Южный Себу: водопады, акулы, каньонинг и снорклинг с сардинами
От умиротворения тропического леса до адреналина в бирюзовых каньонах за один день (всё включено)
На юге острова скрыты четыре впечатления, которые превратят обычный день в одно из самых насыщенных приключений на Филиппинах. Мы отправимся в Ослоб для безопасного плавания с крупнейшими рыбами планеты. После вас ждёт спуск по ущелью с прыжками в бирюзового цвета лагуны. А завершится день снорклингом у берегов Моалбоала среди сардин и неторопливых морских черепах.
Описание экскурсии
3:30 — выезд из Себу
8:00 — водопад Тумалог
Здесь вода мягко стекает по огромной известняковой стене и образует десятки серебристых нитей и завесу среди тропического леса. У подножия образуется природный бассейн, где можно освежиться и сделать фотографии на фоне джунглей.
9:00 — китовые акулы в Ослобе (30 мин в воде) Крупнейшие рыбы на планете могут достигать длины 10+ метров, но питаются планктоном и безопасны для человека. В Ослобе действует организованная зона наблюдения, благодаря которой вероятность увидеть китовых акул высока — иногда они проходят совсем рядом, порой держатся немного дальше. Наблюдать за ними будете после инструктажа и в сопровождении местных гидов и спасателей.
10:30–11:00 — завтрак и отдых
Попросите завернуть еду с собой в вашем отеле или воспользуйтесь рестораном La Terrasse Restaurant — он рядом.
12:00 — каньонинг Кавасан
Вы спуститесь по живописному ущелью среди джунглей, будете переходить через природные бассейны, плавать в кристально чистой воде и прыгать со скал различной высоты. Финалом станет водопад Кавасан с мощными каскадами ярко-бирюзового цвета, который считается одной из визитных карточек Себу.
16:00–16:30 — поздний обед
Едем в местное кафе, где подают блюда филиппинской кухни. В меню: горячие супы, курица, рыба или морепродукты, свежие овощи, салаты, сезонные тропические фрукты и традиционный филиппинский рис.
16:30 — сардины и черепахи Моалбоала
Вы погрузитесь под воду, где тысячи рыб синхронно меняют направление движения, образуют гигантские серебристые вихри и постоянно меняющиеся фигуры. Кроме сардин, здесь часто встречаются морские черепахи, которые спокойно кормятся на рифах и позволяют наблюдать за собой с очень близкого расстояния.
17:30–21:00 — возвращение в Себу
Организационные детали
Едем на внедорожнике с кондиционером (до 4 чел.) или на микроавтобусе Toyota Hiece (до 9 чел.)
В стоимость включено: трансфер, входные билеты, снорклинг с китовыми акулами, каньонинг Кавасан, снорклинг с сардинами в Моалбоале, обед, аренда необходимого снаряжения
Перед началом каждой активности проводится инструктаж. Во время каньонинга участникам выдаются спасательные жилеты и защитные шлемы
Можем забрать вас из Себу, Ослоба, Моалбоала, с острова Мактан — подробности в переписке. После экскурсии по запросу можем оставить вас в Моалбоале
Возьмите с собой: лёгкий завтрак, воду, купальные принадлежности, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, лёгкую одежду с длинным рукавом для защиты от солнца, коральки (если есть)
С вами будет водитель-сопровождающий. На каждой локации работают местные гиды и инструкторы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$220
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Себу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Дмитрий — организатор экскурсий и туров по всем направлениям на Филиппинах, тщательно исследовал все туристические острова. Отобрал лучшие места и сопровождающих.
Дарья — гид на острове Бохол. С огромным удовольствием знакомит читать дальшеуменьшить
таких же увлечённых исследователей с живописным филиппинским островом. Подводный фотограф, может рассказать всё про морской мир.
Артур — гид на Себу. Покажет лучшие места, которые таит остров, расскажет факты из истории, позаботится о вашем комфорте и займёт продолжительные переезды беседами, так что вам некогда будет скучать.
Ярослав — гид на Палаване. Прожил 11+ лет на острове, знает его лучше местных. Отлично осведомлён в культурных вопросах. Влюблен в этот остров и кроме базовых экскурсий может устроить поездку по диким местам.
Кристина — гид острова Лусон. Уделит внимание каждому гостю и вовлечет в культуру города Манила. Замужем на филиппинцем. Помимо классических маршрутов, познакомит с удивительными фактами и местами.
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