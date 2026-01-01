Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные локации и активный отдых
Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, зависит от рейса
12 фев в 23:45
1 мар в 23:45
$4400 за человека
Приключение на Филиппинах: рисовые террасы, восхождение на Апо и 107-летняя татуировщица Апо Ванг-Од
Спуститься в загадочную пещеру, встретить рассвет на вершине и заняться каньонингом
Начало: Манила, 6:00, заберём вас от вашего отеля. Если ва...
22 фев в 06:00
1 мар в 06:00
$4400 за человека
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего п...
8 мар в 08:00
18 мар в 08:00
205 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Ночные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Маниле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Маниле в январе 2026
Сейчас в Маниле в категории "Ночные туры" можно забронировать 3 тура от 4400 до 205 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Маниле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Ночные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от $4400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март