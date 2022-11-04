Константин проводит ещё 1 экскурсию

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Таллин православный

Узнайте о православии в Таллине, посетите значимые храмы и погрузитесь в историю религии, которая оставила след в культуре Эстонии
Православие в Таллине имеет глубокие корни, связанные с торговыми путями и влиянием русских князей и императоров.

Эта экскурсия откроет перед вами историю православия в Эстонии, от первых церквей до современных храмов.

Вы увидите знаменитые храмы, такие как церковь Святого Николая Чудотворца и Александро-Невский собор. Истории о митрополитах и событиях, повлиявших на развитие религии, сделают прогулку незабываемой
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Погружение в историю православия
  • 🏛️ Посещение значимых храмов
  • 🗺️ Узнаете о культуре Эстонии
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 📜 Интересные исторические факты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться тёплыми днями и долгими вечерами. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть короткий световой день и низкие температуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Таллин православный
Таллин православный
Таллин православный

Что можно увидеть

  • Церковь Святого Николая Чудотворца
  • Церковь Святого Михаила
  • Александро-Невский собор

Описание экскурсии

Становление православия в Таллине
Я расскажу вам о том, почему приход православия на эстонские земли традиционно связывают с древним торговым двором купцов, с деяниями некоторых князей — правителей русского государства — и императоров из династии Романовых. Вы узнаете, когда в Таллине появился первый православный иконостас, что случилось с одним из митрополитов Никольской церкви и как сказались на становлением религии события вроде железнодорожной катастрофы царского поезда и многочисленные европейские войны: Ливонская, Северная, Великая Отечественная.

Знакомство с православной архитектурой
Вы побываете у главных православных храмов Таллина и, если это не будет, мешать прихожанам, зайдёте внутрь каждого и изучите их убранство. Особое впечатление на вас произведут миниатюрные часовни на Русском и Зелёном рынках, совсем не похожие на монументальную христианскую архитектуру. Вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца, церковь Святого Михаила и кафедральный Александро-Невский собор. Все перечисленные святыни так или иначе между собой связаны, поэтому в моём рассказе одна история будет перетекать в другую, объединяя целый ряд знаменитых имён и исторических событий.

Кому подходит экскурсия

Предмет экскурсии — история православия в Эстонии, поэтому прогулка будет интересна не только паломникам, но и тем, кто хочет получше узнать культуру Таллина во всех её проявлениях.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте! Меня зовут — Константин. Я лицензированный гид. Родился и живу в Таллинне. Люблю свой город. История одна, но каждый гид в запасе имеет несколько своих «фишек», что делает его
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отличным от коллег. С радостью готов поделиться с Вами своей любовью к городу. Имею аттестацию в городских музеях, что позволит Вам узнать больше о городе и его истории. Буду рад познакомиться с Вами и познакомить Вас со сказочным городом — Таллином.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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2
1
О
Очень знающий и приятный гид
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