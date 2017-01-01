Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

Флюгера существовали в Таллинне уже в 15 веке. Это был период, когда город 🏙️ рос и богател. На жилых домах, зданиях гильдий и др. общественных постройках, а также на вершинах многочисленных башен вертелись и поблёскивали позолоченные флюгера. Давайте же и мы пройдёмся по улочкам старого города и откроем для себя удивительный мир петухов, единорогов, драконов и других чудовищ, наблюдающих за нами с таллиннских крыш не одно столетие.