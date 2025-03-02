Экскурсии выходного дня в Панглао

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Панглао на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Бохол: волшебство природы
На машине
На квадроциклах
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол: волшебство природы
Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 06:00
6 апр в 06:00
$206 за всё до 12 чел.
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
На машине
На квадроциклах
12 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Начало: У вашего отеля на о. Панглао
Завтра в 06:00
6 апр в 06:00
$250 за всё до 9 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Насладиться магией природы под звёздным небом
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Сегодня в 21:30
Завтра в 19:30
$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михалев
    2 марта 2025
    Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
    В принципе по Филиппинским меркам не плохо! Понравилось плаванье с сардинами, пещера и светлячки! На черепах очень много народу и не очень симпатичный остров. Дима отработал хорошо! Помог в покупке цветов!
  • А
    Антон
    13 января 2025
    Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
    Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде — это было волшебно. Затем
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    посетили подземную пещеру с её потрясающими сталактитами и узнали много интересного благодаря Дмитрию. Завершением дня стало сказочное наблюдение за светлячками на мангровых деревьях — настоящий магический момент. Дмитрий — профессиональный и душевный гид, который сделал наш день незабываемым. Рекомендуем всем!

    Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде —

Ответы на вопросы от путешественников по Панглао в категории «На выходные»

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  1. Бохол: волшебство природы
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  3. Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Сколько стоит экскурсия по Панглао в апреле 2025
Сейчас в Панглао в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Панглао (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 16 ⭐ отзывов, цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь