J Jelena Хельсинки - первое знакомство

Хотя я бывала в Хельсинки не раз, вчера читать дальше открыла этот город совершенно по-новому. Оказалось, здесь есть столько интересного и смотреть, и делать!

Экскурсия была увлекательной и познавательной, а по дороге обратно мы даже смотрели видео о личностях, о которых говорила Инна.

Спасибо ещё раз за прекрасное время и вдохновение! Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!Хотя я бывала в Хельсинки не раз, вчера

С Светлана Хельсинки - первое знакомство читать дальше это было первое знакомство с историей страны. Инна начала свою экскурсию с библиотеки Oodi - гордости не только Хельсинки, но и всей Финляндии. Рассказ о различных периодах истории страны был захватывающим. Инна очень талантливый экскурсовод, горячо рекомендуем её всем гостям Хельсинки. Выражаем огромную благодарность и надеемся на новую встречу. Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем более, что для нас

К Кристина Хельсинки - первое знакомство Огромная благодарность за проведенную эксурсию. Инна приятный человек и очень интересный собеседник с глубокими знаниями в своей сфере.

Этот опыт оставил только положительные воспоминания!

И Инеса По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Были на этой экскурсии. Время пролетело. Узнали много интересного про город, так как погода была не очень - экскурсия на автомобиле была отличной.

О Ольга По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class читать дальше страну снова. Ольга - профессиональный гид самого высокого класса, доброжелательная строит экскурсию в соответствии с пожеланиями. Мы с удовольствием мудем рекомендовать Ольгу своим друзьям. Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Хельсинки. Благодаря Ольге мы влюбились в Финляндию и появилось желание посетить эту прекрасную

I Igor По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class

Поскольку мы были читать дальше проездом, ручная кладь была устроена в багажнике, что исключило пользование камерой хранения. Ольга прибыла заранее в договоренное время и сразу представила план нашей экскурсии и выслушала наши пожелания. Она была очень приветлива и максимально информативна на протяжении всей экскурсии. Постаралась показать разный Хельсинки: памятники, здания, парки, сауны, рассказать о известных людях города и страны. Она влюбила нас в этот город! Очень приятный и человек и экскурсовод. Будем рекомендовать своим друзьям! А сами решим вернуться и не на один день! Спасибо Ольга! Большое спасибо за экскурсию по Хельсинки, которую для нас провела Ольга на очень комфортном автомобиле 10.09.2025 в 12:30!Поскольку мы были

И Ирина Хельсинки - первое знакомство Инна, смогла заинтересовать нас с первой минуты экскурсии. Очень чувствовался индивидуальный подход и прекрасная подготовка. Очень приятно было, что Инна по-настоящему любит свой город и свою работу. Спасибо огромное.

A Anna Хельсинки - первое знакомство Все было прекрасно

L Levon По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class читать дальше эрудированная, рассказала множество интересных фактов и показала места, куда редко заходят туристы. Благодаря ей удалось увидеть не только главные достопримечательности, но и уютные уголки города. Такой формат идеально подойдет тем, кто ценит комфорт и хочет за короткое время познакомиться с Хельсинки максимально полно. 🌟 Поездка по Хельсинки на Mercedes-Benz C-class прошла очень комфортно и оставила массу положительных впечатлений. Гид Ольга — приятная, внимательная и

Р Рима Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки Ирене профессиональный гид и очень приятная женщина. Она сумела не только провести прекрасную экскурсию, но и смогла влюбить нас в свой город. Мы получили огромное удовольствие и будем рекомендовать её экскурсии всем своим друзьям и родным.

Спасибо!

В Виктор Хельсинки - первое знакомство Инна прекрасный гид. Нам всё очень понравилось.

Н Наталия По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Экскурсия, которую провела Ольга, оказалась на высшем уровне. Знание материала, искренная любовь в родным местам, доброжелательность и коммуникабельность, а так же отличное управление автомобилем очень подкупают.

Огромное спасибо! Рекомендую.

M Mila По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Большое спасибо Ольге за экскурсию.

Было интересно и она показала нам Хельсинки новый и старый. Спасибо.

В Валерий По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Все было замечательно, спасибо.

Н Надежда Хельсинки - первое знакомство читать дальше экскурсии пролетели незаметно, настолько интересно был преподнесен материал. Было совсем не скучно, никакой кучи дат и ненужной информации, все только интересное, по делу и с юмором! Не было ни одного вопроса, на который бы Инна не ответила или не знала ответ. Под конец экскурсии вопросов не осталось от слова совсем. Советуем всем!!! Это профессионал своего дела и просто прекрасный человек! Инна прекрасный гид! Этот человек влюбит вас в Финляндию, расскажет всё и даже больше! Энциклопедические знания Инны потрясают! 2,5 часа

С Светлана Хельсинки - первое знакомство Экскурсия очень понравилась. Было интересно, красиво и очень познавательно. Инна прекрасный гид, однозначно рекомендуем.

Т Татьяна По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class читать дальше рассказывает, знает город как свои пять пальцев и легко адаптируется под интересы гостей. Увидели и знаковые места, и скрытые уголки, о которых не пишут в путеводителях. Спасибо за отличный день! Прекрасная экскурсия по Хельсинки с гидом Ольгой! Очень комфортное путешествие, всё было продумано до мелочей. Ольга - настоящий профессионал: интересно

А Александр По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class читать дальше в историю, культуру и дух города.



Ольга – профессионал высочайшего уровня! Её глубокие знания, любовь к Финляндии и искренняя увлечённость темой сделали экскурсию невероятно интересной и насыщенной.

Отдельно хочется отметить её чуткость и внимание к нам: Ольга всегда учитывала пожелания, отвечала на все вопросы и создавала очень тёплую, дружескую атмосферу. Благодаря ей мы увидели не только главные туристические места, но и настоящие «жемчужины» Хельсинки, о которых знают только местные жители.



Если вы хотите, чтобы ваше знакомство с финской столицей стало незабываемым – обязательно выбирайте экскурсии с Ольгой! Это один из самых ярких и запоминающихся моментов нашей поездки. Спасибо вам огромное за ваш труд, энергию и вдохновение!



С уважением,

Александр и Наталья Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор достопримечательностей, а настоящее погружение

А Андрей Хельсинки - первое знакомство читать дальше профессионал, знаток своего дела, видно, что она искренне любит то, чем занимается, и с удовольствием делится своими знаниями.



Экскурсия была насыщенной и интересной: мы узнали много нового об истории Финляндии, увидели главные достопримечательности города, а также услышали множество любопытных фактов, которые невозможно найти в путеводителях. Инна не просто рассказывала, а словно оживляла прошлое на улицах Хельсинки.



Отдельное спасибо за полезные рекомендации — благодаря ей мы нашли отличные места с местной кухней и составили план для самостоятельного продолжения прогулки.



С удовольствием рекомендуем экскурсию с Инной всем, кто хочет узнать Хельсинки не поверхностно, а глубоко и с душой! Недавно побывали на пешеходной экскурсии по Хельсинки с замечательным гидом Инной — и остались в полном восторге! Инна — настоящий