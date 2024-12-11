13 дней
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего п...
11 дек в 08:00
23 дек в 08:00
205 000₽ за человека
10 дней
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и каньонинга
Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
15 дек в 12:00
29 дек в 13:00
$3 300 за человека
12 дней
Приключения на Филиппинских островах: от Палавана до Боракая
Прокатиться на квадроциклах вокруг Шоколадных холмов и побывать на острове черепах
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 2, 13:00
5 янв в 13:00
9 мар в 13:00
$3 600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «В январе»
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