Константин проводит ещё 1 экскурсию

  1. Экскурсии

Таллин православный

Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни

Константин
Константин – Гид из Таллина
Православие и Таллин — эта тема покажется вам менее неожиданной, как только вы узнаете, как эта вера пришла на территорию Эстонии, когда здесь появились первые православные церкви и как сложен был путь этой ветви христианства в стране: от становления к разрушению и восстановлению.

Я расскажу, какие известные личности внесли свой вклад в историю 📖 православия на территории Эстонии, и проведу к самым значимым храмам.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €50 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Таллин православный
Таллин православный

Что вас ожидает

Становление православия в Таллине
Я расскажу вам о том, почему приход православия на эстонские земли традиционно связывают с древним торговым двором купцов, с деяниями некоторых князей — правителей русского государства — и императоров из династии Романовых. Вы узнаете, когда в Таллине появился первый православный иконостас, что случилось с одним из митрополитов Никольской церкви и как сказались на становлением религии события вроде железнодорожной катастрофы царского поезда и многочисленные европейские войны: Ливонская, Северная, Великая Отечественная.

Знакомство с православной архитектурой
Вы побываете у главных православных храмов Таллина и, если это не будет, мешать прихожанам, зайдёте внутрь каждого и изучите их убранство. Особое впечатление на вас произведут миниатюрные часовни на Русском и Зелёном рынках, совсем не похожие на монументальную христианскую архитектуру. Вы увидите церковь ⛪ Святого Николая Чудотворца, церковь Святого Михаила и кафедральный Александро-Невский собор. Все перечисленные святыни так или иначе между собой связаны, поэтому в моём рассказе одна история 📖 будет перетекать в другую, объединяя целый ряд знаменитых имён и исторических событий.

Кому подходит экскурсия

Предмет экскурсии 🧭 — история православия в Эстонии, поэтому прогулка 👣 будет интересна не только паломникам, но и тем, кто хочет получше узнать культуру Таллина во всех её проявлениях.

Таллин православный
Таллин православный
Таллин православный
Таллин православный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Здравствуйте! Меня зовут — Константин. Я лицензированный гид. Родился и живу в Таллинне. Люблю свой город. История одна, но каждый гид в запасе имеет несколько своих «фишек», что делает его отличным от коллег. С радостью готов поделиться с Вами своей любовью к городу. Имею аттестацию в городских музеях, что позволит Вам узнать больше о городе и его истории. Буду рад познакомиться с Вами и познакомить Вас со сказочным городом — Таллином.
Напишите мне

Константин проводит ещё 1 экскурсию

Еще одна кружечка пива, и всё!
От 62
1.5 часа
Еще одна кружечка пива, и всё!
4 отзыва
Разобраться в истории и особенностях крафтового и промышленного пива Эстонии

Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

С улыбкой по Старому Таллину!
52
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину!
264 отзыва
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
Ежедневная прогулка по Таллину
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Таллину
221 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Жизнь средневекового Таллина
52
2 часа
Жизнь средневекового Таллина
133 отзыва
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Весь Таллин за один день
90
4 часа
Весь Таллин за один день
75 отзывов
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Легенды Таллина при свете фонаря
50
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
57 отзывов
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
История Старого Таллина за два часа
52
2 часа
История Старого Таллина за два часа
54 отзыва
О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков