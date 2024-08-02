1 отзыв оставили туристы

Лучшие месяцы для романтической прогулки по Таллину - июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что создает идеальные условия для пеших прогулок. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к возможным прохладным вечерам. В остальные месяцы, хотя и возможно провести экскурсию, погодные условия могут быть менее комфортными из-за дождей и ветра, что может повлиять на общее впечатление от прогулки.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию "Романтическая прогулка по Таллину", которая позволит вам по-новому взглянуть на столицу Эстонии.Старый Город Таллина, известный своей немецкой готикой, откроется перед вами с неожиданно романтической стороны.Ваш

личный гид проведет вас через узкие улочки к Ратуше, расскажет о секретных двориках, где снимались фильмы, и о местах, связанных с легендами о влюбленных. Вы узнаете, как в Средневековье лечились от несчастной любви и посетите Ратушную Аптеку XV века, где до сих пор продают "лекарство" от этого недуга. В ходе прогулки вы также познакомитесь с историей купеческого Таллина и узнаете о жизни горожан тех времен. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое и подарит вам массу романтических впечатлений

Описание экскурсии

«Поцелуйка»

Театр начинается с вешалки, а свидания — с цветов! Мы встретимся на главном цветочном базаре города, где воздух насыщен сладкими ароматами. А после поднимемся на бастион — «Горка поцелуев» — я расскажу об этом месте и покажу популярные скульптуры «Миг до поцелуя» и «Миг после поцелуя». Мы прогуляемся по красивым улочкам и заглянем в уютные дворики, где снимали фильмы. Вы увидите дворик мастеров и женскую гильдию Катарины, где стоит приобрести подарок второй половинке.

Купеческий Таллин

Далее мы отправимся в настоящий купеческий дом, где поговорим о семье и быте Средневековья. Вы узнаете, как раньше наказывали за измену и продажную любовь. А после выйдем купеческой дорогой по самой короткой улице к Ратушной Аптеке XV века, где до сих пор продается лекарство от несчастной любви. Я расскажу о мужах, вершивших судьбу города, и о том, какие негласные правила были приняты в их кругу.

Замок с башней

А знаете ли вы, что Верхний Город Таллина — это тоже памятник вечной любви? Прогулка по Длинной улице от Толстой Маргариты до Длинного Германа соединит их сердца и откроет легенду о влюбленных! По желанию можно будет посетить местную винотеку и попробовать традиционные эстонские вина.

Организационные детали