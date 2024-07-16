2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
от €53 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
1 час
Групповая
до 20 чел.
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
Начало: Tallinn, здание Ратуши
Расписание: Ежедневно в 21.00
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий16 июля 2024Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
- ЕЕвгения14 июля 2024Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.
- AAlex23 июля 2023Таллин. Два в одномпрекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
- VVeronica19 октября 2020Таллин. Два в одномПрекрасно! Ирина очень приветлива и обаятельна, дала множество ценной информации в увлекательной форме, показала множество интересных мест, дала ряд ценных указаний, всегда шла навстречу!
- ААнна8 января 2020Очень интересная экскурсия! Такой харизматичный монах ее у нас вел. Но все-таки она наверное 16+ минимум, детям было страшновато.
- ЕЕкатерина7 января 2020Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
- NNatalya5 января 2020Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
- ddobausov16 сентября 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуОчень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
- MMARK1 августа 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуПолучили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо
- wwolfingw3 января 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуЭкскурсия была замечательная и познавательная и, несмотря на экстремалтные погодные условия, всей нашей семье понравилось. Спасибо Татьяне!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Ратушная аптека»
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