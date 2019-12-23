3 отзыва оставили туристы

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Вокруг Старого Таллина

Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Представьте себе прогулку по живописным улицам Таллина, где каждый шаг открывает новую страницу истории.

Вас ждет восхождение на Поцелуеву горку, где вы не только услышите завораживающие легенды, но и сможете полюбоваться
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панорамой города с высоты.

Пройдя по Пярнусскому шоссе, вы окажетесь на площади Свободы, где когда-то стоял памятник Петру Великому, и узнаете о значимых событиях, происходивших здесь на протяжении веков.

Экскурсия предоставит возможность исследовать Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики, а также познакомит вас с колоритом местного рынка и секретами Культурного котла.

Завершающим аккордом станет прогулка по Морскому шоссе, где вы сможете оценить уникальность квартала Ротерманни.

Эта экскурсия полностью пешеходная и не требует дополнительных расходов, позволяя вам насладиться красотой Таллина без спешки и лишних забот

4.7
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏙 Исторические и современные места
  • 🎭 Легенды и интересные истории
  • 🌳 Живописные парки
  • 🚶‍♂️ Полностью пешеходная экскурсия

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Таллину - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что позволяет в полной мере насладиться пешими экскурсиями. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть холодной и ветреной, что потребует более теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина

Что можно увидеть

  • Площадь Свободы
  • Котел Культуры
  • Музей Энергия
  • Бывшая прядильная фабрика
  • Парк Шнелли
  • Советские мастерские
  • Поцелуева горка
  • Русский рынок
  • Улица Виру
  • Гостиница Виру
  • Театр Эстонии
  • Парк Таммсааре
  • Балтийский железнодорожный вокзал
  • Морское шоссе
  • Квартал Ротерманни

Описание экскурсии

Таллин как на ладони

В начале прогулки вы подниметесь на романтичную Поцелуеву горку, услышите ее легенды и рассмотрите с высоты знаковые места Таллина: Русский рынок, улицу и гостиницу Виру, театр Эстонии и парк Таммсааре. По Пярнусскому шоссе дойдете до площади Свободы, отыщете место, где стоял памятник Петру Великому, и услышите о происходивших здесь грустных и радостных событиях.

Таллин вчера и сегодня

Передохнув в живописных городских парках, вы продолжите исследование Таллина: рассмотрите Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики. А еще ощутите колорит местного рынка, раскроете секреты Культурного котла и узнаете, где «прятались» реставрационные мастерские в советское время. Завершится экскурсия на Морском шоссе, около квартала Ротерманни.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вируских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элле
Элле — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 50 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Приглашаю на небанальные прогулки в компании человека, влюбленного в Таллин. С радостью покажу самые интересные места за пределами Старого города и расскажу, как развивалась эстонская столица в XX веке.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
Добрый день. Очень все понравилось. Когда уже наслушался стандартного Таллина (старый город), то узнать, что вокруг еще интересней. Гид была дружелюбна, отвечала на все вопросы, если они возникали. И 2,5 часа пролетели очень быстро. Советуем.
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p
Спасибо огромное за проведенную экскурсию! Не смотря на непрекращающийся дождь в Таллине, настроение благодаря нашему замечательному гиду было просто отличное! Таллин открылся совсем с другой стороны, жаль, что время так быстро пролетело.
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Людмила
Очень нужная экскурсия!
Материал интересный!
Великолепная речь!
Ни одного лишнего слова!
Длилась больше, чем заявлено!
Нам очень понравилось!
Спасибо экскурсоводу за тонкие замечания и приятный юмор!
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Н
Добрый день. Экскурсоводом Любовью остались очень довольны. Продолжительность экскурсии соответствовала заявленному времени. Экскурсовод эрудирована, разносторонняя. Рекомендуем.
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N
Элле (Люба) хорошая знающая экскурсовод, провела с нами 3,5 часа вместо 2,5 часа. Мы узнали много нового и интересного о Таллине.
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Миша
Познавательная, интересная экскурсия. Люба - профессиональный экскурсовод и приятная собеседница. Много узнаете и не пожалеете!
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