читать дальше посетили подземную пещеру с её потрясающими сталактитами и узнали много интересного благодаря Дмитрию. Завершением дня стало сказочное наблюдение за светлячками на мангровых деревьях — настоящий магический момент. Дмитрий — профессиональный и душевный гид, который сделал наш день незабываемым. Рекомендуем всем!

Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде — это было волшебно. Затем