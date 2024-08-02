Нескучные экскурсии

Найдено 9 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Таллине на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Пешая
38 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 14:00
12 авг в 14:00
60 за всё до 10 чел.
Легенды средневекового Таллина
Пешая
53 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
75 за всё до 6 чел.
Мистика вечернего Таллина
Пешая
36 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
75 за всё до 8 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
Пешая
99 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
60 за всё до 8 чел.
Тайны городской ратуши
Пешая
13 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
Завтра в 14:00
12 авг в 12:00
60 за всё до 5 чел.
Романтическая прогулка по Таллину
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
Завтра в 10:30
14 авг в 10:00
57 за всё до 5 чел.
Уличное искусство по-таллински
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уличное искусство Таллина: граффити и секреты Теллискиви
Погрузитесь в мир уличного искусства Таллина, где каждый рисунок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Балтийского рынка
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
72 за всё до 10 чел.
Вокруг Старого Таллина
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
12 авг в 11:00
14 авг в 11:00
55 за всё до 8 чел.
Таллин православный
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин православный
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Завтра в 10:30
13 авг в 10:30
65 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    2 августа 2024
    Романтическая прогулка по Таллину
    Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно благодаря его эрудиции и
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    таланту рассказчика Старый город стал для меня живым и настоящим. Таллинн (а до 1919 года имел другое красивое название - Ревель) - город старинных башен и флюгеров, церквей, запутанных узких улочек с живописными двориками, в которых время остановилось, а за каждым поворотом необыкновенные истории и трогательные грустные легенды. Про любовь Марты и Германа, которые превратились в каменные башни, а их призраки как будто так и бегут друг к другу по той же улице между башнями. Про то, как царь Пётр пил вино с купцами Черноголовыми (сохранился их дом). Про норвежского короля Олафа, в честь которого назвали Церковь Св. Олафа с самой высокой башней города (124 м). Здесь, в старом городе останавливался Достоевский, когда навещал своего брата. В Таллинне читал свои стихи поэт Игорь Северянин, когда бежал из Советской России в Эстонию, здесь, кстати, он познакомился с Буниным. В Таллинне жил Довлатов, а лет 10 назад здесь же был снят фильм по его сборнику новелл "Компромисс". Вообще в Старом городе снимали множество фильмов, например,"Легенда о Тиле","Безымянная звезда","Мой младший брат" (по ранней повести Аксенова "Звездный билет", кстати, я впервые увидела Таллинн именно в этом фильме). Я увидела знаковые места - монастырь Доминиканцев, Ратушную площадь и Домский собор, православную церковь Николая Чудотворца, католический собор Петра и Павла и многое другое. Ещё рядом с Ратушной площадью есть самое старое кафе, где изготавливают и продают марципаны. Так много я узнала, благодаря этой экскурсии по Старому городу. Теперь очень хочется вернуться в Таллинн снова, уже с семьей, снова пройтись по его узким улочкам с новой экскурсией у Романа. Огромное спасибо этому отличному гиду! С удовольствием рекомендую.

    Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. ИменноПрекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно
  • Л
    Лариса
    13 июля 2024
    Романтическая прогулка по Таллину
    Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию! Отвечал на все вопросы,
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    сориентировал по транспорту- я не знаю города. За это отдельное спасибо! Ну и конечно провел замечательную экскурсию по старому Таллину) Показал все знаковые места, интересно рассказал об истории города, возникновении названий. Обратил моё внимание на мелкие но очень интересные детали, которые самим просто невозможно заметить. Экскурсия проходила в спокойном комфортном темпе. Большое спасибо Роману за новые интересные знания и позитивное настроение!!

    Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию!Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию!Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию!
  • М
    Миша
    10 июля 2024
    Вокруг Старого Таллина
    Познавательная, интересная экскурсия. Люба - профессиональный экскурсовод и приятная собеседница. Много узнаете и не пожалеете!
  • Л
    Людмила
    2 марта 2023
    Вокруг Старого Таллина
    Очень нужная экскурсия! Материал интересный! Великолепная речь! Ни одного лишнего слова! Длилась больше, чем заявлено! Нам очень понравилось! Спасибо экскурсоводу за тонкие замечания и приятный юмор!
  • Е
    Елена
    6 февраля 2023
    Вокруг Старого Таллина
    Благодарю! Очень понравилась экскурсия и гид. Все было на уровне.
  • А
    Алекс
    18 августа 2022
    Романтическая прогулка по Таллину
    Роман позволил забыть о том, что Таллин - столичный и древний город, и познакомил нас с душой города, душой его
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    жителей и гостей, с их интересами и образом жизни, рассказал о фактах, о которых ни в какой энциклопедии ничего не найти. Ужасно интересно и увлекательно. Спасибо и до следующего раза!

  • А
    Алексей
    17 июня 2022
    Уличное искусство по-таллински
    Добрый день. Тема "уличного искусства" - тема довольна специфическая. Меня она заинтересовала, так как в этом словосочетании есть слово искусство и
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    я захотел увидеть немножко другой Таллинн, современно урбанистический. Я его увидел. Юлия, экскурсовод, прекрасно разбирается в теме и, видно, получает удовольствие от того, что может гостям Таллинна показать Такой Город. Скажу честно, на мой непрофессиональный взгляд не все работы можно считать искусством - у всех нас различные запросы к Прекрасному, но то что люди со всего мира пытались донести до зрителя свою мысль - бесспорно. Я рад, что выбрал эту экскурсию и получил удовольствие от увиденного. Спасибо Таллинн, спасибо Юлия, спасибо авторам!

  • А
    Александр
    3 марта 2022
    Уличное искусство по-таллински
    Очень понравилось, класс
  • А
    Алла
    25 апреля 2020
    Уличное искусство по-таллински
    Подбирая индивидуальные экскурсии по Таллину в Трипстере натолкнулась на предложении Юлии. Побывали на экскурсии и остались в восторге. Сами мы
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    вряд ли нашли эти места. Стрит-арт в старом и хорошо знакомом Таллине - это очень необычно. Стараемся в каждом посещаемом нами городе найти эти яркие урбанистические объекты. Очень советуем всем заказывать именно эту экскурсию. Эта экскурсия для молодых и не очень. В наших городах много много унылых брандмауэров. Их роспись возбуждает фантазию смотрящих. И Юля чутко улавливает настроение своих экскурсантов. Блестящее знание материала. Через пару лет думаем снова съездить к соседям в Таллин, и обязательно попросим показать новинки стрит-арта в ее любимом городе. И вы поезжайте.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
  2. Легенды средневекового Таллина
  3. Мистика вечернего Таллина
  4. Легенды Таллина при свете фонаря
  5. Тайны городской ратуши
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Замок Раквере
  7. Монастырь Святой Бригитты
  8. Морской музей
  9. Музей Леннусадам
Сколько стоит экскурсия по Таллину в августе 2024
Сейчас в Таллине в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 55 до 75. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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