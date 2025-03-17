Экскурсия «В гости к зимующим птицам Таллина» предлагает уникальную возможность познакомиться с пернатыми обитателями леса на окраине района Мустамяэ. Путешествие по тропе здоровья Кадака-Нымме откроет мир поползней, синиц и дятлов.
5 причин купить эту экскурсию
- 🦉 Уникальная возможность увидеть зимующих птиц
- 🌲 Прогулка по живописному лесу
- 📚 Интересные факты о жизни птиц
- 🚶♂️ Удобный маршрут без сложных участков
- 🚍 Легкий доступ из центра города
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Тропа здоровья Кадака-Нымме
Описание экскурсии
Наше место назначения — лес в окрестностях тропы здоровья Кадака-Нымме. Там мы встретим таких птиц, как поползень, разные синицы (например, лазоревка и хохлатая синица) и большой пёстрый дятел. А если повезёт, сможем увидеть и яркую сойку!
Вы узнаете:
- как птицы отправляются на миграцию и как проводят зиму те, кто остаётся в Таллине
- почему часть скворечников в лесу покрыта небольшими металлическими деталями
- как отличить самца большой синицы от самки
- сколько желудей сойка может перенести за раз
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия не подойдёт для семей с маленькими детьми, так как мы будем в лесу, где сложно пройти с коляской. Также это программа не для опытных бёрдвотчеров
- Непроходимых мест по маршруту нет
- До места встречи из центра города можно добраться на автобусе 24 либо на такси
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В жилом квартале Rehe
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Inna — ваш гид в Таллине
Здравствуйте! Меня зовут Инна, я гид по птицам и фотограф дикой природы. Уже более 7 лет я изучаю мир птиц, наблюдаю их повадки и фотографирую в самых разных уголках Эстонии.Задать вопрос
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