17 отзывов оставили туристы

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Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники

Насладиться атмосферой новогоднего волшебства в круговерти праздничных финских традиций

5
17 отзывов
Ольга
Ольга – Гид из Хельсинки
Наша задача — поймать и почувствовать то волшебное новогоднее праздничное настроение, которое было в детстве и которое сейчас, в суете, мы часто не можем уловить.

Я буду рада погрузиться вместе с вами в атмосферу праздника, с удовольствием приму все пожелания и постараюсь предложить программу, максимально отвечающую вашим ожиданиям.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €105 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники
Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники

Программа

Рождество в стране Деда Мороза — самое настоящее-пренастоящее Рождество из всех! Несмотря на то, что сам Дед Мороз встречает гостей в Рованиеми, за Полярным кругом, а мы с вами встретимся в Хельсинки, это нисколько не помешает нам гулять 👣 по ярмаркам, разглядывать и покупать традиционные финские зимние сувениры 🎁, есть горячий суп с лососем и сливками на морозе, пить душистый «глеги» — финский вариант глинтвейна, любоваться праздничными огнями и волшебной страной в витрине универмага «Стокманн».

Я вам расскажу о традициях финнов: как они отмечают Рождество и Новый год, что они готовят для праздничного стола, поделюсь рецептами. После прогулки по невероятно красивым в праздничном наряде улицам и кварталам старого Хельсинки мы выйдем на берег зимнего холодного моря 🌊 и согреемся горячим кофе, глинтвейном или чаем с печеньками.

В зависимости от времени вашего пребывания в Хельсинки, я найду праздничные мероприятия, проходящие в данный момент в городе, и мы обязательно их посетим. Это может быть главная рождественская ярмарка, световое шоу на центральной площади города или что-то ещё.

Если вы хотите погрузиться в атмосферу зимней Финляндии глубже, мы можем совершить небольшое путешествие в старинный городок Порвоо, в 50 минутах езды от Хельсинки. По дороге мы увидим загородные дома с уютно светящимися окошками, стоящие в заснеженных полях, и старинные усадьбы, словно сошедшие с открыток. Можем взять с собой термос с чем-нибудь горячим и душистым и наслаждаться одновременно и вкусом и видом из окна. В самом Порвоо время как-будто остановилось — там вы точно почувствуете себя героями рождественской сказки, настолько атмосфера наполнена предчувствием праздника и волшебства.

Организационные детали

  • Экскурсию можно заказать в период с 1 по 10 января
  • Стоимость и количество людей корректируется и зависит от конкретной программы: например, если мы едем на машине, то это 4 пассажира (можно с детьми, есть детские кресла)
Начало и место завершения
🚩 — центральный ж/д вокзал
Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники
Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники
Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники
Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники
Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники
Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники
Рождественское настроение, или как финны отмечают зимние праздники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь 8 лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
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17 отзывов оставили туристы

