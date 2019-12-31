12 отзывов оставили туристы

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Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции

Забыть о заботах в гостеприимной усадьбе героя Отечественной войны в обрамлении чудесной природы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Роман
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
Роман – Гид в Таллине
Я хочу показать вам райский уголок — усадьбу Фалль, принадлежавшую одному из самых уважаемых прибалтийских немцев Александру Бенкендорфу — герою Отечественной войны 1812 года, коменданту Москвы, Министру Юстиции.

Здесь вы проникнитесь духом настоящей эстонской провинции, а в бывшей усадьбе Бенкендорфа узнаете, чем он прославил Россию и почему его называли умнейшим человеком России.
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции

Что вас ожидает

История в лицах
Усадьба Фалль славилась новоготическим господским домом, цветниками, мостами и скамьями. Мостиков было видимо-невидимо. Каждый приезжавший к Бенкендорфу гость считал за честь подарить скамью и посадить дерево. Одним из таких гостей был и Николай I. Господский дом, открывшийся после реставрации, очарует своей легкостью и гостеприимством и расскажет о жизни и заслугах Бенкендорфа.

Секреты старинных аллей
Главная достопримечательность усадьбы — водопад. Над ним расположен мостик, где молодожены вешают замочки на счастье. Это самое романтичное место во всей Эстонии! Мы совершим прогулку по парку, насладимся прохладой водопада, посетим усыпальницу Бенкендорфов-Волконских.

Калейдоскоп достопримечательностей
На обратном пути в Таллин посетим самую высокую отвесную скалу «Гамлета», проедем через город Кейла (я расскажу, что такое эстонская провинция) и увидим самую высокую сельскую церковь в Эстонии. Затем остановимся на обед в водяной мельнице, где работает форелевая ферма: перед тем, как скушать рыбку, нужно ее поймать! Копченая форель с мягкой вареной картошкой будет отличным десертом хорошего дня.

Организационные детали

  • В стоимость входят транспортные расходы
  • Не входит обед в мельнице и билеты в дом-музей Бенкендорфа: 8 евро — взрослый, льготный билет (пенсионеры, дети до 17 лет, ученики и студенты) — 5 евро
  • Для группы от 5 человек цена может быть изменена
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!
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12 отзывов оставили туристы

31 декабря 2019
Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно. Рекомендуем гида Романа.
2 ноября 2019
Прекрасная экскурсия, много интересных мест и фактов. Роман прекрасный рассказчик.
Дмитрий
10 августа 2019
Не скрою, что-то в описании экскурсии в первый момент слегка насторожило, даже не могу понять - что. Но мы решились - и не прогодали. Это было просто великолепно, феерия тем и море информации, великолепная подача и проникновенность настоящего специалиста и просто человека, любящего своё дело. Спасибо, Роман, буду рекомендовать Вас своим друзьям и надеюсь на новые встречи!
4 мая 2019
Экскурсия "Романтика эстонской провинции" нам очень понравилась. Роман - мастер своего дела, рассказывал интересно и познавательно. Узнали много нового. Большое спасибо.
23 декабря 2018
Роман эрудированный и интересный рассказчик. Его энциклопедические познания, как истории Эстонии, так и России позволяют в полной мере восстановить историческую картину и ощутить ту эпоху, о которой он рассказывает.
13 декабря 2018
Подробный и подчас неожиданный рассказ о исторических личностях и местах с ними связанными. Роман глубоко в теме, его любовь к родному краю передаётся и нам, настоящий профессионал. Всё очень понравилось и всем рекомендуем посетить вместе с Романом усадьбу Фалль, предналежавшую графу Бенкендорфу и узнать много интересного.
2 октября 2018
Великолепная природа в сочетании с историей, жаль в выходные дни сам особняк закрыт. Спасибо Роману за исторический рассказ о данной местности.
2 июня 2018
Нашу экскурсию проводила Дарья, водитель Сергей. Мы были большой шумной компанией. Экскурсия была продумана и хорошо организована: легкая, ненавязчивая, разноплановая, очень познавательная. Мы многое узнали и с пользой провели время. Эта экскурсия позволяет прочувствовать колорит страны, особенности жизни и менталитета. Рекомендую эту экскурсию всем.
Ольга
30 апреля 2018
Экскурсию для нас проводила Людмила. Экскурсия была организована немного по другому. Началась с удивительного дома барона фон Глена. С поразительным замком Глена, огромной скульптурой Калевипоэга из камня, и удивительной каменной оранжереей. Дальше усадьба Бенкендорфа и красивейший водопад. Жаль, что мы не увидели скалу Гамлет и город Кейла, зато Людмила рассказала нам столько интересных, занимательных и познавательных фактах об Эстонии, о ее жителях, нравах и порядках, что вполне компенсировало некоторые упущенные объекты. Огромное спасибо, Людмила! Было очень, очень интересно!
28 апреля 2017
Отличный гил, интересная экскурсия и отличное знакомство с городом! Рекомендую всем.
Ещё 2 отзыва

Роман проводит ещё 10 экскурсий

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