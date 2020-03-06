64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами

Галина
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Галина – ваш гид
Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город.

Но так было не всегда.

Вы проследите путь Бордо от провинции с транспортным коллапсом и пустующим жильём до города, куда стремятся переехать многие французы.

Узнаете, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуете ее атмосферу.

Классическая архитектура, богатая культурная жизнь, божественное вино и сыры — я расскажу самое главное о по-настоящему французском городе.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Гранд Театр
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У этой экскурсии64 отзыва
4.91
Подружиться с Бордо
Подружиться с Бордо

Что вас ожидает

Главное в возрожденном городе
На прогулке вы «соберете» все главные места Бордо: монумент Жирондистам с великолепным фонтаном, здание Гран-театра и готический собор Сен-Андре. Пройдете по самой длинной в Европе пешеходной улице Сент-Катрин с множеством бутиков, мимо мэрии столицы Аквитании и, конечно, через Биржевую площадь с ее впечатляющим «водным зеркалом». По дороге я немного расскажу об основании города и особенностях достопримечательностей. Но главной темой станут истории о том, как Бордо за 20 лет удалось превратиться из простого провинциального города в известное и роскошное место.

Причины полюбить Бордо и полезные рекомендации
Я поделюсь с вами рассказами знакомых французов о том, почему они решили переехать в Бордо. Поговорим и об условиях жизни, и о знаменитых на весь мир винах, и о местных угощениях — Бордо славится сладостями, и я подскажу, где и как купить правильные. Вы узнаете, в какие рестораны и милые кафе заглянуть, где полюбоваться городом с крыши, выпить отличного вина за 3€ и попробовать лучших устриц. А любителям фотографировать и делать селфи я подскажу лучше локации и ракурсы :)

В итоге за два часа вы сложите полное представление о Бордо, ворветесь в ритм города и почувствуете себя местным жителем.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые не любят скучные исторические рассказы. Моя прогулка лишена академизма, но поможет вам узнать Бордо по-настоящему.

Организационные детали

🍷 По желанию организую для вас дегустацию при школе сомелье (оплачивается дополнительно).

Подружиться с Бордо
Подружиться с Бордо
Подружиться с Бордо
Подружиться с Бордо
Подружиться с Бордо
Подружиться с Бордо
Подружиться с Бордо
Подружиться с Бордо
Подружиться с Бордо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Гранд Театр.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Влюблена в Бордо и покажу его вам так, что вы захотите сюда вернуться, и не раз. Никогда не думала, что город может так очаровать! Посетила больше 30 стран и не по одному разу, объездила половину Европы и нашла здесь своё райское местечко.
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64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Экскурсия с Галиной по Бордо, просто чудо! Мы увидели город глазами местного жителя, который любит свой город, знает его, гордится им. Трипстер, жди нас, твоих фанатов! В конце апреля приедем с вами узнавать Стамбул и Амстердам.
27 февраля 2020
Нас было 5 человек и мы все остались очень довольны Галиной.
Эскурсия была очень интересной и познавательной и даже дождик который шел несколько раз не испортил нам впечатление о городе. Галине удалось передать нам её любовь к Франции и к к Бордо в частности.
21 февраля 2020
Очень все понравилось :) спасибо Гале
12 декабря 2019
Большое спасибо Галине за содержательную и интересную экскурсию! Мы получили много рекомендаций и полезных советов: на что стоит обратить внимание и что посетить, самостоятельно гуляя по Бордо и в его окрестностях. Благодаря этой информации, мы отлично ориентировались и не теряли время. Город сразу стал знакомым.
Галина необыкновенно доброжелательна и позитивна! Встреча с ней оставила очень приятное впечатление!
Всем рекомендуем Галину!
7 декабря 2019
Замечательная Галина и отличная, легкая по формату и интересная по содержанию экскурсия. Будьте готовы много ходить по неровным поверхностям, поэтому обязательно удобная обувь)
14 ноября 2019
Необыкновенно интересный в истории Франции район, мало предложено для русских туристов, надеюсь , что туроператоры подумают, как предложить поездки в эту часть Франции , удачи!!!!
23 октября 2019
Galina super!!!
19 октября 2019
Получили прекрасное впечатление о Бордо. Галина приятный собеседник и хороший рассказчик.
Михаил
17 октября 2019
Галина - прекрасный рассказчик, интересно делящейся своей любовью к Бордо. Спасибо.
15 октября 2019
Галя умница, вернемся обязательно
Ещё 54 отзыва

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Бордо — винная столица винной страны. А еще древний город с великолепными площадями и дворцами. Со мной вы откроете все его грани, узнаете об истории и главных местах, получите винный ликбез от знатока на дегустации, вдохновитесь старинными улочками — и научитесь наслаждаться жизнью как французы!

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