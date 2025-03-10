читать дальше

было легко и приятно общаться. Мы уже были в Хельсинки раньше, но Ольга показала нам то, что мы сами вряд ли бы разглядели, а так же рассказала много интересных деталей и подробностей из жизни финов, их традиций и финской архитерктуры. Мы попросили, чтобы экскурсия не была утомительной и перенасыщенной датами, именами, церквями и соборами, а так же углублениями в архитектурные стили. В итоге Ольга предложила нам прекрасный маршрут из которого сложилась отличная экскурсия по нетуристической части Хельсинки, мы узнали много нового из истории и архитектуры города, это было очень интересно и доступно для усваивания. Очень рады, что Ольга нашла для нас время в своём плотном графике. Без сомнения рекомендую обращаться к Ольге, если хотите получить запоминающуюся и интересную экскурсию.