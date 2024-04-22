2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественское настроение в Хельсинки
Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Начало: центральный ж/д вокзал
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
€105 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Завтра в 16:30
17 дек в 16:30
€118 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Увидеть город, украшенный к Рождеству, и узнать о зимних финских традициях
Начало: На железнодорожном вокзале или по согласованию
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
21 дек в 11:00
22 дек в 15:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена22 апреля 2024Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
- ДДмитрий26 декабря 2023Огромное спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию. Первый раз были в Хельсинки и сразу на Рождество. Было вдвойне интересно
- ААнтон17 декабря 2023Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
- KKristina2 ноября 2023Обзорная экскурсия по городуBõlo prost holodno
- UUlianа2 августа 2023Обзорная экскурсия по городуБлагодарим Инну за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о культуре и истории Финляндии. Почти 3 часа пролетели незаметно. Спасибо!
- SSvetlana24 июня 2023Нескучная прогулка по ХельсинкиНам понравился гид, который с любовью и большим знанием своего дела рассказывал историю финского народа, в результате чего мы стали относиться к финскому народу с большем уважением.
- ООльга9 апреля 2023Денис - хороший рассказчик, который знает город, не только достопримечательности, но и "вкусные" места, которые дают возможность увидеть город, например,
- ППауль3 января 2023Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой Интересно, познавательно и хорошо запланированно. Интересно было узнать про жизнь в Финляндии и про то как финны справляют рождественские праздники.
- ДДжаниэт19 июня 2022Нескучная прогулка по ХельсинкиСпасибо! Не первый раз обращаюсь к спутнику и как всегда экскурсовод на высоте!
- ммарина23 февраля 2022Мы были в Хельсинки проездом, буквально несколько часов и, благодаря экскурсии с Ольгой успели познакомиться с городом и послушать истории о его жителях. Ольга прекрасный экскурсовод, рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в декабре 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 118. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии в Хельсинки с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Хельсинки, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль