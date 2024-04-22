Л Лена Самые красивые места Хельсинки Спасибо за фотографии, провели хорошо время.

Д Дмитрий Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники читать дальше узнать про город, страну и традиции. Удалось посетить интересные места и прогуляться по городу, даже несмотря на ветренную и мокрую погоду. И отдельная благодарность за ценные советы по городу и приятную атмосферу. Огромное спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию. Первый раз были в Хельсинки и сразу на Рождество. Было вдвойне интересно

А Антон Самые красивые места Хельсинки Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.

K Kristina Обзорная экскурсия по городу Bõlo prost holodno

U Ulianа Обзорная экскурсия по городу Благодарим Инну за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о культуре и истории Финляндии. Почти 3 часа пролетели незаметно. Спасибо!

S Svetlana Нескучная прогулка по Хельсинки Нам понравился гид, который с любовью и большим знанием своего дела рассказывал историю финского народа, в результате чего мы стали относиться к финскому народу с большем уважением.

О Ольга Самые красивые места Хельсинки читать дальше с высоты птичьего полета, с точки зрения простого обывателя, или с учетом интереса туриста. Экскурсия скрасила мое пребывание в Хельсинки, однозначно. Очень приятным дополнением были замечательные фотографии на фоне лучших достопримечательностей города, которые Денис сделал с помощью своего профессионального фотоаппарата. Денис - хороший рассказчик, который знает город, не только достопримечательности, но и "вкусные" места, которые дают возможность увидеть город, например,

П Пауль Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой Интересно, познавательно и хорошо запланированно. Интересно было узнать про жизнь в Финляндии и про то как финны справляют рождественские праздники.

Д Джаниэт Нескучная прогулка по Хельсинки Спасибо! Не первый раз обращаюсь к спутнику и как всегда экскурсовод на высоте!