Константин проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Становление православия в Таллине

Я расскажу вам о том, почему приход православия на эстонские земли традиционно связывают с древним торговым двором купцов, с деяниями некоторых князей — правителей русского государства — и императоров из династии Романовых. Вы узнаете, когда в Таллине появился первый православный иконостас, что случилось с одним из митрополитов Никольской церкви и как сказались на становлением религии события вроде железнодорожной катастрофы царского поезда и многочисленные европейские войны: Ливонская, Северная, Великая Отечественная.

Знакомство с православной архитектурой

Вы побываете у главных православных храмов Таллина и, если это не будет, мешать прихожанам, зайдёте внутрь каждого и изучите их убранство. Особое впечатление на вас произведут миниатюрные часовни на Русском и Зелёном рынках, совсем не похожие на монументальную христианскую архитектуру. Вы увидите церковь ⛪ Святого Николая Чудотворца, церковь Святого Михаила и кафедральный Александро-Невский собор. Все перечисленные святыни так или иначе между собой связаны, поэтому в моём рассказе одна история 📖 будет перетекать в другую, объединяя целый ряд знаменитых имён и исторических событий.

Кому подходит экскурсия

Предмет экскурсии 🧭 — история православия в Эстонии, поэтому прогулка 👣 будет интересна не только паломникам, но и тем, кто хочет получше узнать культуру Таллина во всех её проявлениях.