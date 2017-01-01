3 отзыва оставили туристы

Таллиннская Ратуша единственная сохранившаяся в Северной Европе ратуша в готическом стиле. Ратуша хранит традицию европейской городской власти. Опираясь на Любекское городское право, дарованное датским королём Эриком IV, в здании ратуши начал работу таллиннский магистрат. Перестройка здания осуществлялась в 1402-1404 годах и в таком виде ратуша соответствовала требованиям богатого ганзейского города. Здание имеет 2 этажа и подвальное помещение. На первом этаже находятся Гражданский или Бюргерский зал, зал Магистрата, Казначейство и кухня 🥧. На чердаке находится музей 🖼 реставрации. Прекрасно сохранилось внутреннее убранство: старинные скамьи ратманов с резными подлокотниками, картины в люнетах, резные фризы, лаватории и мн. другое. Можно подняться на башню и полюбоваться видом города сверху. В 1530 году на башне ратуши установлен флюгер, который горожане стали называть Старым Томасом. Он является символом города Таллинна.

Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в Ратушу.