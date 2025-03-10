Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Хельсинки

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Хельсинки на русском языке, цены от €56, скидки до 34%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хельсинки для всех
Пешая
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Хельсинки - городские легенды и местные традиции
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
Пешая
2 часа
-
34%
115 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
13 дек в 11:00
14 дек в 13:30
€56€85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    10 марта 2025
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Очень интересная экскурсия! Ольга профессионал своего дела, прекрасно владеет материалом. Время пролетело быстро и незаметно, не хотелось расставаться. Рекомендую всем.
  • П
    Павел
    19 октября 2024
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Ольга - замечательный гид и прекрасная собеседница. Провела чудесную познавательную, интересную, психотерапевтическую экскурсию по Хельсинки. Было очень приятно сотрудничать!
  • Е
    Елена
    9 марта 2024
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Были большой компанией в 6 человек, Оля смогла заинтересовать всех! Была хорошая подача материала, экскурсия прошла на одном дыхании. Оля ответила на все вопросы,посоветовала где покушать и куда сходить. Расстались друзьями. Удачи Вам,Оля,вы молодец!
  • Д
    Дина
    15 июля 2023
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Экскурсия очень понравилась. Получила море полезной и интересной информации в том числе практической на самые разные темы. Ольга хороший собеседник,
    читать дальше

    с которым легко и просто общаться и который подстраивается под ваши интересы. Она также помогла мне определиться с дальнейшей программой уже после экскурсии… если будете в Хельсинки, очень рекомендую ее. Вы не разочаруетесь.

  • О
    Ольга
    25 августа 2022
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Очень рекомендую сходить на эту экскурсию с Ольгой, у нас было всего несколько часов для знакомства с Хельсинки и мы
    читать дальше

    провели их в интересном и увлекательном путешествии с ней. Узнали не только из истории города, но и о жизни и обычаях его жителей. За интересным рассказом и беседой время пролетело незаметно и расставаться не хотелось. Спасибо огромное за такой прекрасный день.

  • Е
    Екатерина
    19 августа 2022
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Экскурсия очень понравилась. Отлично подходит для первого знакомства с Хельсинки. Мы ехали через него транзитом, и у нас было буквально
    читать дальше

    полдня, чтобы что-то посмотреть. Прекрасная Ольга учла все наши пожелания по поводу маршрута (например, очень хотелось захватить немного модерна и мы захватили!) и виртуозно разрулила сложную ситуацию на вокзале, где у нас заклинило дверцу камеры хранения)))

    Хотя посмотрели много, экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось ходить еще и еще, гуляли бы с Ольгой весь день! Моему сыну-подростку обычно сложно угодить, но даже он остался очень доволен.

  • М
    Марина
    29 июля 2022
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Наша экскурсия с Ольгой была интересной,увлекательной,лёгкой. Ольга из тех людей с кем хочется подружиться и продолжать общение,потому что всегда тянешься
    читать дальше

    к грамотным,порядочным и умным людям. Ольга нам показала Хельсинки с лучшей,интересной стороны,чем мы себе представляли этот город. Узнали много интересно и после экскурсии я поймала себя на том,что я бы вернулась в этот город,настолько Ольга красиво всё преподнесла. Ещё раз спасибо за впечатления и время проведённое вместе

  • M
    Mariya
    16 мая 2022
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Экскурсовод Ольга с правильным и красивым русским языком, с глубоким взглядом и современным пониманием жизненного уклада.
    Рекомендую Ольгу для детального знакомства с Хельсинки.
    Экскурсовод Ольга с правильным и красивым русским языком, с глубоким взглядом и современным пониманием жизненного уклада
  • Y
    Yulia
    17 февраля 2022
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Ольга не только хорошо знает город и историю, но и очень интересный собеседник. Интересно рассказывает о разницах в менталитете русских и финов и жизни русских эмигрантов в Финляндии.
  • Ш
    Шумаева
    23 октября 2021
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Большое спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию по Хельсинки! Она открыла нам этот давно знакомый город с новой стороны. В ее компании мы прекрасно провели время, неторопливо гуляя по городу.
  • Н
    Наталья
    18 февраля 2020
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Теперь знаю, что делать в Хельсинки, когда идет дождь - гулять с Ольгой Корка по красивым кварталам, разглядывая причудливые детали
    читать дальше

    особняков Северного модерна,слушая интересные детали биографии знаковых жителей Хельсинки. Благодаря Ольге открыли для себя совершенно новый город, хоть и бывали в нем много раз. У Ольги в запасе еще много интересного,ждем новых встреч!

