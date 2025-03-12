Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
«В туре запланирован каньонинг и дайвинг»
1 мая в 08:00
2 мар в 08:00
$1400 за человека
Индивидуальный тур по главным местам островов Себу и Бохол с водными активностями
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
«Также будут небольшие прогулки, снорклинг, каньонинг (в сопровождении опытных гидов, можно без опыта, допускаются дети)»
3 мая в 08:00
10 мая в 08:00
$1100 за человека
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
«С собой необходимо взять купальные принадлежности, одежду для каньонинга и сменную, полотенце»
3 мая в 05:00
6 мая в 05:00
$530 за человека
Последние отзывы на туры
- OOlga12 марта 2025Это было потрясающе! Границы сознания расширились, мозг отдохнул! Китовые акулы - просто вау! И это не где-то там в далеке
- ННатали19 января 2025Пишу отзыв с задержкой, немного заотдыхались 😀 хочу сказать, что нам ооочень понравилась экскурсия с Андреем. Хочется отметить, что Андрей
- ЕЕлена15 декабря 2024Мы выбрали индивидуальный тур и не ошиблись🤩 это очень комфортно, много информации и масса прекрасных впечатлений👍 огромное спасибо Елене и Константину👏
- ДДмитрий5 февраля 2024Огромное спасибо за прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Каньоны»
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Сколько стоит тур в Себу в апреле 2025
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