Церковь в скале Темппелиаукио – экскурсии в Хельсинки

Найдено 6 экскурсий в категории «Церковь в скале Темппелиаукио» в Хельсинки на русском языке, цены от €56, скидки до 34%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хельсинки для всех
Пешая
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Хельсинки - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
На машине
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увлекательная поездка по Хельсинки на комфортабельном автомобиле с местным гидом. Откройте для себя ключевые достопримечательности столицы Финляндии
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Хельсинки - городские легенды и местные традиции
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
Пешая
2 часа
-
34%
115 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
13 дек в 11:00
14 дек в 13:30
€56€85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jelena
    26 октября 2025
    Хельсинки - первое знакомство
    Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
    Хотя я бывала в Хельсинки не раз, вчера
    читать дальше

    открыла этот город совершенно по-новому. Оказалось, здесь есть столько интересного и смотреть, и делать!
    Экскурсия была увлекательной и познавательной, а по дороге обратно мы даже смотрели видео о личностях, о которых говорила Инна.
    Спасибо ещё раз за прекрасное время и вдохновение!

  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Хельсинки - первое знакомство
    Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем более, что для нас
    читать дальше

    это было первое знакомство с историей страны. Инна начала свою экскурсию с библиотеки Oodi - гордости не только Хельсинки, но и всей Финляндии. Рассказ о различных периодах истории страны был захватывающим. Инна очень талантливый экскурсовод, горячо рекомендуем её всем гостям Хельсинки. Выражаем огромную благодарность и надеемся на новую встречу.

  • К
    Кристина
    30 сентября 2025
    Хельсинки - первое знакомство
    Огромная благодарность за проведенную эксурсию. Инна приятный человек и очень интересный собеседник с глубокими знаниями в своей сфере.
    Этот опыт оставил только положительные воспоминания!
  • И
    Инеса
    28 сентября 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Были на этой экскурсии. Время пролетело. Узнали много интересного про город, так как погода была не очень - экскурсия на автомобиле была отличной.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Хельсинки. Благодаря Ольге мы влюбились в Финляндию и появилось желание посетить эту прекрасную
    читать дальше

    страну снова. Ольга - профессиональный гид самого высокого класса, доброжелательная строит экскурсию в соответствии с пожеланиями. Мы с удовольствием мудем рекомендовать Ольгу своим друзьям.

  • I
    Igor
    17 сентября 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Большое спасибо за экскурсию по Хельсинки, которую для нас провела Ольга на очень комфортном автомобиле 10.09.2025 в 12:30!
    Поскольку мы были
    читать дальше

    проездом, ручная кладь была устроена в багажнике, что исключило пользование камерой хранения. Ольга прибыла заранее в договоренное время и сразу представила план нашей экскурсии и выслушала наши пожелания. Она была очень приветлива и максимально информативна на протяжении всей экскурсии. Постаралась показать разный Хельсинки: памятники, здания, парки, сауны, рассказать о известных людях города и страны. Она влюбила нас в этот город! Очень приятный и человек и экскурсовод. Будем рекомендовать своим друзьям! А сами решим вернуться и не на один день! Спасибо Ольга!

  • И
    Ирина
    13 сентября 2025
    Хельсинки - первое знакомство
    Инна, смогла заинтересовать нас с первой минуты экскурсии. Очень чувствовался индивидуальный подход и прекрасная подготовка. Очень приятно было, что Инна по-настоящему любит свой город и свою работу. Спасибо огромное.
  • A
    Anna
    7 сентября 2025
    Хельсинки - первое знакомство
    Все было прекрасно
  • L
    Levon
    17 августа 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Поездка по Хельсинки на Mercedes-Benz C-class прошла очень комфортно и оставила массу положительных впечатлений. Гид Ольга — приятная, внимательная и
    читать дальше

    эрудированная, рассказала множество интересных фактов и показала места, куда редко заходят туристы. Благодаря ей удалось увидеть не только главные достопримечательности, но и уютные уголки города. Такой формат идеально подойдет тем, кто ценит комфорт и хочет за короткое время познакомиться с Хельсинки максимально полно. 🌟

