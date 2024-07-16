Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Таллину Прекрасная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Татьяна. Узнали и увидели много всего интересного. Рекомендую.

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A Alex Таллин. Два в одном прекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине

V Veronica Таллин. Два в одном Прекрасно! Ирина очень приветлива и обаятельна, дала множество ценной информации в увлекательной форме, показала множество интересных мест, дала ряд ценных указаний, всегда шла навстречу!

А Анна Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия) Очень интересная экскурсия! Такой харизматичный монах ее у нас вел. Но все-таки она наверное 16+ минимум, детям было страшновато.

Е Екатерина Сказочная экскурсия в Таллине для детей Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.

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d dobausov Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну Очень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!

M MARK Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну Получили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо