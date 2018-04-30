12 отзывов оставили туристы

Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по усадьбе Фалль, где каждый уголок дышит историей и романтикой.
Здесь, в этом живописном месте, вы сможете ощутить дух эпохи и узнать множество интересных фактов о читать дальшеуменьшить
жизни и достижениях Александра Бенкендорфа, выдающегося героя Отечественной войны 1812 года и коменданта Москвы.
Посетите новоготический господский дом, прогуляйтесь по старинным аллеям, где каждый мостик и скамейка имеют свою историю.
Не упустите возможность увидеть водопад, который считается самым романтичным местом в Эстонии, и усыпальницу Бенкендорфов-Волконских.
Ваше путешествие будет полно открытий и впечатлений, а в завершение дня вы сможете насладиться вкусом свежей копченой форели в водяной мельнице. Эта экскурсия станет одним из самых запоминающихся моментов вашего визита в Таллин
Лучшее время для посещения усадьбы Фалль - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок по парку и наслаждения видами водопада. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя температура может быть ниже, но зато меньше туристов. В остальное время года экскурсия возможна, но прохладная погода может ограничить комфорт пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Усадьба Фалль
Господский дом
Водопад
Усыпальница Бенкендорфов-Волконских
Отвесная скала «Гамлета»
Сельская церковь
Описание экскурсии
История в лицах
Усадьба Фалль славилась новоготическим господским домом, цветниками, мостами и скамьями. Мостиков было видимо-невидимо. Каждый приезжавший к Бенкендорфу гость считал за честь подарить скамью и посадить дерево. Одним из таких гостей был и Николай I. Господский дом, открывшийся после реставрации, очарует своей легкостью и гостеприимством и расскажет о жизни и заслугах Бенкендорфа.
Секреты старинных аллей
Главная достопримечательность усадьбы — водопад. Над ним расположен мостик, где молодожены вешают замочки на счастье. Это самое романтичное место во всей Эстонии! Мы совершим прогулку по парку, насладимся прохладой водопада, посетим усыпальницу Бенкендорфов-Волконских.
Калейдоскоп достопримечательностей
На обратном пути в Таллин посетим самую высокую отвесную скалу «Гамлета», проедем через город Кейла (я расскажу, что такое эстонская провинция) и увидим самую высокую сельскую церковь в Эстонии. Затем остановимся на обед в водяной мельнице, где работает форелевая ферма: перед тем, как скушать рыбку, нужно ее поймать! Копченая форель с мягкой вареной картошкой будет отличным десертом хорошего дня.
Организационные детали
В стоимость входят транспортные расходы
Не входит обед в мельнице и билеты в дом-музей Бенкендорфа: 8 евро — взрослый, льготный билет (пенсионеры, дети до 17 лет, ученики и студенты) — 5 евро
Для группы от 5 человек цена может быть изменена
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии.
Я историк по образованию и большой ценитель моего города.
Буду рад с любовью и гордостью вам его показать.
Таллин это культурный феномен. читать дальшеуменьшить
В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления.
Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города.
Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых.
Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем.
Добро пожаловать в Таллин!
Вам понравится, иначе быть не может!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Экскурсию для нас проводила Людмила. Экскурсия была организована немного по другому. Началась с удивительного дома барона фон Глена. С поразительным замком Глена, огромной скульптурой Калевипоэга из камня, и удивительной каменной читать дальшеуменьшить
оранжереей. Дальше усадьба Бенкендорфа и красивейший водопад. Жаль, что мы не увидели скалу Гамлет и город Кейла, зато Людмила рассказала нам столько интересных, занимательных и познавательных фактах об Эстонии, о ее жителях, нравах и порядках, что вполне компенсировало некоторые упущенные объекты. Огромное спасибо, Людмила! Было очень, очень интересно!
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Дмитрий
Не скрою, что-то в описании экскурсии в первый момент слегка насторожило, даже не могу понять - что. Но мы решились - и не прогодали. Это было просто великолепно, феерия тем и море информации, великолепная подача и проникновенность настоящего специалиста и просто человека, любящего своё дело. Спасибо, Роман, буду рекомендовать Вас своим друзьям и надеюсь на новые встречи!
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А
Алефиренко
Подробный и подчас неожиданный рассказ о исторических личностях и местах с ними связанными. Роман глубоко в теме, его любовь к родному краю передаётся и нам, настоящий профессионал. Всё очень понравилось и всем рекомендуем посетить вместе с Романом усадьбу Фалль, предналежавшую графу Бенкендорфу и узнать много интересного.
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И
Ирина
Роман, огромное спасибо Вам за увлекательное путешествие в зимнюю сказку! Все было великолепно! Ваш содержательный рассказ растопил наши сердца! Даже холод не смог помешать! Все совпало: природа, зима, история, увлекательный и галантный рассказчик! Желаем Вам успехов и удачи в Вашей работе!
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Светлана
Роман эрудированный и интересный рассказчик. Его энциклопедические познания, как истории Эстонии, так и России позволяют в полной мере восстановить историческую картину и ощутить ту эпоху, о которой он рассказывает.
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Е
Елена
Экскурсия "Романтика эстонской провинции" нам очень понравилась. Роман - мастер своего дела, рассказывал интересно и познавательно. Узнали много нового. Большое спасибо.
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