И Инеса По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Были на этой экскурсии. Время пролетело. Узнали много интересного про город, так как погода была не очень - экскурсия на автомобиле была отличной.

О Ольга По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class читать дальше страну снова. Ольга - профессиональный гид самого высокого класса, доброжелательная строит экскурсию в соответствии с пожеланиями. Мы с удовольствием мудем рекомендовать Ольгу своим друзьям. Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Хельсинки. Благодаря Ольге мы влюбились в Финляндию и появилось желание посетить эту прекрасную

I Igor По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class

Поскольку мы были читать дальше проездом, ручная кладь была устроена в багажнике, что исключило пользование камерой хранения. Ольга прибыла заранее в договоренное время и сразу представила план нашей экскурсии и выслушала наши пожелания. Она была очень приветлива и максимально информативна на протяжении всей экскурсии. Постаралась показать разный Хельсинки: памятники, здания, парки, сауны, рассказать о известных людях города и страны. Она влюбила нас в этот город! Очень приятный и человек и экскурсовод. Будем рекомендовать своим друзьям! А сами решим вернуться и не на один день! Спасибо Ольга! Большое спасибо за экскурсию по Хельсинки, которую для нас провела Ольга на очень комфортном автомобиле 10.09.2025 в 12:30!Поскольку мы были

L Levon По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class читать дальше эрудированная, рассказала множество интересных фактов и показала места, куда редко заходят туристы. Благодаря ей удалось увидеть не только главные достопримечательности, но и уютные уголки города. Такой формат идеально подойдет тем, кто ценит комфорт и хочет за короткое время познакомиться с Хельсинки максимально полно. 🌟 Поездка по Хельсинки на Mercedes-Benz C-class прошла очень комфортно и оставила массу положительных впечатлений. Гид Ольга — приятная, внимательная и

Р Рима Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки Ирене профессиональный гид и очень приятная женщина. Она сумела не только провести прекрасную экскурсию, но и смогла влюбить нас в свой город. Мы получили огромное удовольствие и будем рекомендовать её экскурсии всем своим друзьям и родным.

Спасибо!

Н Наталия По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Экскурсия, которую провела Ольга, оказалась на высшем уровне. Знание материала, искренная любовь в родным местам, доброжелательность и коммуникабельность, а так же отличное управление автомобилем очень подкупают.

Огромное спасибо! Рекомендую.

M Mila По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Большое спасибо Ольге за экскурсию.

Было интересно и она показала нам Хельсинки новый и старый. Спасибо.

В Валерий По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Все было замечательно, спасибо.

Т Татьяна По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class читать дальше рассказывает, знает город как свои пять пальцев и легко адаптируется под интересы гостей. Увидели и знаковые места, и скрытые уголки, о которых не пишут в путеводителях. Спасибо за отличный день! Прекрасная экскурсия по Хельсинки с гидом Ольгой! Очень комфортное путешествие, всё было продумано до мелочей. Ольга - настоящий профессионал: интересно

А Александр По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class читать дальше в историю, культуру и дух города.



Ольга – профессионал высочайшего уровня! Её глубокие знания, любовь к Финляндии и искренняя увлечённость темой сделали экскурсию невероятно интересной и насыщенной.

Отдельно хочется отметить её чуткость и внимание к нам: Ольга всегда учитывала пожелания, отвечала на все вопросы и создавала очень тёплую, дружескую атмосферу. Благодаря ей мы увидели не только главные туристические места, но и настоящие «жемчужины» Хельсинки, о которых знают только местные жители.



Если вы хотите, чтобы ваше знакомство с финской столицей стало незабываемым – обязательно выбирайте экскурсии с Ольгой! Это один из самых ярких и запоминающихся моментов нашей поездки. Спасибо вам огромное за ваш труд, энергию и вдохновение!



С уважением,

Александр и Наталья Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор достопримечательностей, а настоящее погружение

А Александр Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки Огромное спасибо Ирине и Трипстеру

Очень довольны.

Н Наталия По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Ольга настоящий профессионал своего дела. Продуманный маршрут, интересные факты, лёгкое преподнесение истории. 2 часа экскурсии пролетели быстро. И сколько мы узнали за этот небольшой период времени! Рады, что забронировали эту экскурсию. Рекомендуем!

М Марина Каллио - богемный уголок Хельсинки читать дальше местного жителя. Несмотря на то, что в день экскурсии было довольно холодно, впечатления остались только самые положительные! И спасибо Андрею за новогодний подарок в виде финских сладостей - было очень вкусно. Вам повезет, если выберете Андрея в качестве гида. Спасибо большое Андрею за замечательную экскурсию-прогулку. Андрей прекрасный рассказчик, он давно живет в Хельсинки и помогает взглянуть на город глазами

Е Елена По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Отличная экскурсия, отличный автомобиль. Ольга очень приятный человек, интересный собеседник, знающий гид. Первое знакомство с Хельсинки сразу влюбило в этот город. Рекомендем!

F FARRUKH По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class



Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Хельсинки! Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и читать дальше вполне комфортно. Получили достаточно информации о городе. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного. Отдельно отмечу профессионализм Ольги как экскурсовода. Одним словом мы в восторге!!! Добрый день,Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Хельсинки! Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и

M Maria По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class читать дальше Она показала не только парадную часть города, но и его повседневную жизнь и много интересных, не туристических мест, в которых самостоятельно никогда не побывали б. Ольга очень позитивный, приятный в общение человек. Знакомство с Хельсинки благодаря поездки на автомобиле Ольги было весьма и весьма интересным.

И Ирина Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки читать дальше о жизни и культуре Финляндии, рассказывает с душой и в то же время легко. Особое спасибо за атмосферу и потрясающие фотографии, которые останутся на память! Однозначно рекомендую. Экскурсия была великолепной! Ирина профессионально адаптирует маршрут под интересы каждого участника, что делает путешествие особенно увлекательным. Она обладает глубокими знаниями

Ю Юлия Хельсинки - самое главное и не только Очень понравился экскурсовод Инна. Грамотная речь, структура и построение рассказа, интересная экскурсия. Много интересного узнала. Сразу чувствуется, Инна любит свою страну и свое дело.

G Gregory По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class Встреча и экскурсия с Хельгой были самыми яркими впечатлениями от визита в Хельсинки. Познавательно, интересно, эмоционально, по-человечески тепло. Послевкусие превосходное!