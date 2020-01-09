22 отзыва оставили туристы

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Рождественские декорации Хельсинки

Познакомиться с главными достопримечательностями и рождеством по-фински

4.8
22 отзыва
Irin
Irin – Гид из Хельсинки
Северная столица ⭐️ Финляндии дарит ощущение сказочной умиротворённости и спокойной сказки путешественникам, попавшим сюда в это красивое 🤩 время.

Вас ждёт знакомство не только со знаковыми местами города и их историей 📖, но и погружение в культуру и традиции.

Узнаете, кто такой Йоулупукки, какой интересный факт связан с собачьей шерстью и откуда в Хельсинки «Жираф» и «Носорог».
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • €25 за человека

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Рождественские декорации Хельсинки
Рождественские декорации Хельсинки

Что вас ожидает

Всё самое главное в городе
Путешествие в финскую сказку начнётся в самом центре города — у знаменитого магазина Стокманн. Вы прогуляетесь 👣 по Александровской улице, сияющей в это время тысячью огней и световых инсталляций, увидите Торговую площадь и главную площадь Хельсинки — Сенатскую. Вы узнаете об истории 📖 города, о том, как Финляндия получила независимость и о том, как и чем живут финны сегодня. Вы прогуляетесь по парку Эспланада, где услышите, кого называют финским Пушкиным и почему. Также вы пройдёте мимо Рыцарского дома и увидите два величественных собора — православный Успенский собор и Кафедральный собор, вдохновлённый архитектурой римского Капитолия. А потом вас встретит Президентский дворец, где каждый год 6 декабря проходит красивейший бал в честь дня независимости Финляндии. Вы увидите караульные помещения дворца и замёрзшие воды Финского залива, где стоят ледоколы.

Финны и их рождество
Прогуливаясь по главным рождественским ярмаркам, вы узнаете об огромном значении рождества для жителей Финляндии: так, здесь запрещено ссориться на протяжении всего декабря. Я расскажу вам о местном быте, менталитете и традициях, а вы обязательно почувствуете присущую финскому народу умиротворённость и приветливость.

Организационные детали

Вход в соборы возможен только, когда там не идут службы.

Начало и место завершения
🚩 Центральный ЖД вокзал
Рождественские декорации Хельсинки
Рождественские декорации Хельсинки
Рождественские декорации Хельсинки
Рождественские декорации Хельсинки
Рождественские декорации Хельсинки
Рождественские декорации Хельсинки
Рождественские декорации Хельсинки
Рождественские декорации Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Irin
Irin
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, профессиональный гид по Хельсинки и турлидер по Финляндии. Живу в Финляндии более 20 лет. Многолетние экскурсии на финском языке для коренного населения внесли много интересных фактов касательно истории, культуры, обычаев этого удивительного народа. Хотите узнать их — приходите на обзорные и тематические экскурсии.
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22 отзыва оставили туристы

9 января 2020
Ирина очень интересно преподносит материал, прогулка несмотря на проливной дождь была замечательной. Время пролетело, как одно мгновение, захотелось приехать и посмотреть все достопримечательности снова. Спасибо и до встречи Хельсинки
27 декабря 2019
Гуляли по рождественскому Хельсинки в сопровождении Ирины. Очень тёплая и душевная вышла прогулка! Гид как будто собрала для нас пазл города, за пару часов познакомила с основными знаковыми местами. Приятный и неожиданный бонус - миниэкскурсия по музею Синебрюхова. Открытый для посещения музей представляет яркую коллекцию живописи, фарфора, мебели. Очень атмосферно! Собрание полотен великолепное - голландские мастера (Рембрандт и не толко), романтизм. А Ирина является еще и сертифицированным гидом этого музея. Не впечатлился невозможно! Рекомендуем!
22 декабря 2019
Экскурсия была интересной, спасибо большое гиду Ирине. Была дружественная прогулка по рождественскому Хельсинки, осталось очень приятное впечатление. Отдельное спасибо Ирине за решение организационных моментов. Обязательно будем рекомендовать друзьям!
15 декабря 2019
Спасибо огромное Ирине за знакомство с Хельсинки. Прекрасный, осведомленный гид и очень приятный человек!! Однозначно рекомендую!
5 декабря 2019
Чудесная экскурсия!!! Ирина очень приятная и эрудированная, искреенне любит свой город!!!!!! Спасибо!!!
5 января 2019
Отличная Экскурсия, позволяющая сформировать целостное представление о Хельсинки
3 января 2019
Ирина - очень приятная интеллигентная рассказчица:) Спасибо большое за полезные советы и отличную прогулку! С приветом из СПб :)
30 декабря 2018
Ирина - профессионал, многое знает, интересно рассказывает. Лучится позитивом и улыбкой.
Наталья
28 декабря 2018
Ирина! Спасибо большое за вашу экскурсию! Мы увидели город Хельсинки с вашей подачи, как красивый и любимый город. И он нам очень понравился!. Спасибо за интересные факты, темы и маршрут прогулки!! Мы получили все, что хотели и гораздо более этого!!! Теперь нам будет чем поделиться с близкими и друзьями по приезду домой. В Хельсинки- только с вами!!!
25 декабря 2018
О самом рождестве особо ничего не было. Декорации не впечатлили. Экскурсия затянулась, пометки в стиле " а вот это дом в стиле барокко, а это классицизм.. " и? Экскурсовод интересно рассказала о финнах - да. Немного об образе жизни и мыслях - да. Связала истории наших стран - Финляндии и России, что было очень интересно послушать. Но ни архитектура, ни рождественское украшение города не впечатлили, уже не знаю почему. Ни сами по себе, ни подача гида.
Irin
Ответ гида:Ольга! Спасибо большое за отзыв и очень сожалею, что Рождественские декорации Хельсинки с ярмарками не произвели на вас впечатления.. Северная столица украшена особенно, по-домашнему, мило и уютно!
24 декабря 2018
Благодарим Ирину за чудесное рождественское настроение! За ним и ездили в Хельсинки на выходные. Эта экскурсия была прекрасным венцом нашей поездки. Благодаря профессионализму и широкому кругозору Ирины, нам удалось не только посмотреть рождественское убранство города, но и многое узнать о самом Хельсинки, его архитектуре, истории Финляндии, национальном характере и финских традициях. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо, Ирина! Мария и Евгений
23 декабря 2018
Большое спасибо Ирине за экскурсию Рождественские декорации Хельсинки! Мы побывали перед этим на индивидуальных экскурсиях по Хельсинки, но нашим гидам удалось отлично дополнить друг друга, дав нам возможность наиболее полно познакомится с городом! Спасибо за доставленное удовольствие!!! Наталья и Анна.
17 декабря 2018
16. 12. 2018 г. посетила экскурсию «Рождественские декорации Хельсинки», экскурсоводом была Ирина. Я очень рада, что решила посетить эту экскурсию, а не просто самостоятельно пошла гулять по городу. У нас собралась очень уютная компания, а Ирина была нашим гидом по волшебному миру. Когда человек любит свою работу это чувствуется, маршрут и подача материала была очень интересной. Ирина светлый и добрый человек, который заботился о каждом своём экскурсанте. Спасибо Вам большое! Я обязательно ещё раз обращусь к данному гиду и буду всем её рекомендовать!
28 ноября 2018
Великолепный гид который составил мне мнение о Хельсински
13 февраля 2018
Ирина отличный гид, очень понимающая, прекрасно знающая своё дело, прекрасно провели время, чувствовали себя как с другом на прогулке:) спасибо!
Ещё 7 отзывов

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