Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественское настроение в Хельсинки
Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Начало: центральный ж/д вокзал
«Я вам расскажу о традициях финнов: как они отмечают Рождество и Новый год, что они готовят для праздничного стола, поделюсь рецептами»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Прогулка по заснеженным улицам Хельсинки, знакомство с традициями и посещение уникальных мест. Узнайте, как финны отмечают Рождество
Начало: На железнодорожном вокзале или по согласованию
«Под Рождество и Новый год город становится похожим на сказку — приглашаем прогуляться по заснеженным улицам Хельсинки и погрузиться в атмосферу праздника»
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
29 ноя в 11:00
€45 за человека
15%
Мини-группа
до 7 чел.
Рождественские декорации Хельсинки
Познакомиться с главными достопримечательностями и рождеством по-фински
Начало: У Стокманна
«Прогуливаясь по главным рождественским ярмаркам, вы узнаете об огромном значении рождества для жителей Финляндии: так, здесь запрещено ссориться на протяжении всего декабря»
Завтра в 15:15
24 ноя в 10:00
€51
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 января 2025Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей, показала, рассказала, прогуляла, напоила чаем с вкусняшками в уютном местечке. Мы с детьми были в восторге! Чего и всем вам желаем, не упустите возможность!
- ЕЕлена23 декабря 2024Спасибо огромное! Было очень интересно как детям так и взрослым. Ольга всегда была на связи и помогала советами. Всем рекомендуем!
- ДДмитрий26 декабря 2023Огромное спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию. Первый раз были в Хельсинки и сразу на Рождество. Было вдвойне интересно
- ППауль3 января 2023Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой
Интересно, познавательно и хорошо запланированно.
Интересно было узнать про жизнь в Финляндии и про то как финны справляют рождественские праздники.
- ммарина23 февраля 2022Мы были в Хельсинки проездом, буквально несколько часов и, благодаря экскурсии с Ольгой успели познакомиться с городом и послушать истории о его жителях. Ольга прекрасный экскурсовод, рекомендуем!
- ННаталья19 января 2020Всё было прекрасно!
- ИИрина8 января 2020Искренне признательны Ольге Корка за интересную, веселую, запоминающуюся экскурсию по новогоднему Хельсинки. Настоятельно рекомендую начинать знакомство с городом под повествование от Ольги!
- ИИрина8 января 2020Наше знакомство с Финляндией и Хельсинки мы начали с Ольгой. Нам очень повезло, Ольга любит страну, в которой живет, знает
- ТТатьяна7 января 2020Ольга очень хороший рассказчик, слушать ее интересно. Она преподносит материал четко, структурировано, логично. Никуда не подглядывает,не перескакивает с темы на тему, не спешит. В рассказе Ольги исторические факты удачно разбавлены забавными, а порой и курьезными подробностями. Рекомендуем.
- ККристина7 января 2020Очень Интересная экскурсия. Ольга хороший экскурсовод и замечательно ладит с детьми, ребёнок 9 лет слушал с огромным интересом, и с удовольствие выполнял задания веселого квеста. Готовы идти и на остальные экскурсии, но надеемся в более тёплое время года
- ООксана5 января 2020Спасибо за экскурсию, рассказ про историю государства был исчерпывающим и интересным!
- ННаталия4 января 2020На экскурсии нас было четверо - двое взрослых и двое детей. Ольга смогла заинтересовать всех. Излагала не сухие факты и
- ЮЮлия2 января 20201 января были на экскурсии с Ольгой. Прогулка по центру Хельсинки зарядила нас положительными эмоциями на целый день. Ольга очень
- ИИнга21 декабря 2019Ольга смогла передать атмосферу финских зимних праздников! Интересно рассказала о традициях, особенностях встречи Рождества в Финляндии. Построила маршрут таким образом, что и не устали и много посмотрели. Спасибо!
- BBoris20 декабря 2019!!!!!
- ННаталья25 декабря 2018Хорошая экскурсия. Спасибо Ольге за интересный рассказ о любимом ею городе!
- ННиколай21 декабря 2018Экскурсией очень довольны. Ольга-увлечённый и глубоко погружённый в своё дело гид. получили много полезных советов о пребывании в стране. Спасибо. Ещё бы погоду получше.
- ТТатьяна10 декабря 2018Огромная благодарность Ольге за интересную экскурсию! Не смотря на то, что мы были только
"с дороги" все было отлично организовано и
- ЕЕва14 января 2018Случайно наткнулись на Ольгу на этом сайте и сразу заинтересовались экскурсией.
О Ольге сложилось очень яркое и приятное впечатление. Были учтены
- ЛЛилия2 января 2018Все понравилось: от рассказа про город: местные байки и серьезные факты до хорошо построенного маршрута. Экскурсовод вежлива и внимательна к потребностям клиентов. Огромное спасибо!
