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таланту рассказчика Старый город стал для меня живым и настоящим. Таллинн (а до 1919 года имел другое красивое название - Ревель) - город старинных башен и флюгеров, церквей, запутанных узких улочек с живописными двориками, в которых время остановилось, а за каждым поворотом необыкновенные истории и трогательные грустные легенды. Про любовь Марты и Германа, которые превратились в каменные башни, а их призраки как будто так и бегут друг к другу по той же улице между башнями. Про то, как царь Пётр пил вино с купцами Черноголовыми (сохранился их дом). Про норвежского короля Олафа, в честь которого назвали Церковь Св. Олафа с самой высокой башней города (124 м). Здесь, в старом городе останавливался Достоевский, когда навещал своего брата. В Таллинне читал свои стихи поэт Игорь Северянин, когда бежал из Советской России в Эстонию, здесь, кстати, он познакомился с Буниным. В Таллинне жил Довлатов, а лет 10 назад здесь же был снят фильм по его сборнику новелл "Компромисс". Вообще в Старом городе снимали множество фильмов, например,"Легенда о Тиле","Безымянная звезда","Мой младший брат" (по ранней повести Аксенова "Звездный билет", кстати, я впервые увидела Таллинн именно в этом фильме). Я увидела знаковые места - монастырь Доминиканцев, Ратушную площадь и Домский собор, православную церковь Николая Чудотворца, католический собор Петра и Павла и многое другое. Ещё рядом с Ратушной площадью есть самое старое кафе, где изготавливают и продают марципаны. Так много я узнала, благодаря этой экскурсии по Старому городу. Теперь очень хочется вернуться в Таллинн снова, уже с семьей, снова пройтись по его узким улочкам с новой экскурсией у Романа. Огромное спасибо этому отличному гиду! С удовольствием рекомендую.