Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные локации и активный отдых
Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, 13:00
«Переместимся к Шоколадным холмам, у которых вы сможете «оседлать» квадроцикл и прокатиться вокруг достопримечательности»
30 мар в 23:45
6 апр в 23:45
$4400 за человека
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и плавания с акулами
Покататься квадроцикле, увидеть долгопятов и дельфинов, сходить в океанариум и пообедать на плоту
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, по времени рейса
«Мы прокатимся по зиплайн-трассе и на квадроциклах, попытаемся отыскать в джунглях очаровательных долгопятов, а в океане — дельфинов, понаблюдаем за обитателями аквариумов и сможем поплавать среди китовых акул и черепах»
30 мар в 13:00
6 апр в 13:00
$3500 за человека
Приключения на Филиппинских островах: от Палавана до Боракая
Изучить острова, увидеть тропических бабочек и прокатиться на квадроциклах вокруг Шоколадных холмов
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
«Переместимся к Шоколадным холмам, у которых вы сможете «оседлать» квадроцикл и прокатиться вокруг достопримечательности»
$3600 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья6 января 2025Так получилось что я была одна в путешествии по Филиппинам и я везде путешествовала с Дипси, помощницей Дмитрия. Я много путешествую,
- ССветлана28 февраля 2024Я хочу написать отзыв про наше замечательное и незабываемое путешествие на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсии. Мы
- ННаталья17 января 2024Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его
- ААнна28 декабря 2023Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев авторский тур в эту прекраснейшую страну. И не пожалела! Неудобства компенсировались
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «На квадроциклах»
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