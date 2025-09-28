Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увлекательная поездка по Хельсинки на комфортабельном автомобиле с местным гидом. Откройте для себя ключевые достопримечательности столицы Финляндии
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
-
34%
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
13 дек в 11:00
14 дек в 13:30
€56
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнеса28 сентября 2025Были на этой экскурсии. Время пролетело. Узнали много интересного про город, так как погода была не очень - экскурсия на автомобиле была отличной.
- ООльга19 сентября 2025Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Хельсинки. Благодаря Ольге мы влюбились в Финляндию и появилось желание посетить эту прекрасную
- IIgor17 сентября 2025Большое спасибо за экскурсию по Хельсинки, которую для нас провела Ольга на очень комфортном автомобиле 10.09.2025 в 12:30!
Поскольку мы были
- LLevon17 августа 2025Поездка по Хельсинки на Mercedes-Benz C-class прошла очень комфортно и оставила массу положительных впечатлений. Гид Ольга — приятная, внимательная и
- РРима20 июля 2025Ирене профессиональный гид и очень приятная женщина. Она сумела не только провести прекрасную экскурсию, но и смогла влюбить нас в свой город. Мы получили огромное удовольствие и будем рекомендовать её экскурсии всем своим друзьям и родным.
Спасибо!
- ННаталия16 июля 2025Экскурсия, которую провела Ольга, оказалась на высшем уровне. Знание материала, искренная любовь в родным местам, доброжелательность и коммуникабельность, а так же отличное управление автомобилем очень подкупают.
Огромное спасибо! Рекомендую.
- MMila10 июля 2025Большое спасибо Ольге за экскурсию.
Было интересно и она показала нам Хельсинки новый и старый. Спасибо.
- ВВалерий9 июля 2025Все было замечательно, спасибо.
- ТТатьяна17 июня 2025Прекрасная экскурсия по Хельсинки с гидом Ольгой! Очень комфортное путешествие, всё было продумано до мелочей. Ольга - настоящий профессионал: интересно
- ААлександр23 мая 2025Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор достопримечательностей, а настоящее погружение
- ААлександр23 апреля 2025Огромное спасибо Ирине и Трипстеру
Очень довольны.
- ННаталия25 февраля 2025Ольга настоящий профессионал своего дела. Продуманный маршрут, интересные факты, лёгкое преподнесение истории. 2 часа экскурсии пролетели быстро. И сколько мы узнали за этот небольшой период времени! Рады, что забронировали эту экскурсию. Рекомендуем!
- ЕЕлена5 января 2025Отличная экскурсия, отличный автомобиль. Ольга очень приятный человек, интересный собеседник, знающий гид. Первое знакомство с Хельсинки сразу влюбило в этот город. Рекомендем!
- FFARRUKH2 января 2025Добрый день,
Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Хельсинки! Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и
- MMaria23 декабря 2024Ольга очень позитивный, приятный в общение человек. Знакомство с Хельсинки благодаря поездки на автомобиле Ольги было весьма и весьма интересным.
- ИИрина17 ноября 2024Экскурсия была великолепной! Ирина профессионально адаптирует маршрут под интересы каждого участника, что делает путешествие особенно увлекательным. Она обладает глубокими знаниями
- ЮЮлия4 сентября 2024Очень понравился экскурсовод Инна. Грамотная речь, структура и построение рассказа, интересная экскурсия. Много интересного узнала. Сразу чувствуется, Инна любит свою страну и свое дело.
- GGregory3 сентября 2024Встреча и экскурсия с Хельгой были самыми яркими впечатлениями от визита в Хельсинки. Познавательно, интересно, эмоционально, по-человечески тепло. Послевкусие превосходное!
- ААлександр2 сентября 2024Спасибо большое за замечательную экскурсию!
Однозначно рекомендую Ольгу, прекрасный гид и человек!!!
Александр
- ЛЛариса6 августа 2024Все было очень интересно и познавательно,очень довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Оперный театр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в декабре 2025
Сейчас в Хельсинки в категории "Оперный театр" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 56 до 150 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 342 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Оперный театр», 342 ⭐ отзыва, цены от €56. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль