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Нескучная прогулка по Хельсинки

5
3 отзыва
Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
На нашей экскурсии 🧭 вас будет ждать увлекательная прогулка 👣 не только по популярным, но и по не особо известным достопримечательностям Хельсинки.

Мы расскажем вам историю 📖 города, покажем красивейшие 🤩 здания в элитном районе, обязательно дойдем до Сенатской и Торговой площадей, а также поделимся ценными советами о времяпрепровождении в Хельсинки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €85 за экскурсию

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Нескучная прогулка по Хельсинки
Нескучная прогулка по Хельсинки

Что вы увидите

  • Церковь Темппелиаукио
  • Сенатскую площадь
  • Торговая площадь
  • элитные районы
  • Успенский Собор
  • Кафедральный Собор
Для тех, кто уже бывал, но не увидел всей красоты города и безусловно для тех, кто впервые приехал в Хельсинки, предлагается возможность ознакомиться с городом, почувствовать его ритм и темп, познакомиться с достопримечательностями 🏛️ в компании знающих и любящих этот город 🏙️, людей.
Финляндия – очень красивая северная страна, гостеприимная и имеющая непростую, но интересную историю 📖. Хельсинки – городской мегаполис, основанный на древнейших скалистых породах, окруженный первозданной природой. Хельсинки – столица ⭐️ страны, современный европейский город, с которым приглашаем познакомиться, как и с непередаваемой атмосферой «духа Хельсинки», с архитектурой, замечательными традициями и не менее замечательными людьми жившими и живущими здесь.
Самобытная архитектура стиля югенд (постмодерн) украшает элитные районы города, посмотреть которые со всех концов земли в Хельсинки приезжают гости. Город может показать себя и в других архитектурных нарядах. Мы познакомим ся как с основными достопримечательностями города, - Сенатской и Торговой площадями, Успенским и Кафедральным Соборами, так и с интересными, на взгляд местных жителей, местами, которые для вас будут сюрпризом. Посетим и Церковь ⛪ в скале, но просим учесть, что ее посещении взимается плата за вход 3 €/чел.
Поможем вам спланировать ваше пребывание в городе наиболее эффективно и интересно.
Безусловно, подскажем, что и где купить и где и как пообедать.
Мы гордимся тем, что среди наших гостей, бывавших в городе и не раз, были те, кого мы сумели удивить и помогли взглянуть на город по-другому и полюбить его.
Присоединяйтесь к нашим прогулкам и проведем вместе приятные, познавательные и удивляющие часы на наших экскурсиях, которые подготовили для вас и которые готовы подготовить, исходя из ваших интересов.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в Церковь в скале — 3 €
  • стоимость проезда на трамвае, рекомендуем билет на 24 часа, стоимость 8е
  • Личные расходы
Начало
🚩 по договоренности, обычно в районе ж/д вокзала
Место завершения
🏁 по договоренности
Нескучная прогулка по Хельсинки
Нескучная прогулка по Хельсинки
Нескучная прогулка по Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Russianguides H.
Russianguides H.
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3 отзыва оставили туристы

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