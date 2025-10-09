Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Хельсинки на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Каллио - богемный уголок Хельсинки: история, архитектура и сауны Погрузитесь в атмосферу самого креативного района Хельсинки, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю €100 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 33 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Все самое интересное о Хельсинки Погрузитесь в историю Хельсинки с опытным гидом. Откройте для себя неоклассический центр, современные районы и уникальные достопримечательности Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс... €110 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Мини-группа до 10 чел. Весёлые приключения в праздничном Хельсинки Прогулка по заснеженным улицам Хельсинки, знакомство с традициями и посещение уникальных мест. Узнайте, как финны отмечают Рождество Начало: На железнодорожном вокзале или по согласованию Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00 €45 за человека Другие экскурсии Хельсинки

