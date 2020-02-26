1 отзыв оставили туристы

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Романтическая прогулка по Таллину

Подняться на горку поцелуев, заглянуть в дом купца и узнать все о романтиках Средневековья

5
1 отзыв
Роман
Роман – Гид из Таллина
Старый Город 🏙️ Таллина — не только колыбель суровой немецкой готики, но и очень романтический район.

Мы исследуем секретные атмосферные дворики, пройдемся узкими улочками до Ратуши и поговорим о делах сердечных.

Я расскажу, как раньше лечились от несчастной любви и о влюбленных, обращенных в камень.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €57 за экскурсию

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Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину

Что вас ожидает

«Поцелуйка»
Театр начинается с вешалки, а свидания — с цветов! Мы встретимся на главном цветочном базаре города, где воздух насыщен сладкими ароматами. А после поднимемся на бастион — «Горка поцелуев» — я расскажу об этом месте и покажу популярные скульптуры «Миг до поцелуя» и «Миг после поцелуя». Мы прогуляемся по красивым улочкам и заглянем в уютные дворики, где снимали фильмы 🎥. Вы увидите дворик мастеров и женскую гильдию Катарины, где стоит приобрести подарок второй половинке.

Купеческий Таллин
Далее мы отправимся в настоящий купеческий дом, где поговорим о семье и быте Средневековья. Вы узнаете, как раньше наказывали за измену и продажную любовь. А после выйдем купеческой дорогой по самой короткой улице к Ратушной Аптеке XV века, где до сих пор продается лекарство от несчастной любви. Я расскажу о мужах, вершивших судьбу города, и о том, какие негласные правила были приняты в их кругу.

Замок с башней
А знаете ли вы, что Верхний Город 🏙️ Таллина — это тоже памятник вечной любви? Прогулка 👣 по Длинной улице от Толстой Маргариты до Длинного Германа соединит их сердца и откроет легенду о влюбленных! По желанию можно будет посетить местную винотеку и попробовать традиционные эстонские вина.

Организационные детали

  • Улочки Старого Города вымощены брусчаткой, рекомендую надеть удобную обувь для прогулки
  • По пути экскурсии 🧭 будет уютное кафе, поэтому возьмите с собой наличные (10 евро/чел) на посещение кафе и церквей (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 — у ворот Виру
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!
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1 отзыв оставили туристы

алексеева
26 февраля 2020
Роман-отличный гид!!! Прошлись по улочкам и дворам, которые сами бы точно не посетили) У Романа были "запасены" даже видео из известных фильмов по улицам которых мы проходили!!! Знакомые в марте едут в Таллин-обязательно порекомендую Романа в качестве гида! Спасибо большое!!!

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