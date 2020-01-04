3 отзыва оставили туристы

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Вокруг Старого Таллина

Исследовать самые интересные места эстонской столицы за пределами исторического центра

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Вируских ворот
  • Заказать экскурсию

45 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Elle
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Elle – Гид в Таллине
Таллин начал активно развиваться и присоединять предместья в конце XIX — начале XX веков.

Я расскажу, как именно это происходило, и покажу достопримечательности 🏛️ прошлого и нынешнего столетий, которые обычно не видят туристы: площадь Свободы, котел Культуры, музей Энергия, бывшую прядильную фабрику, парк Шнелли и советские мастерские.
Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина

Что вас ожидает

Таллин как на ладони
В начале прогулки вы подниметесь на романтичную Поцелуеву горку, услышите ее легенды и рассмотрите с высоты знаковые места Таллина: Русский рынок, улицу и гостиницу Виру, театр Эстонии и парк Таммсааре. По Пярнусскому шоссе дойдете до площади Свободы, отыщете место, где стоял памятник Петру Великому, и услышите о происходивших здесь грустных и радостных событиях.

Таллин вчера и сегодня
Передохнув в живописных городских парках, вы продолжите исследование Таллина: рассмотрите Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики. А еще ощутите колорит местного рынка, раскроете секреты Культурного котла и узнаете, где «прятались» реставрационные мастерские в советское время. Завершится экскурсия на Морском шоссе, около квартала Ротерманни.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина
Вокруг Старого Таллина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Вируских ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elle
Elle
Добрый день, дорогие путешественники! Приглашаю на небанальные прогулки в компании человека, влюбленного в Таллин. С радостью покажу самые интересные места за пределами Старого города и расскажу, как развивалась эстонская столица в XX веке.
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3 отзыва оставили туристы

4 января 2020
Добрый день. Экскурсоводом Любовью остались очень довольны. Продолжительность экскурсии соответствовала заявленному времени. Экскурсовод эрудирована, разносторонняя. Рекомендуем.
23 декабря 2019
Добрый день. Очень все понравилось. Когда уже наслушался стандартного Таллина (старый город), то узнать, что вокруг еще интересней. Гид была дружелюбна, отвечала на все вопросы, если они возникали. И 2, 5 часа пролетели очень быстро. Советуем.
29 октября 2019
Спасибо огромное за проведенную экскурсию! Не смотря на непрекращающийся дождь в Таллине, настроение благодаря нашему замечательному гиду было просто отличное! Таллин открылся совсем с другой стороны, жаль, что время так быстро пролетело.

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