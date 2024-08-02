1 отзыв оставили туристы

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Романтическая прогулка по Таллину

Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию "Романтическая прогулка по Таллину", которая позволит вам по-новому взглянуть на столицу Эстонии.

Старый Город Таллина, известный своей немецкой готикой, откроется перед вами с неожиданно романтической стороны.

Ваш
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личный гид проведет вас через узкие улочки к Ратуше, расскажет о секретных двориках, где снимались фильмы, и о местах, связанных с легендами о влюбленных.

Вы узнаете, как в Средневековье лечились от несчастной любви и посетите Ратушную Аптеку XV века, где до сих пор продают "лекарство" от этого недуга.

В ходе прогулки вы также познакомитесь с историей купеческого Таллина и узнаете о жизни горожан тех времен.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое и подарит вам массу романтических впечатлений

4.4
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌹 Атмосферные дворики и узкие улочки
  • 🏰 Исторические здания и легенды
  • 💑 Романтические места для влюбленных
  • 🍷 Возможность попробовать эстонские вина
  • 🎨 Мастерские и сувениры для второй половинки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для романтической прогулки по Таллину - июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что создает идеальные условия для пеших прогулок. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к возможным прохладным вечерам. В остальные месяцы, хотя и возможно провести экскурсию, погодные условия могут быть менее комфортными из-за дождей и ветра, что может повлиять на общее впечатление от прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину
Романтическая прогулка по Таллину

Что можно увидеть

  • Старый Город Таллина
  • Горка поцелуев
  • Скульптуры "Миг до поцелуя" и "Миг после поцелуя"
  • Дворик мастеров
  • Женская гильдия Катарины
  • Купеческий дом
  • Ратушная Аптека XV века
  • Толстая Маргарита
  • Длинный Герман

Описание экскурсии

«Поцелуйка»

Театр начинается с вешалки, а свидания — с цветов! Мы встретимся на главном цветочном базаре города, где воздух насыщен сладкими ароматами. А после поднимемся на бастион — «Горка поцелуев» — я расскажу об этом месте и покажу популярные скульптуры «Миг до поцелуя» и «Миг после поцелуя». Мы прогуляемся по красивым улочкам и заглянем в уютные дворики, где снимали фильмы. Вы увидите дворик мастеров и женскую гильдию Катарины, где стоит приобрести подарок второй половинке.

Купеческий Таллин

Далее мы отправимся в настоящий купеческий дом, где поговорим о семье и быте Средневековья. Вы узнаете, как раньше наказывали за измену и продажную любовь. А после выйдем купеческой дорогой по самой короткой улице к Ратушной Аптеке XV века, где до сих пор продается лекарство от несчастной любви. Я расскажу о мужах, вершивших судьбу города, и о том, какие негласные правила были приняты в их кругу.

Замок с башней

А знаете ли вы, что Верхний Город Таллина — это тоже памятник вечной любви? Прогулка по Длинной улице от Толстой Маргариты до Длинного Германа соединит их сердца и откроет легенду о влюбленных! По желанию можно будет посетить местную винотеку и попробовать традиционные эстонские вина.

Организационные детали

  • Улочки Старого Города вымощены брусчаткой, рекомендую надеть удобную обувь для прогулки
  • По пути экскурсии будет уютное кафе, поэтому возьмите с собой наличные (10 евро/чел) на посещение кафе и церквей (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ворот Виру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
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В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Алина
Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно благодаря его эрудиции и таланту рассказчика Старый город стал для меня живым и настоящим.

Таллинн
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(а до 1919 года имел другое красивое название - Ревель) - город старинных башен и флюгеров, церквей, запутанных узких улочек с живописными двориками, в которых время остановилось, а за каждым поворотом необыкновенные истории и трогательные грустные легенды. Про любовь Марты и Германа, которые превратились в каменные башни, а их призраки как будто так и бегут друг к другу по той же улице между башнями. Про то, как царь Пётр пил вино с купцами Черноголовыми (сохранился их дом). Про норвежского короля Олафа, в честь которого назвали Церковь Св. Олафа с самой высокой башней города (124 м).

