В мае – туры в Маниле

Найдено 3 тура в категории «В мае» в Маниле на русском языке, цены от $2 090. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
На квадроциклах
4 отзыва
15 дней
Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
24 ноя в 13:00
1 дек в 13:00
$2 690 за человека
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и каньонинга
На автобусе
10 дней
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и каньонинга
Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
10 ноя в 13:00
17 ноя в 13:00
$2 090 за человека
Приключения на Филиппинских островах: от Палавана до Боракая
На квадроциклах
12 дней
Приключения на Филиппинских островах: от Палавана до Боракая
Прокатиться на квадроциклах вокруг Шоколадных холмов и побывать на острове черепах
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
24 ноя в 13:00
23 фев в 13:00
$2 390 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    28 февраля 2024
    Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
    Я хочу написать отзыв про наше замечательное и незабываемое путешествие на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсии. Мы
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    с супругом проживаем в США уже долгое время, но давно хотели посетить Филиппины. Мы специально искали именно русскоговорящего гида. И нам нужен был именно частный тур, потому что многие программы не подходили нам. Мы хотели посетить Багио и увидеть зал, где проходил знаменитый чемпионат мира по шахматам между русским гроссмейстером и американским. Это была мечта моего мужа. И мы это сделали. Дмитрий составил для нас отличную экскурсионную программу индивидуального путешествия на 16 дней. Мы остались очень довольны. Мы также посетили такие острова как Палаван, Бохол и Боракай. Наше путешествие началось с Манилы, где Дмитрий и Дипсия встретили нас в аэропорту и сразу же поразили своим радушием и дружелюбием. Они заботились о нас на протяжении всего тура, помогали с переводом, советовали лучшие места для посещения и отдыха, а также делали все возможное, чтобы наше путешествие было комфортным и запоминающимся. Мы посетили потрясающие природные достопримечательности, насладились красотой островов, познакомились с местной культурой и традициями. Нам удалось попробовать местную кухню, поплавать в чистейших водах, и, конечно же, насладиться живописными закатами. Мы остались очень довольны выбором авторского тура с Дмитрием и Дипсией. Они профессионалы своего дела, знают Филиппины как свои пять пальцев и смогли показать нам все самое лучшее, что есть на этих прекрасных островах. Мы получили массу незабываемых впечатлений и воспоминаний, которые будут с нами навсегда. Спасибо большое Дмитрию и Дипсии за замечательное время, которое мы провели на Филиппинах. Мы обязательно вернемся сюда снова и обязательно обратимся к вам за помощью в организации нашего следующего путешествия. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящие Филиппины, обратиться именно к этой замечательной команде. Спасибо вам огромное!

  • Н
    Наталья
    17 января 2024
    Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
    Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его
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    помощнице Дипси. Было безумно интересно и увлекательно! Мы посетили Филиппинские деревни и города, увидели изумительную природу на островах. Программа выдалась насыщенной: каяки, зип-лайн, подземные реки, даже плаванье с акулами! Вновь выражаю благодарность Дмитрию и Дипси, за заботу, за внимание, за отлично организованную поездку. Спасибо Вам и успехов в работе!!!

  • А
    Анна
    28 декабря 2023
    Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
    Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев авторский тур в эту прекраснейшую страну. И не пожалела! Неудобства компенсировались
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    красивейшим теплым океаном, чистыми пляжами с белым песком, невероятно богатой природой. Программа вышла очень насыщенной. Мне удалось поплавать с огромными черепахами и разноцветными рыбками. Несколько слов о гиде: Дмитрий ответственный и заботливый, учитывает пожелания туристов. Также у него есть замечательная помощница - местная девушка, она помогает познакомиться с культурой, договаривается с продавцами. Путешествие получилось удачным!

Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «В мае»

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  1. Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
  2. Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и каньонинга
  3. Приключения на Филиппинских островах: от Палавана до Боракая
Сколько стоит тур в Маниле в октябре 2024
Сейчас в Маниле в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 2 090 до 2 690. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Маниле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «В мае», 4 ⭐ отзыва, цены от $2090. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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