  • И
    Иван
    28 января 2020
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Ольга провела для нас прекрасную индивидуальную экскурсию (два взрослых и ребенок). Была очень внимательна к нам и тактична, с ней
    читать дальше

    было легко и приятно общаться. Мы уже были в Хельсинки раньше, но Ольга показала нам то, что мы сами вряд ли бы разглядели, а так же рассказала много интересных деталей и подробностей из жизни финов, их традиций и финской архитерктуры. Мы попросили, чтобы экскурсия не была утомительной и перенасыщенной датами, именами, церквями и соборами, а так же углублениями в архитектурные стили. В итоге Ольга предложила нам прекрасный маршрут из которого сложилась отличная экскурсия по нетуристической части Хельсинки, мы узнали много нового из истории и архитектуры города, это было очень интересно и доступно для усваивания. Очень рады, что Ольга нашла для нас время в своём плотном графике. Без сомнения рекомендую обращаться к Ольге, если хотите получить запоминающуюся и интересную экскурсию.

  • В
    Валентина
    24 ноября 2018
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Рассказ о городе с житейской точки зрения. Легенды и традиции - интересны.
  • В
    Вера
    5 марта 2018
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Ольга - замечательный гид. Ей удалось показать нам Хельсинки, в котором мы много раз были до этого, с незнакомой нам,
    читать дальше

    совершенно новой стороны. Хочется продолжить общение с ней и вернуться в этот город еще не раз, ведь осталось еще так много интересного и непознанного!

  • Е
    Елега
    11 августа 2017
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Брали экскурсию на 2 часа, недостаточно..
    3-3,5 часа оптимально
  • О
    Ольга
    6 августа 2017
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Я летела из Канады в Екатеринбург и у меня была стыковка 7,5ч. в Хельсинки. Я решила использовать это время с
    читать дальше

    пользой. По интернету я нашла, интересующую меня, экскурсию. Экскурсоводом оказалась замечательная, образованная и эрудированная женщина. С Ольгой мне было очень приятно общаться. Она прокатила меня по достопримечательным местам Хельсинки, мы прогулялись по красивым улицам города, рассказала мне много интересных легенд, поведала о местных традициях. У меня остались самые добрые воспоминания о Хельсинки и красивые фотографии. Буду обязательно рекомендовать экскурсии с Ольгой своим друзьям! Спасибо, Олечка! Было очень приятно познакомиться!!!

  • Е
    Елена
    13 июня 2017
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Отличная экскурсия
  • А
    Анна
    16 февраля 2017
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Мне было интересно, время пролетело незаметно. Думаю, при случае, снова воспользуюсь услугами Ольги.
  • О
    Ольга
    27 июля 2015
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Все прошло четко, очень доброжелательно и душевно.
    Ольга прислушивались к нашим пожеланиям, учла наши особенности: ребенок в коляске:) поэтому мы часто останавливались, искали туалеты, кафе и тд:)
    Посмотрели достопримечательности и узнали много интересного об особенностях жизни в Хельсинки.
    Спасибо!
  • И
    Ирина
    24 мая 2015
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    От экскурсии осталось море впечатлений и положительных эмоций! Вместе с Ольгой мы с удовольствием и энтузиазмом погружались как в славную
    читать дальше

    историю города, так и в своеобразные реалии жизни современной Финляндии. Жаль, что были не в субботу 23 мая, но свой подарок от посещения блошиного рынка мы все-таки получили- чудесную маленькую медную кошку!

