Экскурсии от Ж/Д вокзала Хельсинки

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Хельсинки на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественское настроение в Хельсинки
Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Начало: центральный ж/д вокзал
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
105 за всё до 6 чел.
Самые красивые места Хельсинки
Пешая
21 отзыв
2.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Завтра в 16:30
17 дек в 16:30
118 за всё до 6 чел.
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Увидеть город, украшенный к Рождеству, и узнать о зимних финских традициях
Начало: На железнодорожном вокзале или по согласованию
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
21 дек в 11:00
22 дек в 15:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    22 апреля 2024
    Самые красивые места Хельсинки
    Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
  • Д
    Дмитрий
    26 декабря 2023
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Огромное спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию. Первый раз были в Хельсинки и сразу на Рождество. Было вдвойне интересно
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    узнать про город, страну и традиции. Удалось посетить интересные места и прогуляться по городу, даже несмотря на ветренную и мокрую погоду. И отдельная благодарность за ценные советы по городу и приятную атмосферу.

  • А
    Антон
    17 декабря 2023
    Самые красивые места Хельсинки
    Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
  • K
    Kristina
    2 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по городу
    Bõlo prost holodno
  • U
    Ulianа
    2 августа 2023
    Обзорная экскурсия по городу
    Благодарим Инну за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о культуре и истории Финляндии. Почти 3 часа пролетели незаметно. Спасибо!
  • S
    Svetlana
    24 июня 2023
    Нескучная прогулка по Хельсинки
    Нам понравился гид, который с любовью и большим знанием своего дела рассказывал историю финского народа, в результате чего мы стали относиться к финскому народу с большем уважением.
  • О
    Ольга
    9 апреля 2023
    Самые красивые места Хельсинки
    Денис - хороший рассказчик, который знает город, не только достопримечательности, но и "вкусные" места, которые дают возможность увидеть город, например,
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    с высоты птичьего полета, с точки зрения простого обывателя, или с учетом интереса туриста. Экскурсия скрасила мое пребывание в Хельсинки, однозначно. Очень приятным дополнением были замечательные фотографии на фоне лучших достопримечательностей города, которые Денис сделал с помощью своего профессионального фотоаппарата.

  • П
    Пауль
    3 января 2023
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой Интересно, познавательно и хорошо запланированно. Интересно было узнать про жизнь в Финляндии и про то как финны справляют рождественские праздники.
    Очень понравилась экскурсия с гидом ОльгойОчень понравилась экскурсия с гидом ОльгойОчень понравилась экскурсия с гидом Ольгой
  • Д
    Джаниэт
    19 июня 2022
    Нескучная прогулка по Хельсинки
    Спасибо! Не первый раз обращаюсь к спутнику и как всегда экскурсовод на высоте!
  • м
    марина
    23 февраля 2022
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Мы были в Хельсинки проездом, буквально несколько часов и, благодаря экскурсии с Ольгой успели познакомиться с городом и послушать истории о его жителях. Ольга прекрасный экскурсовод, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «От ж/д вокзала»

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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в декабре 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 118. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии в Хельсинки с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Хельсинки, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль