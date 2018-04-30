12 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения усадьбы Фалль - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок по парку и наслаждения видами водопада. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя температура может быть ниже, но зато меньше туристов. В остальное время года экскурсия возможна, но прохладная погода может ограничить комфорт пребывания на открытом воздухе.

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по усадьбе Фалль, где каждый уголок дышит историей и романтикой.Здесь, в этом живописном месте, вы сможете ощутить дух эпохи и узнать множество интересных фактов о

жизни и достижениях Александра Бенкендорфа, выдающегося героя Отечественной войны 1812 года и коменданта Москвы. Посетите новоготический господский дом, прогуляйтесь по старинным аллеям, где каждый мостик и скамейка имеют свою историю. Не упустите возможность увидеть водопад, который считается самым романтичным местом в Эстонии, и усыпальницу Бенкендорфов-Волконских. Ваше путешествие будет полно открытий и впечатлений, а в завершение дня вы сможете насладиться вкусом свежей копченой форели в водяной мельнице. Эта экскурсия станет одним из самых запоминающихся моментов вашего визита в Таллин

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История в лицах

Усадьба Фалль славилась новоготическим господским домом, цветниками, мостами и скамьями. Мостиков было видимо-невидимо. Каждый приезжавший к Бенкендорфу гость считал за честь подарить скамью и посадить дерево. Одним из таких гостей был и Николай I. Господский дом, открывшийся после реставрации, очарует своей легкостью и гостеприимством и расскажет о жизни и заслугах Бенкендорфа.

Секреты старинных аллей

Главная достопримечательность усадьбы — водопад. Над ним расположен мостик, где молодожены вешают замочки на счастье. Это самое романтичное место во всей Эстонии! Мы совершим прогулку по парку, насладимся прохладой водопада, посетим усыпальницу Бенкендорфов-Волконских.

Калейдоскоп достопримечательностей

На обратном пути в Таллин посетим самую высокую отвесную скалу «Гамлета», проедем через город Кейла (я расскажу, что такое эстонская провинция) и увидим самую высокую сельскую церковь в Эстонии. Затем остановимся на обед в водяной мельнице, где работает форелевая ферма: перед тем, как скушать рыбку, нужно ее поймать! Копченая форель с мягкой вареной картошкой будет отличным десертом хорошего дня.

Организационные детали