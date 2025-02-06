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Минска. В юности переехала в Москву, где училась и после долгое время жила и работала сценаристом и журналистом. В Таллинне живу больше 10 лет. Из них два года также провела с семьей в Англии. Экскурсии начала водить около полутора лет назад, в основном, для англоговорящих туристов. Поэтому буду очень рада рассказать вам о Таллинне на своем родном языке. Всем удачи и до скорых встреч!