17 отзывов оставили туристы

Программа

Рождество в стране Деда Мороза — самое настоящее-пренастоящее Рождество из всех! Несмотря на то, что сам Дед Мороз встречает гостей в Рованиеми, за Полярным кругом, а мы с вами встретимся в Хельсинки, это нисколько не помешает нам гулять 👣 по ярмаркам, разглядывать и покупать традиционные финские зимние сувениры 🎁, есть горячий суп с лососем и сливками на морозе, пить душистый «глеги» — финский вариант глинтвейна, любоваться праздничными огнями и волшебной страной в витрине универмага «Стокманн».

Я вам расскажу о традициях финнов: как они отмечают Рождество и Новый год, что они готовят для праздничного стола, поделюсь рецептами. После прогулки по невероятно красивым в праздничном наряде улицам и кварталам старого Хельсинки мы выйдем на берег зимнего холодного моря 🌊 и согреемся горячим кофе, глинтвейном или чаем с печеньками.

В зависимости от времени вашего пребывания в Хельсинки, я найду праздничные мероприятия, проходящие в данный момент в городе, и мы обязательно их посетим. Это может быть главная рождественская ярмарка, световое шоу на центральной площади города или что-то ещё.

Если вы хотите погрузиться в атмосферу зимней Финляндии глубже, мы можем совершить небольшое путешествие в старинный городок Порвоо, в 50 минутах езды от Хельсинки. По дороге мы увидим загородные дома с уютно светящимися окошками, стоящие в заснеженных полях, и старинные усадьбы, словно сошедшие с открыток. Можем взять с собой термос с чем-нибудь горячим и душистым и наслаждаться одновременно и вкусом и видом из окна. В самом Порвоо время как-будто остановилось — там вы точно почувствуете себя героями рождественской сказки, настолько атмосфера наполнена предчувствием праздника и волшебства.

Организационные детали