На юге острова скрыты четыре впечатления, которые превратят обычный день в одно из самых насыщенных приключений на Филиппинах. Мы отправимся в Ослоб для безопасного плавания с крупнейшими рыбами планеты. После вас ждёт спуск по ущелью с прыжками в бирюзового цвета лагуны. А завершится день снорклингом у берегов Моалбоала среди сардин и неторопливых морских черепах.

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Описание экскурсии

3:30 — выезд из Себу

8:00 — водопад Тумалог

Здесь вода мягко стекает по огромной известняковой стене и образует десятки серебристых нитей и завесу среди тропического леса. У подножия образуется природный бассейн, где можно освежиться и сделать фотографии на фоне джунглей.

9:00 — китовые акулы в Ослобе (30 мин в воде)

Крупнейшие рыбы на планете могут достигать длины 10+ метров, но питаются планктоном и безопасны для человека. В Ослобе действует организованная зона наблюдения, благодаря которой вероятность увидеть китовых акул высока — иногда они проходят совсем рядом, порой держатся немного дальше. Наблюдать за ними будете после инструктажа и в сопровождении местных гидов и спасателей.

10:30–11:00 — завтрак и отдых

Попросите завернуть еду с собой в вашем отеле или воспользуйтесь рестораном La Terrasse Restaurant — он рядом.

12:00 — каньонинг Кавасан

Вы спуститесь по живописному ущелью среди джунглей, будете переходить через природные бассейны, плавать в кристально чистой воде и прыгать со скал различной высоты. Финалом станет водопад Кавасан с мощными каскадами ярко-бирюзового цвета, который считается одной из визитных карточек Себу.

16:00–16:30 — поздний обед

Едем в местное кафе, где подают блюда филиппинской кухни. В меню: горячие супы, курица, рыба или морепродукты, свежие овощи, салаты, сезонные тропические фрукты и традиционный филиппинский рис.

16:30 — сардины и черепахи Моалбоала

Вы погрузитесь под воду, где тысячи рыб синхронно меняют направление движения, образуют гигантские серебристые вихри и постоянно меняющиеся фигуры. Кроме сардин, здесь часто встречаются морские черепахи, которые спокойно кормятся на рифах и позволяют наблюдать за собой с очень близкого расстояния.

17:30–21:00 — возвращение в Себу

Организационные детали