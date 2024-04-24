Успенский кафедральный собор – экскурсии в Хельсинки

Найдено 6 экскурсий в категории «Успенский кафедральный собор» в Хельсинки на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хельсинки - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
58 отзывов
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
95 за всё до 5 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
114 отзывов
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
150 за всё до 4 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
113 отзывов
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
35 за человека
Самые красивые места Хельсинки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
21 отзыв
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Завтра в 09:30
10 июня в 16:30
118 за всё до 6 чел.
Русское прошлое Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Русское прошлое Хельсинки: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Вечерний Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
  • Л
    Лена
    22 апреля 2024
    Самые красивые места Хельсинки
    Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
  • A
    Alexander
    21 марта 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
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    в аэропорт и обратно. Она показала нам много интересных достопримечательностей города. Она даже организовала горящую однодневную поездку в Таллинн. Она была терпелива и любезна на каждом шагу. Мы очень рекомендуем Ольгу.

  • L
    Larysa
    23 февраля 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
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    hours, but I wanted to come back… Come back and slowly visit the places that I identified to myself from the guide’s story about this city, about the people who lived here. Come back and immerse yourself in their traditions, listen to the music they listen to, admire nature… Just listen to the silence… These are my impressions after meeting Helga. Two hours in Helsinki and there’s a lot of think about… Thank you and all the best Первый раз в Финляндии. Первый раз в Хельсинки. И уже не первый раз на экскурсии. Пусть ненадолго, всего два часа, но мне захотелось вернуться… Возвращайтесь и потихоньку посещайте те места, которые я определил для себя из рассказа гида об этом городе, о людях, которые здесь жили. Вернитесь и окунитесь в их традиции, послушайте музыку, которую они слушают, полюбуйтесь природой… Просто послушай тишину… Вот мои впечатления после знакомства с Хельгой. Два часа в Хельсинки и много о чем подумать… Спасибо и всего наилучшего

  • E
    Evelina
    8 февраля 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
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    первый день в поездке проводить с гидом. Выбор делала интуитивно, понравилось описание. Оформила заявку и в течении 10 минут получила подтверждение, письмо. Быстро договорились о месте и времени встречи. Было очень приятно, что меня встретили с улыбкой, немного расспросили обо мне: возраст, где живу, профессию, который раз в Хельсинки. И после этого провели просто ОБАЛДЕННУЮ индивидуальную экскурсию, идеально подобранную под мои ценности и взгляды. Весь маршрут был построен под погодные условия, что, конечно, в конечном итоге привело к тотальному ощущению КОМФОРТА И ЗАБОТЫ. Интерес и любопытство не покидали до момента расставания. Я окунулась с головой в историю Финляндии и всё поняла! От начала до конца, все факты и нюансы, всё сошлось в объёмную картинку. На память получила рекомендации к посещению в городе, добрые пожелания, вкуснейшую конфету, очень красивую открытку и две газеты об истории города Хельсинки: на английском для меня и на шведском в подарок из Хельсинки для подруги. Ну и конечно на память я увезла ощущение красоты Финляндии и полной удовлетворённости от выбора гида. Восторг!

    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У
  • Е
    Елена
    27 января 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
  • Е
    Екатерина
    6 января 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Инна прекрасно преподнесла и историю, и путь экскурсии, много рассказала тонкостей культуры, особенностей финов. Нам очень все понравилось. Сначала она нам показалась немного холодной и какой-то не очень нами заинтересованной, но через пару минут все стало намного лучше! Очень рекомендуем!
  • А
    Антон
    17 декабря 2023
    Самые красивые места Хельсинки
    Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
  • О
    Ольга
    9 апреля 2023
    Самые красивые места Хельсинки
    Денис - хороший рассказчик, который знает город, не только достопримечательности, но и "вкусные" места, которые дают возможность увидеть город, например,
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    с высоты птичьего полета, с точки зрения простого обывателя, или с учетом интереса туриста. Экскурсия скрасила мое пребывание в Хельсинки, однозначно. Очень приятным дополнением были замечательные фотографии на фоне лучших достопримечательностей города, которые Денис сделал с помощью своего профессионального фотоаппарата.

  • О
    Ольга
    27 сентября 2022
    Вечерний Хельсинки
    Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам удалось посмотреть Хельсинки со
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    знающим его человеком. В нашей семье = группе были дети разного возраста, бабушка и люди 27-40 лет. Гид адаптировала экскурсию под погоду, скорость бабушки, интересы детей и взрослых. Большое спасибо, было увлекательно, познавательно и интересно.

    Здорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И намЗдорово, что экскурсию мы запросили то ли накануне, то ли утром того же дня. И нам

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Успенский кафедральный собор»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Хельсинки - первое знакомство
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  4. Самые красивые места Хельсинки
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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Успенский кафедральный собор" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 35 до 150. Туристы уже оставили гидам 318 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Успенский кафедральный собор», 318 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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