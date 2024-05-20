Сенатская площадь – экскурсии в Хельсинки

Найдено 7 экскурсий в категории «Сенатская площадь» в Хельсинки на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хельсинки - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
58 отзывов
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
95 за всё до 5 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
114 отзывов
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
150 за всё до 4 чел.
Знакомство с Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
105 за всё до 6 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
113 отзывов
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
35 за человека
Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Трансфер в Хельсинки с обзорной экскурсией: начните путешествие с приятных впечатлений
Встреча в аэропорту и комфортная поездка по Хельсинки с личным гидом. Узнайте все о городе, не теряя времени
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 4 чел.
Вечерний Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
100 за всё до 10 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Все самое интересное о Хельсинки
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
110 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lena
    20 мая 2024
    Знакомство с Хельсинки
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
  • A
    Alexander
    21 марта 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
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    в аэропорт и обратно. Она показала нам много интересных достопримечательностей города. Она даже организовала горящую однодневную поездку в Таллинн. Она была терпелива и любезна на каждом шагу. Мы очень рекомендуем Ольгу.

  • L
    Larysa
    23 февраля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
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    hours, but I wanted to come back… Come back and slowly visit the places that I identified to myself from the guide’s story about this city, about the people who lived here. Come back and immerse yourself in their traditions, listen to the music they listen to, admire nature… Just listen to the silence… These are my impressions after meeting Helga. Two hours in Helsinki and there’s a lot of think about… Thank you and all the best Первый раз в Финляндии. Первый раз в Хельсинки. И уже не первый раз на экскурсии. Пусть ненадолго, всего два часа, но мне захотелось вернуться… Возвращайтесь и потихоньку посещайте те места, которые я определил для себя из рассказа гида об этом городе, о людях, которые здесь жили. Вернитесь и окунитесь в их традиции, послушайте музыку, которую они слушают, полюбуйтесь природой… Просто послушай тишину… Вот мои впечатления после знакомства с Хельгой. Два часа в Хельсинки и много о чем подумать… Спасибо и всего наилучшего

  • E
    Evelina
    8 февраля 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
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    первый день в поездке проводить с гидом. Выбор делала интуитивно, понравилось описание. Оформила заявку и в течении 10 минут получила подтверждение, письмо. Быстро договорились о месте и времени встречи. Было очень приятно, что меня встретили с улыбкой, немного расспросили обо мне: возраст, где живу, профессию, который раз в Хельсинки. И после этого провели просто ОБАЛДЕННУЮ индивидуальную экскурсию, идеально подобранную под мои ценности и взгляды. Весь маршрут был построен под погодные условия, что, конечно, в конечном итоге привело к тотальному ощущению КОМФОРТА И ЗАБОТЫ. Интерес и любопытство не покидали до момента расставания. Я окунулась с головой в историю Финляндии и всё поняла! От начала до конца, все факты и нюансы, всё сошлось в объёмную картинку. На память получила рекомендации к посещению в городе, добрые пожелания, вкуснейшую конфету, очень красивую открытку и две газеты об истории города Хельсинки: на английском для меня и на шведском в подарок из Хельсинки для подруги. Ну и конечно на память я увезла ощущение красоты Финляндии и полной удовлетворённости от выбора гида. Восторг!

    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У
  • Е
    Елена
    27 января 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
  • Е
    Екатерина
    6 января 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Инна прекрасно преподнесла и историю, и путь экскурсии, много рассказала тонкостей культуры, особенностей финов. Нам очень все понравилось. Сначала она нам показалась немного холодной и какой-то не очень нами заинтересованной, но через пару минут все стало намного лучше! Очень рекомендуем!
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Знакомство с Хельсинки
    Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.
  • М
    Михаил
    13 августа 2023
    Все самое интересное о Хельсинки
    Инна хороший гид знает город преподносит материал грамотно доступно с хорошими иллюстрациями Знает расписание объектов внимательна к клиентам Я очень доволен и рекомендую ее другим гостям города
  • A
    Aleksandr
    2 мая 2023
    Знакомство с Хельсинки
    Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Сенатская площадь»

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  4. Хельсинки - самое главное и не только
  5. Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Сенатская площадь" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 35 до 250. Туристы уже оставили гидам 388 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Сенатская площадь», 388 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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