  • Р
    Рима
    20 июля 2025
    Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
    Ирене профессиональный гид и очень приятная женщина. Она сумела не только провести прекрасную экскурсию, но и смогла влюбить нас в свой город. Мы получили огромное удовольствие и будем рекомендовать её экскурсии всем своим друзьям и родным.
    Спасибо!
  • В
    Виктор
    18 июля 2025
    Хельсинки - первое знакомство
    Инна прекрасный гид. Нам всё очень понравилось.
  • Н
    Наталия
    16 июля 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Экскурсия, которую провела Ольга, оказалась на высшем уровне. Знание материала, искренная любовь в родным местам, доброжелательность и коммуникабельность, а так же отличное управление автомобилем очень подкупают.
    Огромное спасибо! Рекомендую.
  • M
    Mila
    10 июля 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Большое спасибо Ольге за экскурсию.
    Было интересно и она показала нам Хельсинки новый и старый. Спасибо.
  • В
    Валерий
    9 июля 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Все было замечательно, спасибо.
  • Н
    Надежда
    5 июля 2025
    Хельсинки - первое знакомство
    Инна прекрасный гид! Этот человек влюбит вас в Финляндию, расскажет всё и даже больше! Энциклопедические знания Инны потрясают! 2,5 часа
    читать дальше

    экскурсии пролетели незаметно, настолько интересно был преподнесен материал. Было совсем не скучно, никакой кучи дат и ненужной информации, все только интересное, по делу и с юмором! Не было ни одного вопроса, на который бы Инна не ответила или не знала ответ. Под конец экскурсии вопросов не осталось от слова совсем. Советуем всем!!! Это профессионал своего дела и просто прекрасный человек!

  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Хельсинки - первое знакомство
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно, красиво и очень познавательно. Инна прекрасный гид, однозначно рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Прекрасная экскурсия по Хельсинки с гидом Ольгой! Очень комфортное путешествие, всё было продумано до мелочей. Ольга - настоящий профессионал: интересно
    читать дальше

    рассказывает, знает город как свои пять пальцев и легко адаптируется под интересы гостей. Увидели и знаковые места, и скрытые уголки, о которых не пишут в путеводителях. Спасибо за отличный день!

  • А
    Александр
    23 мая 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор достопримечательностей, а настоящее погружение
    читать дальше

    в историю, культуру и дух города.

    Ольга – профессионал высочайшего уровня! Её глубокие знания, любовь к Финляндии и искренняя увлечённость темой сделали экскурсию невероятно интересной и насыщенной.
    Отдельно хочется отметить её чуткость и внимание к нам: Ольга всегда учитывала пожелания, отвечала на все вопросы и создавала очень тёплую, дружескую атмосферу. Благодаря ей мы увидели не только главные туристические места, но и настоящие «жемчужины» Хельсинки, о которых знают только местные жители.

    Если вы хотите, чтобы ваше знакомство с финской столицей стало незабываемым – обязательно выбирайте экскурсии с Ольгой! Это один из самых ярких и запоминающихся моментов нашей поездки. Спасибо вам огромное за ваш труд, энергию и вдохновение!

    С уважением,
    Александр и Наталья

  • А
    Андрей
    4 мая 2025
    Хельсинки - первое знакомство
    Недавно побывали на пешеходной экскурсии по Хельсинки с замечательным гидом Инной — и остались в полном восторге! Инна — настоящий
    читать дальше

    профессионал, знаток своего дела, видно, что она искренне любит то, чем занимается, и с удовольствием делится своими знаниями.

    Экскурсия была насыщенной и интересной: мы узнали много нового об истории Финляндии, увидели главные достопримечательности города, а также услышали множество любопытных фактов, которые невозможно найти в путеводителях. Инна не просто рассказывала, а словно оживляла прошлое на улицах Хельсинки.

    Отдельное спасибо за полезные рекомендации — благодаря ей мы нашли отличные места с местной кухней и составили план для самостоятельного продолжения прогулки.

    С удовольствием рекомендуем экскурсию с Инной всем, кто хочет узнать Хельсинки не поверхностно, а глубоко и с душой!

  • А
    Александр
    23 апреля 2025
    Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
    Огромное спасибо Ирине и Трипстеру
    Очень довольны.

