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оказалась замечательная. Была и информация, и приятная прогулка по красивым улицам Бордо с обаятельным и позитивным гидом. Моей коллеге также Галина помогла сориентироваться и в дополнительном вопросе, думаю, что вряд ли кто-то из местных жителей сделал бы это лучше. Позже, когда мы гуляли сами, мы вспоминали рассказ Галины и чувствовали себя уже знающими гостями Бордо. Особенно на ужине, когда уточняли, с какого берега вино)) Ещё у нас была экскурсия позднее от организаторов конференции, обзорная по улицам и с англоязычным гидом,. Поэтому было с чем сравнить, и могу сказать, что с Галиной было намного лучше, комфортнее, интереснее. От двоих путешественников - наше искренне спасибо Галине за приятный день!!