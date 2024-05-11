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Квест
2 часа
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Двенадцать рождественских историй: погружение в праздничный Таллин
Приглашаем на уникальную прогулку по зимнему Таллину, где Рождество встречают дважды. Откройте для себя мир традиций, тайн и праздничных угощений
Начало: Ворота Виру
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€45 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 мая 2024Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.
- IIlona8 мая 2024Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
- OOlga31 марта 2024Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
- ООльга22 января 2024Великолепно провели время! Элла определенно мастер своего дела - вовлекла в историю в игровой форме, улеглось огромное количество интересной информации, масса нетривиальных локаций, ну оооочень понравилась экскурсия! С удовольствием рекомендуем!!!
- ЕЕкатерина4 января 2024Благодарим Эллу за замечательную экскурсию. Несмотря на морозы, мы с детьми отгуляли 2 часа с интересом. Элла подготовила для детей небольшие сладкие сувениры, чему они были очень довольны:)
- ССветлана28 октября 2023С Дарьей мы прекрасно провели время. Все в игровой форме. Наш возраст от 2-55. И всем было интересно! Спасибо огромное!
- ЖЖанна28 сентября 2023Огромное спасибо, Роману. Все очень понравилось
- ЕЕлена8 января 2020Добрый день! 30.12.19 шикарная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Рекомендуем!
- ЕЕлена5 января 2020Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.
- ННаталья31 декабря 2019Экскурсия понравилась,время пролетело незаметно. Рекомендуем гида Романа.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Активности»
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