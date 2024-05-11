Активности – экскурсии в Таллине

Найдено 9 экскурсий в категории «Активности» в Таллине на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Старого Таллина
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за всё до 6 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
63 отзыва
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
История и культура Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Двенадцать рождественских историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Двенадцать рождественских историй: погружение в праздничный Таллин
Приглашаем на уникальную прогулку по зимнему Таллину, где Рождество встречают дважды. Откройте для себя мир традиций, тайн и праздничных угощений
Начало: Ворота Виру
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Квест «Исчезающий Таллин»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
🚶 Пешая
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
45 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Загадки Старого Таллина
    Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.
  • I
    Ilona
    8 мая 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
  • O
    Olga
    31 марта 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    22 января 2024
    Загадки Старого Таллина
    Великолепно провели время! Элла определенно мастер своего дела - вовлекла в историю в игровой форме, улеглось огромное количество интересной информации, масса нетривиальных локаций, ну оооочень понравилась экскурсия! С удовольствием рекомендуем!!!
    Великолепно провели время! Элла определенно мастер своего дела - вовлекла в историю в игровой форме, улеглосьВеликолепно провели время! Элла определенно мастер своего дела - вовлекла в историю в игровой форме, улеглось
  • Е
    Екатерина
    4 января 2024
    Загадки Старого Таллина
    Благодарим Эллу за замечательную экскурсию. Несмотря на морозы, мы с детьми отгуляли 2 часа с интересом. Элла подготовила для детей небольшие сладкие сувениры, чему они были очень довольны:)
  • С
    Светлана
    28 октября 2023
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
  • Ж
    Жанна
    28 сентября 2023
    Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
    Огромное спасибо, Роману. Все очень понравилось
  • Е
    Елена
    8 января 2020
    Двенадцать рождественских историй
    Добрый день! 30.12.19 шикарная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    5 января 2020
    Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
    Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.
  • Н
    Наталья
    31 декабря 2019
    Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
    Экскурсия понравилась,время пролетело незаметно. Рекомендуем гида Романа.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Загадки Старого Таллина
  2. Детский квест «Стражи Старого Таллина»
  3. Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
  4. Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
  5. История и культура Эстонии
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Активности" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 45 до 400. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 125 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам