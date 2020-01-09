22 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Всё самое главное в городе

Путешествие в финскую сказку начнётся в самом центре города — у знаменитого магазина Стокманн. Вы прогуляетесь 👣 по Александровской улице, сияющей в это время тысячью огней и световых инсталляций, увидите Торговую площадь и главную площадь Хельсинки — Сенатскую. Вы узнаете об истории 📖 города, о том, как Финляндия получила независимость и о том, как и чем живут финны сегодня. Вы прогуляетесь по парку Эспланада, где услышите, кого называют финским Пушкиным и почему. Также вы пройдёте мимо Рыцарского дома и увидите два величественных собора — православный Успенский собор и Кафедральный собор, вдохновлённый архитектурой римского Капитолия. А потом вас встретит Президентский дворец, где каждый год 6 декабря проходит красивейший бал в честь дня независимости Финляндии. Вы увидите караульные помещения дворца и замёрзшие воды Финского залива, где стоят ледоколы.

Финны и их рождество

Прогуливаясь по главным рождественским ярмаркам, вы узнаете об огромном значении рождества для жителей Финляндии: так, здесь запрещено ссориться на протяжении всего декабря. Я расскажу вам о местном быте, менталитете и традициях, а вы обязательно почувствуете присущую финскому народу умиротворённость и приветливость.

Организационные детали

Вход в соборы возможен только, когда там не идут службы.