Ратушная аптека – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Ратушная аптека» в Таллине на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Таллину
Пешая
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
от 53 за всё до 4 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
Пешая
9 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
5 отзывов
1 час
Групповая
до 20 чел.
Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
Начало: Tallinn, здание Ратуши
Расписание: Ежедневно в 21.00
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    16 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.
  • Е
    Евгения
    14 июля 2024
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.
  • A
    Alex
    23 июля 2023
    Таллин. Два в одном
    прекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
  • V
    Veronica
    19 октября 2020
    Таллин. Два в одном
    Прекрасно! Ирина очень приветлива и обаятельна, дала множество ценной информации в увлекательной форме, показала множество интересных мест, дала ряд ценных указаний, всегда шла навстречу!
  • А
    Анна
    8 января 2020
    Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
    Очень интересная экскурсия! Такой харизматичный монах ее у нас вел. Но все-таки она наверное 16+ минимум, детям было страшновато.
  • Е
    Екатерина
    7 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
  • N
    Natalya
    5 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
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    города, сбалансированная информация как по легендам, так и истории. Ни один аудиогид не покажет вам места, что присутствуют в программе Татьяны. Влюбились в Таллин вместе с Татьяной.

  • d
    dobausov
    16 сентября 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
  • M
    MARK
    1 августа 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Получили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо
  • w
    wolfingw
    3 января 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Экскурсия была замечательная и познавательная и, несмотря на экстремалтные погодные условия, всей нашей семье понравилось. Спасибо Татьяне!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Ратушная аптека»

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  1. Обзорная экскурсия по Таллину
  2. Сказочная экскурсия в Таллине для детей
  3. Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Ратушная аптека
  7. Замок Раквере
  8. Монастырь Святой Бригитты
  9. Церковь Святого Олафа
  10. Морской музей
Сколько стоит экскурсия по Таллину в сентябре 2024
Сейчас в Таллине в категории "Ратушная аптека" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 53. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ратушная аптека», 57 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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