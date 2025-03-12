Туры по каньонам

Найдено 3 тура в категории «Каньоны» в Себу на русском языке, цены от $530. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
5 дней
2 отзыва
Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
«В туре запланирован каньонинг и дайвинг»
1 мая в 08:00
2 мар в 08:00
$1400 за человека
Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
На машине
6 дней
2 отзыва
Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
«Также будут небольшие прогулки, снорклинг, каньонинг (в сопровождении опытных гидов, можно без опыта, допускаются дети)»
3 мая в 08:00
10 мая в 08:00
$1100 за человека
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
На машине
2 дня
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
«С собой необходимо взять купальные принадлежности, одежду для каньонинга и сменную, полотенце»
3 мая в 05:00
6 мая в 05:00
$530 за человека

Последние отзывы на туры

  • O
    Olga
    12 марта 2025
    Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
    Это было потрясающе! Границы сознания расширились, мозг отдохнул! Китовые акулы - просто вау! И это не где-то там в далеке
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    мелькнул плавник, а прямо под тобой проплывает огромная акула! Дайвинг - новый потрясающий опыт! Рекомендую от всей души, особенно если чувствуете, что жизнь стала пресной и не хватет ярких красок!

    Это было потрясающе! Границы сознания расширились, мозг отдохнул! Китовые акулы - просто вау! И это неЭто было потрясающе! Границы сознания расширились, мозг отдохнул! Китовые акулы - просто вау! И это неЭто было потрясающе! Границы сознания расширились, мозг отдохнул! Китовые акулы - просто вау! И это неЭто было потрясающе! Границы сознания расширились, мозг отдохнул! Китовые акулы - просто вау! И это неЭто было потрясающе! Границы сознания расширились, мозг отдохнул! Китовые акулы - просто вау! И это неЭто было потрясающе! Границы сознания расширились, мозг отдохнул! Китовые акулы - просто вау! И это не
  • Н
    Натали
    19 января 2025
    Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
    Пишу отзыв с задержкой, немного заотдыхались 😀 хочу сказать, что нам ооочень понравилась экскурсия с Андреем. Хочется отметить, что Андрей
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    очень позитивный человек, все классно организовал и даже для нас сделал индивидуальное питание (мы не едим мясо) такое впервые у нас, спасибо))☺ Везде было круто✨ в общем впечатление очень приятное, спасибо!)

  • Е
    Елена
    15 декабря 2024
    Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
    Мы выбрали индивидуальный тур и не ошиблись🤩 это очень комфортно, много информации и масса прекрасных впечатлений👍 огромное спасибо Елене и Константину👏
  • Д
    Дмитрий
    5 февраля 2024
    Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
    Огромное спасибо за прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие
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    места, которые Андрей сам подыскал и где нет ни одного туриста. В итоге и природу посмотрели, и в интереснейших активностях поучаствовали (китовые акулы, дайвинг, каньонинг). По-моему, лучшего маршрута и программы по насыщенности и получению первого представления о Филиппинах невозможно придумать

    Огромное спасибо заОгромное спасибо за

Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Каньоны»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
  2. Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
  3. Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Сколько стоит тур в Себу в апреле 2025
Сейчас в Себу в категории "Каньоны" можно забронировать 3 тура от 530 до 1400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Каньоны», 4 ⭐ отзыва, цены от $530. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь