Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
-
34%
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
13 дек в 11:00
14 дек в 13:30
€56
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr10 марта 2025Очень интересная экскурсия! Ольга профессионал своего дела, прекрасно владеет материалом. Время пролетело быстро и незаметно, не хотелось расставаться. Рекомендую всем.
- ППавел19 октября 2024Ольга - замечательный гид и прекрасная собеседница. Провела чудесную познавательную, интересную, психотерапевтическую экскурсию по Хельсинки. Было очень приятно сотрудничать!
- ЕЕлена9 марта 2024Были большой компанией в 6 человек, Оля смогла заинтересовать всех! Была хорошая подача материала, экскурсия прошла на одном дыхании. Оля ответила на все вопросы,посоветовала где покушать и куда сходить. Расстались друзьями. Удачи Вам,Оля,вы молодец!
- ДДина15 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Получила море полезной и интересной информации в том числе практической на самые разные темы. Ольга хороший собеседник,
- ООльга25 августа 2022Очень рекомендую сходить на эту экскурсию с Ольгой, у нас было всего несколько часов для знакомства с Хельсинки и мы
- ЕЕкатерина19 августа 2022Экскурсия очень понравилась. Отлично подходит для первого знакомства с Хельсинки. Мы ехали через него транзитом, и у нас было буквально
- ММарина29 июля 2022Наша экскурсия с Ольгой была интересной,увлекательной,лёгкой. Ольга из тех людей с кем хочется подружиться и продолжать общение,потому что всегда тянешься
- MMariya16 мая 2022Экскурсовод Ольга с правильным и красивым русским языком, с глубоким взглядом и современным пониманием жизненного уклада.
Рекомендую Ольгу для детального знакомства с Хельсинки.
- YYulia17 февраля 2022Ольга не только хорошо знает город и историю, но и очень интересный собеседник. Интересно рассказывает о разницах в менталитете русских и финов и жизни русских эмигрантов в Финляндии.
- ШШумаева23 октября 2021Большое спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию по Хельсинки! Она открыла нам этот давно знакомый город с новой стороны. В ее компании мы прекрасно провели время, неторопливо гуляя по городу.
- ННаталья18 февраля 2020Теперь знаю, что делать в Хельсинки, когда идет дождь - гулять с Ольгой Корка по красивым кварталам, разглядывая причудливые детали
- ИИван28 января 2020Ольга провела для нас прекрасную индивидуальную экскурсию (два взрослых и ребенок). Была очень внимательна к нам и тактична, с ней
- ВВалентина24 ноября 2018Рассказ о городе с житейской точки зрения. Легенды и традиции - интересны.
- ВВера5 марта 2018Ольга - замечательный гид. Ей удалось показать нам Хельсинки, в котором мы много раз были до этого, с незнакомой нам,
- ЕЕлега11 августа 2017Брали экскурсию на 2 часа, недостаточно..
3-3,5 часа оптимально
- ООльга6 августа 2017Я летела из Канады в Екатеринбург и у меня была стыковка 7,5ч. в Хельсинки. Я решила использовать это время с
- ЕЕлена13 июня 2017Отличная экскурсия
- ААнна16 февраля 2017Мне было интересно, время пролетело незаметно. Думаю, при случае, снова воспользуюсь услугами Ольги.
- ООльга27 июля 2015Все прошло четко, очень доброжелательно и душевно.
Ольга прислушивались к нашим пожеланиям, учла наши особенности: ребенок в коляске:) поэтому мы часто останавливались, искали туалеты, кафе и тд:)
Посмотрели достопримечательности и узнали много интересного об особенностях жизни в Хельсинки.
Спасибо!
- ИИрина24 мая 2015От экскурсии осталось море впечатлений и положительных эмоций! Вместе с Ольгой мы с удовольствием и энтузиазмом погружались как в славную
