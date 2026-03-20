64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город. Но так было не всегда.
Вы проследите путь Бордо от провинции с транспортным коллапсом и пустующим жильём до города, куда стремятся переехать многие французы. Узнаете, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуете ее атмосферу.
Классическая архитектура, богатая культурная жизнь, божественное вино и сыры — я расскажу самое главное о по-настоящему французском городе.
На прогулке вы «соберете» все главные места Бордо: монумент Жирондистам с великолепным фонтаном, здание Гран-театра и готический собор Сен-Андре. Пройдете по самой длинной в Европе пешеходной улице Сент-Катрин с множеством бутиков, мимо мэрии столицы Аквитании и, конечно, через Биржевую площадь с ее впечатляющим «водным зеркалом». По дороге я немного расскажу об основании города и особенностях достопримечательностей. Но главной темой станут истории о том, как Бордо за 20 лет удалось превратиться из простого провинциального города в известное и роскошное место.
Причины полюбить Бордо и полезные рекомендации
Я поделюсь с вами рассказами знакомых французов о том, почему они решили переехать в Бордо. Поговорим и об условиях жизни, и о знаменитых на весь мир винах, и о местных угощениях — Бордо славится сладостями, и я подскажу, где и как купить правильные. Вы узнаете, в какие рестораны и милые кафе заглянуть, где полюбоваться городом с крыши, выпить отличного вина за 3€ и попробовать лучших устриц. А любителям фотографировать и делать селфи я подскажу лучше локации и ракурсы:)
В итоге за два часа вы сложите полное представление о Бордо, ворветесь в ритм города и почувствуете себя местным жителем.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые не любят скучные исторические рассказы. Моя прогулка лишена академизма, но поможет вам узнать Бордо по-настоящему.
Организационные детали
По желанию организую для вас гастрономический тур по городу, дегустацию вина, а также выезд в шато за дополнительную плату
Для детей до 8 лет экскурсия бесплатна
Длительность экскурсии 2–2.5 ч
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник Жирондистам со стороны петушка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 859 туристов
Влюблена в Бордо и покажу его вам так, что вы захотите сюда вернуться, и не раз. Никогда не думала, что город может так очаровать! Посетила больше 55 стран и не по одному разу, объездила половину Европы и нашла здесь своё райское местечко.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Все прошло замечательно. . Галина заворожила любовью к Бордо и Франции. И постоянной искренней улыбкой. 🙂 Рекомендую
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Светлана
Галина прекрасный рассказчик,узнали много нового и интересного,время пролетело незаметно. По совету Галины удалось попасть в чудесный ресторан на обед. Всем рекомендую
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М
Мария
Спасибо огромное за содержательную экскурсию! Очень приятно было познакомиться и прогуляться по Бордо с интересными подробностями о городе!
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С
Сучков
18 ноября 2025 г. Галина Чернауцан провела нам с женой двухчасовую экскурсию «Подружиться с Бордо». Мы прилетели в Бордо накануне вечером, впервые, на четыре дня и хотели получить максимальную информацию читать дальшеуменьшить
о городе, чтобы оставшееся время могли самостоятельно в нем находиться и увидеть то, что нас интересует. И это Галине удалось. Мы прошли всю историческую часть города, посмотрели все главные достопримечательности. Причем, по нашей просьбе, без излишней информации в виде дат, фамилий и каких-то других не очень нужных нам исторических фактов. Хотя было сразу понятно, что Галина очень хорошо знает историю города и его место в истории Франции, но, повторюсь, по нашей просьбе, без переизбытка фактов. Обо всем было рассказано коротко, но очень интересно, как раз то, что мы хотели узнать. Также мы получили ответы и на многие интересующие нас вопросы по современной Франции. Подводя итоги, хочу порекомендовать всем кто будет в Бордо и окрестностях выбрать своим гидом Галину. Очень эрудированный, обаятельный, просто приятный человек. Не пожалеете!
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Екатерина
Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии. Экскурсия по центру оказалась замечательная. Была и информация, и приятная прогулка по красивым читать дальшеуменьшить
улицам Бордо с обаятельным и позитивным гидом. Моей коллеге также Галина помогла сориентироваться и в дополнительном вопросе, думаю, что вряд ли кто-то из местных жителей сделал бы это лучше. Позже, когда мы гуляли сами, мы вспоминали рассказ Галины и чувствовали себя уже знающими гостями Бордо. Особенно на ужине, когда уточняли, с какого берега вино)) Ещё у нас была экскурсия позднее от организаторов конференции, обзорная по улицам и с англоязычным гидом,. Поэтому было с чем сравнить, и могу сказать, что с Галиной было намного лучше, комфортнее, интереснее. От двоих путешественников - наше искренне спасибо Галине за приятный день!!