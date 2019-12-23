3 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Представьте себе прогулку по живописным улицам Таллина, где каждый шаг открывает новую страницу истории.
Вас ждет восхождение на Поцелуеву горку, где вы не только услышите завораживающие легенды, но и сможете полюбоваться читать дальшеуменьшить
панорамой города с высоты.
Пройдя по Пярнусскому шоссе, вы окажетесь на площади Свободы, где когда-то стоял памятник Петру Великому, и узнаете о значимых событиях, происходивших здесь на протяжении веков.
Экскурсия предоставит возможность исследовать Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики, а также познакомит вас с колоритом местного рынка и секретами Культурного котла.
Завершающим аккордом станет прогулка по Морскому шоссе, где вы сможете оценить уникальность квартала Ротерманни.
Эта экскурсия полностью пешеходная и не требует дополнительных расходов, позволяя вам насладиться красотой Таллина без спешки и лишних забот
Лучшее время для прогулки по Таллину - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что позволяет в полной мере насладиться пешими экскурсиями. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя погода может быть более переменчивой. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть холодной и ветреной, что потребует более теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Свободы
Котел Культуры
Музей Энергия
Бывшая прядильная фабрика
Парк Шнелли
Советские мастерские
Поцелуева горка
Русский рынок
Улица Виру
Гостиница Виру
Театр Эстонии
Парк Таммсааре
Балтийский железнодорожный вокзал
Морское шоссе
Квартал Ротерманни
Описание экскурсии
Таллин как на ладони
В начале прогулки вы подниметесь на романтичную Поцелуеву горку, услышите ее легенды и рассмотрите с высоты знаковые места Таллина: Русский рынок, улицу и гостиницу Виру, театр Эстонии и парк Таммсааре. По Пярнусскому шоссе дойдете до площади Свободы, отыщете место, где стоял памятник Петру Великому, и услышите о происходивших здесь грустных и радостных событиях.
Таллин вчера и сегодня
Передохнув в живописных городских парках, вы продолжите исследование Таллина: рассмотрите Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики. А еще ощутите колорит местного рынка, раскроете секреты Культурного котла и узнаете, где «прятались» реставрационные мастерские в советское время. Завершится экскурсия на Морском шоссе, около квартала Ротерманни.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вируских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элле — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 50 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Приглашаю на небанальные прогулки в компании человека, влюбленного в Таллин. С радостью покажу самые интересные места за пределами Старого города и расскажу, как развивалась эстонская столица в XX веке.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сусанна
Добрый день. Очень все понравилось. Когда уже наслушался стандартного Таллина (старый город), то узнать, что вокруг еще интересней. Гид была дружелюбна, отвечала на все вопросы, если они возникали. И 2,5 часа пролетели очень быстро. Советуем.
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p
personal
Спасибо огромное за проведенную экскурсию! Не смотря на непрекращающийся дождь в Таллине, настроение благодаря нашему замечательному гиду было просто отличное! Таллин открылся совсем с другой стороны, жаль, что время так быстро пролетело.
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Людмила
Очень нужная экскурсия! Материал интересный! Великолепная речь! Ни одного лишнего слова! Длилась больше, чем заявлено! Нам очень понравилось! Спасибо экскурсоводу за тонкие замечания и приятный юмор!
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Н
Нелли
Добрый день. Экскурсоводом Любовью остались очень довольны. Продолжительность экскурсии соответствовала заявленному времени. Экскурсовод эрудирована, разносторонняя. Рекомендуем.
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N
Norm
Элле (Люба) хорошая знающая экскурсовод, провела с нами 3,5 часа вместо 2,5 часа. Мы узнали много нового и интересного о Таллине.
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Миша
Познавательная, интересная экскурсия. Люба - профессиональный экскурсовод и приятная собеседница. Много узнаете и не пожалеете!