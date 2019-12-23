3 отзыва оставили туристы

Представьте себе прогулку по живописным улицам Таллина, где каждый шаг открывает новую страницу истории.Вас ждет восхождение на Поцелуеву горку, где вы не только услышите завораживающие легенды, но и сможете полюбоваться

панорамой города с высоты. Пройдя по Пярнусскому шоссе, вы окажетесь на площади Свободы, где когда-то стоял памятник Петру Великому, и узнаете о значимых событиях, происходивших здесь на протяжении веков. Экскурсия предоставит возможность исследовать Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики, а также познакомит вас с колоритом местного рынка и секретами Культурного котла. Завершающим аккордом станет прогулка по Морскому шоссе, где вы сможете оценить уникальность квартала Ротерманни. Эта экскурсия полностью пешеходная и не требует дополнительных расходов, позволяя вам насладиться красотой Таллина без спешки и лишних забот

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Таллину - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что позволяет в полной мере насладиться пешими экскурсиями. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть холодной и ветреной, что потребует более теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.