17 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники

Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Представьте себе зимний Хельсинки, где каждая улица и каждый уголок наполнены предвкушением Рождества и Нового года.

Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас ощутить всю полноту праздничного настроения, которое так часто ускользает от
читать дальшеуменьшить

нас в повседневной суете.

Подарите себе возможность вновь почувствовать детскую радость и волшебство зимних праздников, гуляя по ярмаркам, наслаждаясь горячими напитками и вкуснейшими блюдами на морозе.

Откройте для себя, как финны отмечают Рождество и Новый год, узнайте о традиционных блюдах и рецептах, которыми они делятся в этот период.

Вас ждет не только прогулка по волшебно украшенным улицам Хельсинки, но и возможность посетить праздничные мероприятия, которые пройдут в городе во время вашего пребывания.

Если желаете погрузиться в атмосферу еще глубже, предлагается поездка в старинный городок Порвоо, где время словно остановилось, а каждый уголок дышит предвкушением праздника.

Эта экскурсия - идеальный способ встретить зимние праздники, наслаждаясь красотой и традициями Финляндии

5
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Погружение в атмосферу настоящего финского Рождества
  • ✨ Прогулки по праздничным ярмаркам и украшенным улицам
  • 🍲 Дегустация традиционных финских блюд и напитков
  • 🎁 Возможность приобрести уникальные зимние сувениры
  • 📜 Узнать о рождественских и новогодних традициях Финляндии
  • 🚗 Возможность посетить старинный городок Порвоо
Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники

Что можно увидеть

  • Ярмарки
  • Универмаг Стокманн
  • Центральная площадь Хельсинки

Описание экскурсии

Программа

Рождество в стране Деда Мороза — самое настоящее-пренастоящее Рождество из всех! Несмотря на то, что сам Дед Мороз встречает гостей в Рованиеми, за Полярным кругом, а мы с вами встретимся в Хельсинки, это нисколько не помешает нам гулять по ярмаркам, разглядывать и покупать традиционные финские зимние сувениры, есть горячий суп с лососем и сливками на морозе, пить душистый «глеги» — финский вариант глинтвейна, любоваться праздничными огнями и волшебной страной в витрине универмага «Стокманн».

Я вам расскажу о традициях финнов: как они отмечают Рождество и Новый год, что они готовят для праздничного стола, поделюсь рецептами. После прогулки по невероятно красивым в праздничном наряде улицам и кварталам старого Хельсинки мы выйдем на берег зимнего холодного моря и согреемся горячим кофе, глинтвейном или чаем с печеньками.

В зависимости от времени вашего пребывания в Хельсинки, я найду праздничные мероприятия, проходящие в данный момент в городе, и мы обязательно их посетим. Это может быть главная рождественская ярмарка, световое шоу на центральной площади города или что-то ещё.

Если вы хотите погрузиться в атмосферу зимней Финляндии глубже, мы можем совершить небольшое путешествие в старинный городок Порвоо, в 50 минутах езды от Хельсинки. По дороге мы увидим загородные дома с уютно светящимися окошками, стоящие в заснеженных полях, и старинные усадьбы, словно сошедшие с открыток. Можем взять с собой термос с чем-нибудь горячим и душистым и наслаждаться одновременно и вкусом и видом из окна. В самом Порвоо время как-будто остановилось — там вы точно почувствуете себя героями рождественской сказки, настолько атмосфера наполнена предчувствием праздника и волшебства.

Организационные детали

  • Экскурсию можно заказать в период с 1 по 10 января
  • Стоимость и количество людей корректируется и зависит от конкретной программы: например, если мы едем на машине, то это 4 пассажира (можно с детьми, есть детские кресла)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
центральный ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1251 туриста
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь много лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного
читать дальшеуменьшить

северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Е
Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей, показала, рассказала, прогуляла, напоила чаем с вкусняшками в уютном местечке. Мы с детьми были в восторге! Чего и всем вам желаем, не упустите возможность!
Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей,
Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей,
Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей,
Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей,
Вам был полезен этот отзыв?
П
Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой Интересно, познавательно и хорошо запланированно.
Интересно было узнать про жизнь в Финляндии и про то как финны справляют рождественские праздники.
Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой Интересно, познавательно и хорошо запланированно.
Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой Интересно, познавательно и хорошо запланированно.
Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой Интересно, познавательно и хорошо запланированно.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Наше знакомство с Финляндией и Хельсинки мы начали с Ольгой. Нам очень повезло, Ольга любит страну, в которой живет, знает и уважает ее историю. Не буду пересказывать тему и маршрут
читать дальшеуменьшить

экскурсии, скажу только, что ни в одном путеводителе, вы не узнаете те факты и не откроете для себя те места, о которых вам расскажет Ольга. Экскурсия проходила в режиме диалога, мы говорили о жизни финнов, их увлечениях, традициях, отношении к истории своей страны и природе. Ольга подсказала нам, куда сходить самостоятельно и как провести свободное время. Если будем в Хельсинки, то обязательно встретимся с Ольгой и пойдем на ее экскурсии.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Огромная благодарность Ольге за интересную экскурсию! Не смотря на то, что мы были только "с дороги" все было отлично организовано и прошло "на одном дыхании". Экскурсия очень содержательна, Ольга большой
читать дальшеуменьшить

профессионал своего дела, донесла до нас множество уникальных исторических, культурных, этнографических фактов. Возникло желание увидеть город еще раз, пересмотреть и перечитать некоторые вещи. Конечно же, погрузились в атмосферу предрождественской Европы, особенно дети - подростки. Думаю, что с Ольгой будет интересно любой компании - и детям, и взрослым, и молодежи.
Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Порвоо, что мы и сделали через несколько дней и получили большое удовольствие.
Экскурсовода рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
На экскурсии нас было четверо - двое взрослых и двое детей. Ольга смогла заинтересовать всех. Излагала не сухие факты и цифры, а рассказывала о жизни и быте финнов в прошлом
читать дальшеуменьшить

и настоящем. Не один вопрос она не оставила без внимания. Кроме того, дала много ценной информации о дальнейшем пребывании в Хельсинки, куда сходить, что посмотреть. Многими советами мы воспользовались. За это отдельное спасибо!))) Мы, конечно, будем рекомендовать экскурсии Ольги нашим друзьям!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Мы приехали в Хельсинки на один день. Погода нас не порадовала, дождь и сумрак навевали грустное настроение. Но все это рассеялось и не замечалось после встречи с нашим гидом Ольгой. Она смогла за короткое время раскрыть для нас и историю города,и особенность финского народа, показала самые интересные места города. Спасибо огромное Ольге, она настоящий профессионал. Счастливого Нового года!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Хельсинки

Похожие экскурсии на «Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники»

Хельсинки - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хельсинки - первое знакомство
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 18:00
9 авг в 10:00
от €110 за всё до 5 чел.
Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
Пешая
2 часа
156 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €95 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €110 за всё до 5 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
Погрузитесь в историю Хельсинки с опытным гидом. Откройте для себя неоклассический центр, современные районы и уникальные достопримечательности
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
Завтра в 18:00
9 авг в 10:00
от €115 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хельсинки. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хельсинки
от €150 за экскурсию