Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

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Таллиннские флюгера и кованные изделия

Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Таллиннские флюгера и кованные изделия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €53 за экскурсию

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Таллиннские флюгера и кованные изделия
Таллиннские флюгера и кованные изделия
Флюгера существовали в Таллинне уже в 15 веке. Это был период, когда город 🏙️ рос и богател. На жилых домах, зданиях гильдий и др. общественных постройках, а также на вершинах многочисленных башен вертелись и поблёскивали позолоченные флюгера. Давайте же и мы пройдёмся по улочкам старого города и откроем для себя удивительный мир петухов, единорогов, драконов и других чудовищ, наблюдающих за нами с таллиннских крыш не одно столетие.
Начало и место завершения
🚩 Около Ратуши на Ратушной площади
Таллиннские флюгера и кованные изделия
Таллиннские флюгера и кованные изделия
Таллиннские флюгера и кованные изделия
Таллиннские флюгера и кованные изделия

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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