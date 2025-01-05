17 отзывов оставили туристы

Представьте себе зимний Хельсинки, где каждая улица и каждый уголок наполнены предвкушением Рождества и Нового года.Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас ощутить всю полноту праздничного настроения, которое так часто ускользает от

нас в повседневной суете. Подарите себе возможность вновь почувствовать детскую радость и волшебство зимних праздников, гуляя по ярмаркам, наслаждаясь горячими напитками и вкуснейшими блюдами на морозе. Откройте для себя, как финны отмечают Рождество и Новый год, узнайте о традиционных блюдах и рецептах, которыми они делятся в этот период. Вас ждет не только прогулка по волшебно украшенным улицам Хельсинки, но и возможность посетить праздничные мероприятия, которые пройдут в городе во время вашего пребывания. Если желаете погрузиться в атмосферу еще глубже, предлагается поездка в старинный городок Порвоо, где время словно остановилось, а каждый уголок дышит предвкушением праздника. Эта экскурсия - идеальный способ встретить зимние праздники, наслаждаясь красотой и традициями Финляндии

Описание экскурсии

Программа

Рождество в стране Деда Мороза — самое настоящее-пренастоящее Рождество из всех! Несмотря на то, что сам Дед Мороз встречает гостей в Рованиеми, за Полярным кругом, а мы с вами встретимся в Хельсинки, это нисколько не помешает нам гулять по ярмаркам, разглядывать и покупать традиционные финские зимние сувениры, есть горячий суп с лососем и сливками на морозе, пить душистый «глеги» — финский вариант глинтвейна, любоваться праздничными огнями и волшебной страной в витрине универмага «Стокманн».

Я вам расскажу о традициях финнов: как они отмечают Рождество и Новый год, что они готовят для праздничного стола, поделюсь рецептами. После прогулки по невероятно красивым в праздничном наряде улицам и кварталам старого Хельсинки мы выйдем на берег зимнего холодного моря и согреемся горячим кофе, глинтвейном или чаем с печеньками.

В зависимости от времени вашего пребывания в Хельсинки, я найду праздничные мероприятия, проходящие в данный момент в городе, и мы обязательно их посетим. Это может быть главная рождественская ярмарка, световое шоу на центральной площади города или что-то ещё.

Если вы хотите погрузиться в атмосферу зимней Финляндии глубже, мы можем совершить небольшое путешествие в старинный городок Порвоо, в 50 минутах езды от Хельсинки. По дороге мы увидим загородные дома с уютно светящимися окошками, стоящие в заснеженных полях, и старинные усадьбы, словно сошедшие с открыток. Можем взять с собой термос с чем-нибудь горячим и душистым и наслаждаться одновременно и вкусом и видом из окна. В самом Порвоо время как-будто остановилось — там вы точно почувствуете себя героями рождественской сказки, настолько атмосфера наполнена предчувствием праздника и волшебства.

Организационные детали