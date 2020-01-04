3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Таллин как на ладони

В начале прогулки вы подниметесь на романтичную Поцелуеву горку, услышите ее легенды и рассмотрите с высоты знаковые места Таллина: Русский рынок, улицу и гостиницу Виру, театр Эстонии и парк Таммсааре. По Пярнусскому шоссе дойдете до площади Свободы, отыщете место, где стоял памятник Петру Великому, и услышите о происходивших здесь грустных и радостных событиях.

Таллин вчера и сегодня

Передохнув в живописных городских парках, вы продолжите исследование Таллина: рассмотрите Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики. А еще ощутите колорит местного рынка, раскроете секреты Культурного котла и узнаете, где «прятались» реставрационные мастерские в советское время. Завершится экскурсия на Морском шоссе, около квартала Ротерманни.