Об экскурсии

Я расскажу вам о том, почему приход православия на эстонские земли традиционно связывают с древним торговым двором купцов, с деяниями некоторых князей – правителей русского государства.

Вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца, церковь Святого Михаила и кафедральный Александро-Невский собор. Все перечисленные святыни так или иначе между собой связаны, поэтому в моём рассказе одна история будет перетекать в другую, объединяя целый ряд знаменитых имён и исторических событий.

Важно знать:

Посещение церквей в рамках программы возможно в случае, если они открыты.