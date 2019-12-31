12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

История в лицах

Усадьба Фалль славилась новоготическим господским домом, цветниками, мостами и скамьями. Мостиков было видимо-невидимо. Каждый приезжавший к Бенкендорфу гость считал за честь подарить скамью и посадить дерево. Одним из таких гостей был и Николай I. Господский дом, открывшийся после реставрации, очарует своей легкостью и гостеприимством и расскажет о жизни и заслугах Бенкендорфа.

Секреты старинных аллей

Главная достопримечательность усадьбы — водопад. Над ним расположен мостик, где молодожены вешают замочки на счастье. Это самое романтичное место во всей Эстонии! Мы совершим прогулку по парку, насладимся прохладой водопада, посетим усыпальницу Бенкендорфов-Волконских.

Калейдоскоп достопримечательностей

На обратном пути в Таллин посетим самую высокую отвесную скалу «Гамлета», проедем через город Кейла (я расскажу, что такое эстонская провинция) и увидим самую высокую сельскую церковь в Эстонии. Затем остановимся на обед в водяной мельнице, где работает форелевая ферма: перед тем, как скушать рыбку, нужно ее поймать! Копченая форель с мягкой вареной картошкой будет отличным десертом хорошего дня.