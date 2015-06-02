1 отзыв оставили туристы

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Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии

Жизнь и обычаи эстонских хуторян в этнографическом музее под открытым небом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Таллине
Эстонские хуторяне — важная часть истории 📖 и культуры Эстонии.

Приобщиться к их жизни вы сможете в «Рокка-аль-Маре» — этнографическом музее под открытым небом.

Вы увидите крытые соломой хутора и ветряные мельницы, собранные из разных регионов страны, старинную деревянную сельскую церковь ⛪ и действующий сельский магазин.

Я помогу вам окунуться в жизнь и быт эстонских крестьян разных столетий.
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии

В 1863 году любитель прекрасного, романтик и по совместительству таллинский барон А. Жирард де Сукантон построил летнюю мызу (дачу) и назвал её «Скала у моря». Теперь здесь располагается один из самых замечательных памятников истории, культуры и быта Эстонии.

Программа

По территории музея мы можем передвигаться пешком, либо наймем старинную повозку.
Я покажу и расскажу:

  • как под одной крышей почти на тысячу лет были соединены человек и хлеб — и все для того, чтобы сохранять урожай в условиях короткого эстонского лета;
  • как чесали лён;
  • как и чем взбивали масло;
  • как варили пиво;
  • и т.д.

Нагулявшись среди артефактов разных веков и проголодавшись, в настоящей корчме попробуем национальные эстонские блюда.

В дни народных праздников можно повеселиться вместе с хуторским людом, послушать истории об обрядах и обычаях древних эстов, купить предметы рукоделия местных мастеров. Либо, при желании, устроить пикник.

В результате вы узнаете, как жили, во что верили и чем занимались эстонские крестьяне, таким образом приоткрыв значительный пласт истории всей страны.

Организационные детали

Экскурсия начинается у входа в музей. Дополнительно оплачиваются входные билеты:

  • в ЛЕТНИЙ СЕЗОН с 23 апреля по 28 сентября — обычный 10 €, льготный 7 €, семейный 20 €;
  • в ЗИМНИЙ СЕЗОН с 29 сентября по 22 апреля — обычный 8 €, льготный 6 €, семейный 16 €.
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина. Оказалось ,что хочется ещё и поделиться тем ,что открыла, гуляя по нашему Старому городу ,изучая историю его основания и строительства .Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем ,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий.Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.
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1 отзыв оставили туристы

2 июня 2015
Гуляли (именно гуляли, по-другому эту подачу информации и не назовешь) с Ириной по Старому Городу часа 2-2, 5, по пути узнавая много всяких интересных историй про жизнь города, про отдельные здания и их историю. Казалось, Ирина может рассказать все о каждом камне на мощеных улочках Таллинна! Очень порадовало, что она смогла подстроиться под наш достаточно взбалмошный визит и провела для нас экскурсию уже вечером. К сожалению, не смогли взять с ней еще одну экскурсию на следующий день, но мы обязательно это исправим в следующий визит! Всем рекомендуем, гид замечательный! Ирина, спасибо еще раз от Сергея и Дарьи! Сестра в полнейшем восторге и от города, и от вашей экскурсии!)

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