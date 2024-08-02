2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 14:00
12 авг в 14:00
€60 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
€75 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€75 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€60 за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
Завтра в 14:00
12 авг в 12:00
€60 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
Завтра в 10:30
14 авг в 10:00
€57 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уличное искусство Таллина: граффити и секреты Теллискиви
Погрузитесь в мир уличного искусства Таллина, где каждый рисунок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Балтийского рынка
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
12 авг в 11:00
14 авг в 11:00
€55 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин православный
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Завтра в 10:30
13 авг в 10:30
€65 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина2 августа 2024Прекрасная прогулка в Старом городе с замечательным таллинским гидом Романом произвела на меня огромное впечатление. Именно благодаря его эрудиции и
- ЛЛариса13 июля 2024Большое спасибо Роману! В последний момент мне отменила экскурсию другая гид, и Роман просто спас ситуацию! Отвечал на все вопросы,
- ММиша10 июля 2024Познавательная, интересная экскурсия. Люба - профессиональный экскурсовод и приятная собеседница. Много узнаете и не пожалеете!
- ЛЛюдмила2 марта 2023Очень нужная экскурсия! Материал интересный! Великолепная речь! Ни одного лишнего слова! Длилась больше, чем заявлено! Нам очень понравилось! Спасибо экскурсоводу за тонкие замечания и приятный юмор!
- ЕЕлена6 февраля 2023Благодарю! Очень понравилась экскурсия и гид. Все было на уровне.
- ААлекс18 августа 2022Роман позволил забыть о том, что Таллин - столичный и древний город, и познакомил нас с душой города, душой его
- ААлексей17 июня 2022Добрый день. Тема "уличного искусства" - тема довольна специфическая. Меня она заинтересовала, так как в этом словосочетании есть слово искусство и
- ААлександр3 марта 2022Очень понравилось, класс
- ААлла25 апреля 2020Подбирая индивидуальные экскурсии по Таллину в Трипстере натолкнулась на предложении Юлии. Побывали на экскурсии и остались в восторге. Сами мы
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Нескучные экскурсии»
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