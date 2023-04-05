«Православие и Таллин» — эта тема покажется вам менее неожиданной, как только вы узнаете, как эта вера пришла на территорию Эстонии, когда здесь появились первые православные церкви и как сложен был путь этой ветви христианства в стране: от становления к разрушению и восстановлению.
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Что вас ожидает:
- Церковь Святого Николая Чудотворца
- Церковь Святого Михаила
- Кафедральный Александро-Невский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Я расскажу вам о том, почему приход православия на эстонские земли традиционно связывают с древним торговым двором купцов, с деяниями некоторых князей – правителей русского государства.
Вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца, церковь Святого Михаила и кафедральный Александро-Невский собор. Все перечисленные святыни так или иначе между собой связаны, поэтому в моём рассказе одна история будет перетекать в другую, объединяя целый ряд знаменитых имён и исторических событий.
Важно знать:
Посещение церквей в рамках программы возможно в случае, если они открыты.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Посещение церквей, по возможности
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Виру, городские ворота Виру, ТаллинЗавершение: У собора А. Невского (Lossi plats 10, 10130, Tallinn)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Посещение церквей возможно в случае
- Если они открыты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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