17 отзывов оставили туристы

🎄 Погружение в атмосферу настоящего финского Рождества
✨ Прогулки по праздничным ярмаркам и украшенным улицам
🍲 Дегустация традиционных финских блюд и напитков
🎁 Возможность приобрести уникальные зимние сувениры
📜 Узнать о рождественских и новогодних традициях Финляндии
🚗 Возможность посетить старинный городок Порвоо
Что можно увидеть
Ярмарки
Универмаг Стокманн
Центральная площадь Хельсинки
Описание экскурсии
Программа
Рождество в стране Деда Мороза — самое настоящее-пренастоящее Рождество из всех! Несмотря на то, что сам Дед Мороз встречает гостей в Рованиеми, за Полярным кругом, а мы с вами встретимся в Хельсинки, это нисколько не помешает нам гулять по ярмаркам, разглядывать и покупать традиционные финские зимние сувениры, есть горячий суп с лососем и сливками на морозе, пить душистый «глеги» — финский вариант глинтвейна, любоваться праздничными огнями и волшебной страной в витрине универмага «Стокманн».
Я вам расскажу о традициях финнов: как они отмечают Рождество и Новый год, что они готовят для праздничного стола, поделюсь рецептами. После прогулки по невероятно красивым в праздничном наряде улицам и кварталам старого Хельсинки мы выйдем на берег зимнего холодного моря и согреемся горячим кофе, глинтвейном или чаем с печеньками.
В зависимости от времени вашего пребывания в Хельсинки, я найду праздничные мероприятия, проходящие в данный момент в городе, и мы обязательно их посетим. Это может быть главная рождественская ярмарка, световое шоу на центральной площади города или что-то ещё.
Если вы хотите погрузиться в атмосферу зимней Финляндии глубже, мы можем совершить небольшое путешествие в старинный городок Порвоо, в 50 минутах езды от Хельсинки. По дороге мы увидим загородные дома с уютно светящимися окошками, стоящие в заснеженных полях, и старинные усадьбы, словно сошедшие с открыток. Можем взять с собой термос с чем-нибудь горячим и душистым и наслаждаться одновременно и вкусом и видом из окна. В самом Порвоо время как-будто остановилось — там вы точно почувствуете себя героями рождественской сказки, настолько атмосфера наполнена предчувствием праздника и волшебства.
Организационные детали
Экскурсию можно заказать в период с 1 по 10 января
Стоимость и количество людей корректируется и зависит от конкретной программы: например, если мы едем на машине, то это 4 пассажира (можно с детьми, есть детские кресла)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
центральный ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1251 туриста
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь много лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного читать дальшеуменьшить
северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей, показала, рассказала, прогуляла, напоила чаем с вкусняшками в уютном местечке. Мы с детьми были в восторге! Чего и всем вам желаем, не упустите возможность!
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П
Пауль
Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой Интересно, познавательно и хорошо запланированно. Интересно было узнать про жизнь в Финляндии и про то как финны справляют рождественские праздники.
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И
Ирина
Наше знакомство с Финляндией и Хельсинки мы начали с Ольгой. Нам очень повезло, Ольга любит страну, в которой живет, знает и уважает ее историю. Не буду пересказывать тему и маршрут читать дальшеуменьшить
экскурсии, скажу только, что ни в одном путеводителе, вы не узнаете те факты и не откроете для себя те места, о которых вам расскажет Ольга. Экскурсия проходила в режиме диалога, мы говорили о жизни финнов, их увлечениях, традициях, отношении к истории своей страны и природе. Ольга подсказала нам, куда сходить самостоятельно и как провести свободное время. Если будем в Хельсинки, то обязательно встретимся с Ольгой и пойдем на ее экскурсии.
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Т
Татьяна
Огромная благодарность Ольге за интересную экскурсию! Не смотря на то, что мы были только "с дороги" все было отлично организовано и прошло "на одном дыхании". Экскурсия очень содержательна, Ольга большой читать дальшеуменьшить
профессионал своего дела, донесла до нас множество уникальных исторических, культурных, этнографических фактов. Возникло желание увидеть город еще раз, пересмотреть и перечитать некоторые вещи. Конечно же, погрузились в атмосферу предрождественской Европы, особенно дети - подростки. Думаю, что с Ольгой будет интересно любой компании - и детям, и взрослым, и молодежи. Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Порвоо, что мы и сделали через несколько дней и получили большое удовольствие. Экскурсовода рекомендую!
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Н
Наталия
На экскурсии нас было четверо - двое взрослых и двое детей. Ольга смогла заинтересовать всех. Излагала не сухие факты и цифры, а рассказывала о жизни и быте финнов в прошлом читать дальшеуменьшить
и настоящем. Не один вопрос она не оставила без внимания. Кроме того, дала много ценной информации о дальнейшем пребывании в Хельсинки, куда сходить, что посмотреть. Многими советами мы воспользовались. За это отдельное спасибо!))) Мы, конечно, будем рекомендовать экскурсии Ольги нашим друзьям!
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Н
Наталья
Мы приехали в Хельсинки на один день. Погода нас не порадовала, дождь и сумрак навевали грустное настроение. Но все это рассеялось и не замечалось после встречи с нашим гидом Ольгой. Она смогла за короткое время раскрыть для нас и историю города,и особенность финского народа, показала самые интересные места города. Спасибо огромное Ольге, она настоящий профессионал. Счастливого Нового года!
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