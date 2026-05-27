Прогуляйтесь среди природных вольеров, наблюдая за жизнью львов, обезьян и жирафов, попугаев с ярким оперением и других птиц и животных. Вы полюбуетесь тропической растительностью, водоёмами и ландшафтными композициями. А желающие смогут «полетать» на одном из самых длинных зиплайнов в Азии.
Описание трансфер
Прогулка по сафари-парку с природными вольерами, тропическими ландшафтами и зонами с разными видами животных. Здесь обитает единственный в стране прайд белых львов и более 1200 других животных в условиях, близких к дикой природе. По территории можно прокатиться на комфортном трамвайчике, а также посетить экстрим-парк с зиплайном.
Организационные детали
- Включен трансфер туда и обратно на автомобиле Toyota Vios или аналогичном. Дорога занимает 2 часа в одну сторону. Посещение парка самостоятельное, но наш русскоговорящий менеджер будет на связи
- Минимум за 48 часов до экскурсии нужно отправить гиду на английском языке: название отеля, имя и фамилию, а также дату рождения
- Дополнительно оплачиваются билеты в парк — 1100-1300 песо с чел.
- Если вы едете с о. Лапу-Лапу (Мактан), нужно доплатить за трансфер $20
- В программе возможны изменения из-за погоды
- С вами будет англоговорящий местный водитель из нашей команды
Трансфер можно организовать и для большей группы за доплату:
- 4-5 чел. — $283 (Toyota Avanza или аналог)
- 5-10 чел. — $308 (Toyota Hince или аналог)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Себу или на о. Лапу-Лапу (Мактан)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Себу
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.
Входит в следующие категории Себу
