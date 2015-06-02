1 отзыв оставили туристы

В 1863 году любитель прекрасного, романтик и по совместительству таллинский барон А. Жирард де Сукантон построил летнюю мызу (дачу) и назвал её «Скала у моря». Теперь здесь располагается один из самых замечательных памятников истории, культуры и быта Эстонии.
По территории музея мы можем передвигаться пешком, либо наймем старинную повозку.
Я покажу и расскажу:
Нагулявшись среди артефактов разных веков и проголодавшись, в настоящей корчме попробуем национальные эстонские блюда.
В дни народных праздников можно повеселиться вместе с хуторским людом, послушать истории об обрядах и обычаях древних эстов, купить предметы рукоделия местных мастеров. Либо, при желании, устроить пикник.
В результате вы узнаете, как жили, во что верили и чем занимались эстонские крестьяне, таким образом приоткрыв значительный пласт истории всей страны.
Экскурсия начинается у входа в музей. Дополнительно оплачиваются входные билеты: