15 дней
Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
24 ноя в 13:00
1 дек в 13:00
$2 690 за человека
13 дней
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего п...
1 дек в 08:00
11 дек в 08:00
186 000₽ за человека
10 дней
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и каньонинга
Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
10 ноя в 13:00
17 ноя в 13:00
$2 090 за человека
14 дней
Приключение на Филиппинах: рисовые террасы, восхождение на Апо и 107-летняя татуировщица Апо Ванг-Од
Спуститься в загадочную пещеру, встретить рассвет на вершине и заняться каньонингом
Начало: Манила, автовокзал Пасай Виктори Лайнер, 3:00. Есл...
24 ноя в 03:00
1 дек в 03:00
$3 100 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана28 февраля 2024Я хочу написать отзыв про наше замечательное и незабываемое путешествие на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсии. Мы
- ННаталья17 января 2024Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его
- ААнна28 декабря 2023Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев авторский тур в эту прекраснейшую страну. И не пожалела! Неудобства компенсировались
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «В декабре»
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- Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
- Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
- Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и каньонинга
- Приключение на Филиппинах: рисовые террасы, восхождение на Апо и 107-летняя татуировщица Апо Ванг-Од
Сколько стоит тур в Маниле в октябре 2024
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