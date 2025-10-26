Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увлекательная поездка по Хельсинки на комфортабельном автомобиле с местным гидом. Откройте для себя ключевые достопримечательности столицы Финляндии
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
-
34%
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
13 дек в 11:00
14 дек в 13:30
€56
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJelena26 октября 2025Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
Хотя я бывала в Хельсинки не раз, вчера
- ССветлана13 октября 2025Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем более, что для нас
- ККристина30 сентября 2025Огромная благодарность за проведенную эксурсию. Инна приятный человек и очень интересный собеседник с глубокими знаниями в своей сфере.
Этот опыт оставил только положительные воспоминания!
- ИИнеса28 сентября 2025Были на этой экскурсии. Время пролетело. Узнали много интересного про город, так как погода была не очень - экскурсия на автомобиле была отличной.
- ООльга19 сентября 2025Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Хельсинки. Благодаря Ольге мы влюбились в Финляндию и появилось желание посетить эту прекрасную
- IIgor17 сентября 2025Большое спасибо за экскурсию по Хельсинки, которую для нас провела Ольга на очень комфортном автомобиле 10.09.2025 в 12:30!
Поскольку мы были
- ИИрина13 сентября 2025Инна, смогла заинтересовать нас с первой минуты экскурсии. Очень чувствовался индивидуальный подход и прекрасная подготовка. Очень приятно было, что Инна по-настоящему любит свой город и свою работу. Спасибо огромное.
- AAnna7 сентября 2025Все было прекрасно
- LLevon17 августа 2025Поездка по Хельсинки на Mercedes-Benz C-class прошла очень комфортно и оставила массу положительных впечатлений. Гид Ольга — приятная, внимательная и
- РРима20 июля 2025Ирене профессиональный гид и очень приятная женщина. Она сумела не только провести прекрасную экскурсию, но и смогла влюбить нас в свой город. Мы получили огромное удовольствие и будем рекомендовать её экскурсии всем своим друзьям и родным.
Спасибо!
- ВВиктор18 июля 2025Инна прекрасный гид. Нам всё очень понравилось.
- ННаталия16 июля 2025Экскурсия, которую провела Ольга, оказалась на высшем уровне. Знание материала, искренная любовь в родным местам, доброжелательность и коммуникабельность, а так же отличное управление автомобилем очень подкупают.
Огромное спасибо! Рекомендую.
- MMila10 июля 2025Большое спасибо Ольге за экскурсию.
Было интересно и она показала нам Хельсинки новый и старый. Спасибо.
- ВВалерий9 июля 2025Все было замечательно, спасибо.
- ННадежда5 июля 2025Инна прекрасный гид! Этот человек влюбит вас в Финляндию, расскажет всё и даже больше! Энциклопедические знания Инны потрясают! 2,5 часа
- ССветлана20 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Было интересно, красиво и очень познавательно. Инна прекрасный гид, однозначно рекомендуем.
- ТТатьяна17 июня 2025Прекрасная экскурсия по Хельсинки с гидом Ольгой! Очень комфортное путешествие, всё было продумано до мелочей. Ольга - настоящий профессионал: интересно
- ААлександр23 мая 2025Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор достопримечательностей, а настоящее погружение
- ААндрей4 мая 2025Недавно побывали на пешеходной экскурсии по Хельсинки с замечательным гидом Инной — и остались в полном восторге! Инна — настоящий
- ААлександр23 апреля 2025Огромное спасибо Ирине и Трипстеру
Очень довольны.
