1 отзыв оставили туристы

Старый Город Таллина, известный своей немецкой готикой, откроется перед вами с неожиданно романтической стороны.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🌹 Атмосферные дворики и узкие улочки
- 🏰 Исторические здания и легенды
- 💑 Романтические места для влюбленных
- 🍷 Возможность попробовать эстонские вина
- 🎨 Мастерские и сувениры для второй половинки
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старый Город Таллина
- Горка поцелуев
- Скульптуры "Миг до поцелуя" и "Миг после поцелуя"
- Дворик мастеров
- Женская гильдия Катарины
- Купеческий дом
- Ратушная Аптека XV века
- Толстая Маргарита
- Длинный Герман
Описание экскурсии
«Поцелуйка»
Театр начинается с вешалки, а свидания — с цветов! Мы встретимся на главном цветочном базаре города, где воздух насыщен сладкими ароматами. А после поднимемся на бастион — «Горка поцелуев» — я расскажу об этом месте и покажу популярные скульптуры «Миг до поцелуя» и «Миг после поцелуя». Мы прогуляемся по красивым улочкам и заглянем в уютные дворики, где снимали фильмы. Вы увидите дворик мастеров и женскую гильдию Катарины, где стоит приобрести подарок второй половинке.
Купеческий Таллин
Далее мы отправимся в настоящий купеческий дом, где поговорим о семье и быте Средневековья. Вы узнаете, как раньше наказывали за измену и продажную любовь. А после выйдем купеческой дорогой по самой короткой улице к Ратушной Аптеке XV века, где до сих пор продается лекарство от несчастной любви. Я расскажу о мужах, вершивших судьбу города, и о том, какие негласные правила были приняты в их кругу.
Замок с башней
А знаете ли вы, что Верхний Город Таллина — это тоже памятник вечной любви? Прогулка по Длинной улице от Толстой Маргариты до Длинного Германа соединит их сердца и откроет легенду о влюбленных! По желанию можно будет посетить местную винотеку и попробовать традиционные эстонские вина.
Организационные детали
- Улочки Старого Города вымощены брусчаткой, рекомендую надеть удобную обувь для прогулки
- По пути экскурсии будет уютное кафе, поэтому возьмите с собой наличные (10 евро/чел) на посещение кафе и церквей (по желанию)
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Таллинн
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