Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и плавания с сардинами
Покататься на квадроцикле, увидеть долгопятов, удивиться пещерной реке и пообедать на плоту
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, по времени рейса
1 мар в 23:45
8 мар в 23:45
$3500 за человека
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего п...
8 мар в 08:00
18 мар в 08:00
205 000 ₽ за человека
Филиппины: тур по островам с водными прогулками, активностями и пляжным отдыхом
Поплавать с черепахами и акулами, побывать в этнодеревне, совершить каньонинг и круизы по рекам
Начало: Манила, до 16:00
5 мар в 16:00
20 мар в 16:00
$2770 за человека
