Для тех, кто уже бывал, но не увидел всей красоты города и безусловно для тех, кто впервые приехал в Хельсинки, предлагается возможность ознакомиться с городом, почувствовать его ритм и темп, познакомиться с достопримечательностями 🏛️ в компании знающих и любящих этот город 🏙️, людей.

Финляндия – очень красивая северная страна, гостеприимная и имеющая непростую, но интересную историю 📖. Хельсинки – городской мегаполис, основанный на древнейших скалистых породах, окруженный первозданной природой. Хельсинки – столица ⭐️ страны, современный европейский город, с которым приглашаем познакомиться, как и с непередаваемой атмосферой «духа Хельсинки», с архитектурой, замечательными традициями и не менее замечательными людьми жившими и живущими здесь.

Самобытная архитектура стиля югенд (постмодерн) украшает элитные районы города, посмотреть которые со всех концов земли в Хельсинки приезжают гости. Город может показать себя и в других архитектурных нарядах. Мы познакомим ся как с основными достопримечательностями города, - Сенатской и Торговой площадями, Успенским и Кафедральным Соборами, так и с интересными, на взгляд местных жителей, местами, которые для вас будут сюрпризом. Посетим и Церковь ⛪ в скале, но просим учесть, что ее посещении взимается плата за вход 3 €/чел.

Поможем вам спланировать ваше пребывание в городе наиболее эффективно и интересно.

Безусловно, подскажем, что и где купить и где и как пообедать.

Мы гордимся тем, что среди наших гостей, бывавших в городе и не раз, были те, кого мы сумели удивить и помогли взглянуть на город по-другому и полюбить его.

Присоединяйтесь к нашим прогулкам и проведем вместе приятные, познавательные и удивляющие часы на наших экскурсиях, которые подготовили для вас и которые готовы подготовить, исходя из ваших интересов.