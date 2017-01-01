3 отзыва оставили туристы

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Таллиннская ратуша

4.7
3 отзыва
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Вместе мы отправимся исследовать старинные комнаты Таллинской Ратуши и перенесемся во времени в Средневековый Таллин.

Вам предстоит оценить красоту архитектуры таллиннской Ратуши, узнать историю 📖 ее возведения, а также прогуляться 👣 по залам достопримечательности 🏛️ и посмотреть на город 🏙️ со смотровой площадки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €42 за экскурсию

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Таллиннская ратуша
Таллиннская ратуша
Таллиннская Ратуша единственная сохранившаяся в Северной Европе ратуша в готическом стиле. Ратуша хранит традицию европейской городской власти. Опираясь на Любекское городское право, дарованное датским королём Эриком IV, в здании ратуши начал работу таллиннский магистрат. Перестройка здания осуществлялась в 1402-1404 годах и в таком виде ратуша соответствовала требованиям богатого ганзейского города. Здание имеет 2 этажа и подвальное помещение. На первом этаже находятся Гражданский или Бюргерский зал, зал Магистрата, Казначейство и кухня 🥧. На чердаке находится музей 🖼 реставрации. Прекрасно сохранилось внутреннее убранство: старинные скамьи ратманов с резными подлокотниками, картины в люнетах, резные фризы, лаватории и мн. другое. Можно подняться на башню и полюбоваться видом города сверху. В 1530 году на башне ратуши установлен флюгер, который горожане стали называть Старым Томасом. Он является символом города Таллинна.
Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в Ратушу.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет
Начало
🚩 Около Ратуши на Ратушной площади
Место завершения
🏁 Таллиннская ратуша
Таллиннская ратуша
Таллиннская ратуша
Таллиннская ратуша
Таллиннская ратуша

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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3 отзыва оставили туристы

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