1 отзыв оставили туристы

В 1863 году любитель прекрасного, романтик и по совместительству таллинский барон А. Жирард де Сукантон построил летнюю мызу (дачу) и назвал её «Скала у моря». Теперь здесь располагается один из самых замечательных памятников истории, культуры и быта Эстонии.

Программа

По территории музея мы можем передвигаться пешком, либо наймем старинную повозку.

Я покажу и расскажу:

как под одной крышей почти на тысячу лет были соединены человек и хлеб — и все для того, чтобы сохранять урожай в условиях короткого эстонского лета;

как чесали лён;

как и чем взбивали масло;

как варили пиво;

и т.д.

Нагулявшись среди артефактов разных веков и проголодавшись, в настоящей корчме попробуем национальные эстонские блюда.

В дни народных праздников можно повеселиться вместе с хуторским людом, послушать истории об обрядах и обычаях древних эстов, купить предметы рукоделия местных мастеров. Либо, при желании, устроить пикник.

В результате вы узнаете, как жили, во что верили и чем занимались эстонские крестьяне, таким образом приоткрыв значительный пласт истории всей страны.