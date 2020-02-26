1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«Поцелуйка»

Театр начинается с вешалки, а свидания — с цветов! Мы встретимся на главном цветочном базаре города, где воздух насыщен сладкими ароматами. А после поднимемся на бастион — «Горка поцелуев» — я расскажу об этом месте и покажу популярные скульптуры «Миг до поцелуя» и «Миг после поцелуя». Мы прогуляемся по красивым улочкам и заглянем в уютные дворики, где снимали фильмы 🎥. Вы увидите дворик мастеров и женскую гильдию Катарины, где стоит приобрести подарок второй половинке.

Купеческий Таллин

Далее мы отправимся в настоящий купеческий дом, где поговорим о семье и быте Средневековья. Вы узнаете, как раньше наказывали за измену и продажную любовь. А после выйдем купеческой дорогой по самой короткой улице к Ратушной Аптеке XV века, где до сих пор продается лекарство от несчастной любви. Я расскажу о мужах, вершивших судьбу города, и о том, какие негласные правила были приняты в их кругу.

Замок с башней

А знаете ли вы, что Верхний Город 🏙️ Таллина — это тоже памятник вечной любви? Прогулка 👣 по Длинной улице от Толстой Маргариты до Длинного Германа соединит их сердца и откроет легенду о влюбленных! По желанию можно будет посетить местную винотеку и попробовать традиционные эстонские вина.

Организационные детали