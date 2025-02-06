В средневековом Таллине крепостные сооружения считались одними из самых мощных в Северной Европе. Сегодня они сохранились в отличном состоянии. Прогулка вдоль крепостной стены включает посещение башен и оборонительных переходов. Туристы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура средневековых башен
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌆 Прекрасные виды на Старый город
- 🕌 Посещение известных церквей
- 🕍 Погружение в атмосферу Средневековья
- 🍵 Возможность отдохнуть в старинных кафе
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Ворота Виру
- Башня Хеллеманн
- Башня Мункадетагуне
- Большие береговые ворота
- Ратушная площадь
- Церковь Святого Духа
- Доминиканский монастырь
- Улочка Святой Катарины
Описание экскурсии
- Ворота Виру — визитная карточка города: хорошо сохранившиеся передние ворота крепостной стены
- Посещение башни Хеллеманн и проход по стене к башне Мункадетагуне
- Прогулка вдоль стены к Большим береговым воротам
- Наиболее протяженный уцелевший участок стены (башни Грусбеке-тагуне, Эппинг, Плате, Золотая нога, Банная, Монашеская и др.)
- Прогулка по Старому городу к башне Кик-ин-де-Кёк
- Посещение Ратушной площади и средневековой аптеки
- Здания гильдий и церковь Святого Духа
- Доминиканский монастырь и улочка Святой Катарины
- Средневековые кафе вблизи Ратушной площади — при желании можете в них заглянуть после нашей прогулки
Я расскажу о строительстве укреплений в Средние века и о городской жизни в ту эпоху. Вы узнаете:
- Кем были люди, жившие в Нижнем и Верхнем городе
- Кому разрешалось носить меха
- Почему подмастерья были обязаны странствовать
- Кто такая «Толстая Маргарита»
- Как наказывали сплетниц
- Какие лекарства принимали при муках неразделенной любви
И многое другое!
Организационные детали
Учтите, что маленькие дети могут устать из-за ходьбы.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башни Кик ин де Кёк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Таллине
Уважаемые путешественники! Меня зовут Анна и я буду счастлива показать вам старинный город Таллинн. Мой интерес и специализация как гида — захватывающий период средневековья. Если коротко себе — я родом изЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 фев 2025
Спасибо Анне за содержательную и интересную экскурсию. Именно благодаря профессионализму гида Таллин неожиданно открылся для меня более ярко, чем я ожидала. Анна также порекомендовала музеи и другие интересные места, которые я посетила после нашей прогулки по городу.
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