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На своих экскурсиях с удовольствием делюсь накопленными знаниями и историями, которые обогащают взгляд на окружающий мир. На экскурсии я беру с собой бинокль и камеру, а если у вас есть свой фотоаппарат, я проконсультирую вас по технической стороне съёмки природы. Буду рада провести вас в удивительный мир птиц!