Константин проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться тёплыми днями и долгими вечерами. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть короткий световой день и низкие температуры.

Православие в Таллине имеет глубокие корни, связанные с торговыми путями и влиянием русских князей и императоров. Эта экскурсия откроет перед вами историю православия в Эстонии, от первых церквей до современных храмов. Вы увидите знаменитые храмы, такие как церковь Святого Николая Чудотворца и Александро-Невский собор. Истории о митрополитах и событиях, повлиявших на развитие религии, сделают прогулку незабываемой

Описание экскурсии

Становление православия в Таллине

Я расскажу вам о том, почему приход православия на эстонские земли традиционно связывают с древним торговым двором купцов, с деяниями некоторых князей — правителей русского государства — и императоров из династии Романовых. Вы узнаете, когда в Таллине появился первый православный иконостас, что случилось с одним из митрополитов Никольской церкви и как сказались на становлением религии события вроде железнодорожной катастрофы царского поезда и многочисленные европейские войны: Ливонская, Северная, Великая Отечественная.

Знакомство с православной архитектурой

Вы побываете у главных православных храмов Таллина и, если это не будет, мешать прихожанам, зайдёте внутрь каждого и изучите их убранство. Особое впечатление на вас произведут миниатюрные часовни на Русском и Зелёном рынках, совсем не похожие на монументальную христианскую архитектуру. Вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца, церковь Святого Михаила и кафедральный Александро-Невский собор. Все перечисленные святыни так или иначе между собой связаны, поэтому в моём рассказе одна история будет перетекать в другую, объединяя целый ряд знаменитых имён и исторических событий.

Кому подходит экскурсия

Предмет экскурсии — история православия в Эстонии, поэтому прогулка будет интересна не только паломникам, но и тем, кто хочет получше узнать культуру Таллина во всех её проявлениях.