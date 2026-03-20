64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город. Но так было не всегда. Вы проследите путь Бордо от провинции с транспортным коллапсом и пустующим жильём до города, куда стремятся переехать многие французы. Узнаете, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуете ее атмосферу. Классическая архитектура, богатая культурная жизнь, божественное вино и сыры — я расскажу самое главное о по-настоящему французском городе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Главное в возрожденном городе

На прогулке вы «соберете» все главные места Бордо: монумент Жирондистам с великолепным фонтаном, здание Гран-театра и готический собор Сен-Андре. Пройдете по самой длинной в Европе пешеходной улице Сент-Катрин с множеством бутиков, мимо мэрии столицы Аквитании и, конечно, через Биржевую площадь с ее впечатляющим «водным зеркалом». По дороге я немного расскажу об основании города и особенностях достопримечательностей. Но главной темой станут истории о том, как Бордо за 20 лет удалось превратиться из простого провинциального города в известное и роскошное место.

Причины полюбить Бордо и полезные рекомендации

Я поделюсь с вами рассказами знакомых французов о том, почему они решили переехать в Бордо. Поговорим и об условиях жизни, и о знаменитых на весь мир винах, и о местных угощениях — Бордо славится сладостями, и я подскажу, где и как купить правильные. Вы узнаете, в какие рестораны и милые кафе заглянуть, где полюбоваться городом с крыши, выпить отличного вина за 3€ и попробовать лучших устриц. А любителям фотографировать и делать селфи я подскажу лучше локации и ракурсы:)

В итоге за два часа вы сложите полное представление о Бордо, ворветесь в ритм города и почувствуете себя местным жителем.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые не любят скучные исторические рассказы. Моя прогулка лишена академизма, но поможет вам узнать Бордо по-настоящему.

Организационные детали