9 января 2020
Искренне признательны Ольге Корка за интересную, веселую, запоминающуюся экскурсию по новогоднему Хельсинки. Настоятельно рекомендую начинать знакомство с городом под повествование от Ольги!
8 января 2020
Наше знакомство с Финляндией и Хельсинки мы начали с Ольгой. Нам очень повезло, Ольга любит страну, в которой живет, знает и уважает ее историю. Не буду пересказывать тему и маршрут экскурсии, скажу только, что ни в одном путеводителе, вы не узнаете те факты и не откроете для себя те места, о которых вам расскажет Ольга. Экскурсия проходила в режиме диалога, мы говорили о жизни финнов, их увлечениях, традициях, отношении к истории своей страны и природе. Ольга подсказала нам, куда сходить самостоятельно и как провести свободное время. Если будем в Хельсинки, то обязательно встретимся с Ольгой и пойдем на ее экскурсии.
7 января 2020
Ольга очень хороший рассказчик, слушать ее интересно. Она преподносит материал четко, структурировано, логично. Никуда не подглядывает, не перескакивает с темы на тему, не спешит. В рассказе Ольги исторические факты удачно разбавлены забавными, а порой и курьезными подробностями. Рекомендуем.
7 января 2020
Очень Интересная экскурсия. Ольга хороший экскурсовод и замечательно ладит с детьми, ребёнок 9 лет слушал с огромным интересом, и с удовольствие выполнял задания веселого квеста. Готовы идти и на остальные экскурсии, но надеемся в более тёплое время года
4 января 2020
На экскурсии нас было четверо - двое взрослых и двое детей. Ольга смогла заинтересовать всех. Излагала не сухие факты и цифры, а рассказывала о жизни и быте финнов в прошлом и настоящем. Не один вопрос она не оставила без внимания. Кроме того, дала много ценной информации о дальнейшем пребывании в Хельсинки, куда сходить, что посмотреть. Многими советами мы воспользовались. За это отдельное спасибо! ))) Мы, конечно, будем рекомендовать экскурсии Ольги нашим друзьям!
Юлия
2 января 2020
1 января были на экскурсии с Ольгой. Прогулка по центру Хельсинки зарядила нас положительными эмоциями на целый день. Ольга очень интересный рассказчик. От нее мы узнали многие детали из жизни финнов, о которых вряд ли услышишь на стандартных исторических экскурсиях. На любой возникающий вопрос у Ольги находился ответ. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!
22 декабря 2019
Ольга смогла передать атмосферу финских зимних праздников! Интересно рассказала о традициях, особенностях встречи Рождества в Финляндии. Построила маршрут таким образом, что и не устали и много посмотрели. Спасибо!
21 декабря 2019
!!!!!
25 декабря 2018
Хорошая экскурсия. Спасибо Ольге за интересный рассказ о любимом ею городе!
Николай
21 декабря 2018
Экскурсией очень довольны. Ольга-увлечённый и глубоко погружённый в своё дело гид. получили много полезных советов о пребывании в стране. Спасибо. Ещё бы погоду получше.
10 декабря 2018
Огромная благодарность Ольге за интересную экскурсию! Не смотря на то, что мы были только "с дороги" все было отлично организовано и прошло "на одном дыхании". Экскурсия очень содержательна, Ольга большой профессионал своего дела, донесла до нас множество уникальных исторических, культурных, этнографических фактов. Возникло желание увидеть город еще раз, пересмотреть и перечитать некоторые вещи. Конечно же, погрузились в атмосферу предрождественской Европы, особенно дети - подростки. Думаю, что с Ольгой будет интересно любой компании - и детям, и взрослым, и молодежи. Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Порвоо, что мы и сделали через несколько дней и получили большое удовольствие. Экскурсовода рекомендую!
14 января 2018
Случайно наткнулись на Ольгу на этом сайте и сразу заинтересовались экскурсией. О Ольге сложилось очень яркое и приятное впечатление. Были учтены все возрастные пожелания. Очень доступно и понятно рассказала о городе с исторических и современных сторон. Если вы ищите очень весёлого и коммуникабельного экскурсовода, то это однозначно Ольга! Не пожалеете. Спасибо, огромное!
2 января 2018
Все понравилось: от рассказа про город: местные байки и серьезные факты до хорошо построенного маршрута. Экскурсовод вежлива и внимательна к потребностям клиентов. Огромное спасибо!
30 декабря 2017
Мы приехали в Хельсинки на один день. Погода нас не порадовала, дождь и сумрак навевали грустное настроение. Но все это рассеялось и не замечалось после встречи с нашим гидом Ольгой. Она смогла за короткое время раскрыть для нас и историю города, и особенность финского народа, показала самые интересные места города. Спасибо огромное Ольге, она настоящий профессионал. Счастливого Нового года!
21 декабря 2015
Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию! Все прошло просто замечательно, увидели Хельсинки глазами местного жителя, почувствовали атмосферу праздника. Спасибо!
Ещё 2 отзыва

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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