Здесь, в старом городе останавливался Достоевский, когда навещал своего брата. В Таллинне читал свои стихи поэт Игорь Северянин, когда бежал из Советской России в Эстонию, здесь, кстати, он познакомился с Буниным. В Таллинне жил Довлатов, а лет 10 назад здесь же был снят фильм по его сборнику новелл "Компромисс".

Вообще в Старом городе снимали множество фильмов, например,"Легенда о Тиле","Безымянная звезда","Мой младший брат" (по ранней повести Аксенова "Звездный билет", кстати, я впервые увидела Таллинн именно в этом фильме).

Я увидела знаковые места - монастырь Доминиканцев, Ратушную площадь и Домский собор, православную церковь Николая Чудотворца, католический собор Петра и Павла и многое другое.
Ещё рядом с Ратушной площадью есть самое старое кафе, где изготавливают и продают марципаны.

Так много я узнала, благодаря этой экскурсии по Старому городу. Теперь очень хочется вернуться в Таллинн снова, уже с семьей, снова пройтись по его узким улочкам с новой экскурсией у Романа. Огромное спасибо этому отличному гиду! С удовольствием рекомендую.

Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно
Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно
Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно
Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно
Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно
Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно
Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно
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Лариса
Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию! Отвечал на все вопросы, сориентировал по транспорту- я не знаю города. За это отдельное
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спасибо! Ну и конечно провел замечательную экскурсию по старому Таллину) Показал все знаковые места, интересно рассказал об истории города, возникновении названий. Обратил моё внимание на мелкие но очень интересные детали, которые самим просто невозможно заметить. Экскурсия проходила в спокойном комфортном темпе. Большое спасибо Роману за новые интересные знания и позитивное настроение!!

Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию!
Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию!
Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию!
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А
Роман позволил забыть о том, что Таллин - столичный и древний город, и познакомил нас с душой города, душой его жителей и гостей, с их интересами и образом жизни, рассказал о фактах, о которых ни в какой энциклопедии ничего не найти. Ужасно интересно и увлекательно. Спасибо и до следующего раза!
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алексеева
Роман-отличный гид!!! Прошлись по улочкам и дворам,которые сами бы точно не посетили) У Романа были "запасены" даже видео из известных фильмов по улицам которых мы проходили!!! Знакомые в марте едут в Таллин-обязательно порекомендую Романа в качестве гида! Спасибо большое!!!
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Р
Заказала романтическую прогулку по Таллину. Приятный экскурсовод Роман и такая неинтересная экскурсия, очень разочарована. Не в первый раз в Таллине, захотелось интересных и романтических историй, а мне рассказали о войнах
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и пушках. В конце экскурсии порекомендовал ресторан с такой невкусной едой, что настроение было полностью испорчено. Это мое субъективное мнение, наверно кому-то это все может понравиться. Приезжайте в Таллинн, невероятно красивый город!

Роман
Роман
Ответ организатора:
Здравствуйте, Роза!
Благодарю вас за отзыв на мою авторскую "Романтическую экскурсию по Таллину".
Не буду скрывать, что очень раздосадован такой оценкой и
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сразу создалось впечатление, что вы изначально не были настроены на романтический лад:)!
Понимаю, что вы стремились быстрее окунуться в атмосферу средневековья, но все же было бы правильнее отдохнуть и перевести дух после утреннего перелета, пойти на экскурсию после обеда, тем более что погода прояснялась.
На экскурсии не рассказывается о войнах и пушках, а вспоминаются легенды, милые истории любви и верности и показываются те детали города, о которых не расскажут на стандартных обзорных экскурсиях.
Также огорчен, что вас не устроил ресторан, но о вкусах не спорят.
Рестораны высокой кухни открываются в будни дни после 17ч.

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