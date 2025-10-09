Индивидуальная
до 5 чел.
Каллио - богемный уголок Хельсинки: история, архитектура и сауны
Погрузитесь в атмосферу самого креативного района Хельсинки, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
Погрузитесь в историю Хельсинки с опытным гидом. Откройте для себя неоклассический центр, современные районы и уникальные достопримечательности
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€110 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Прогулка по заснеженным улицам Хельсинки, знакомство с традициями и посещение уникальных мест. Узнайте, как финны отмечают Рождество
Начало: На железнодорожном вокзале или по согласованию
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
11 окт в 11:00
12 окт в 15:00
€45 за человека
