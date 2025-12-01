Индивидуальная
Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
14 дек в 15:00
15 дек в 10:30
€137 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Дворец кинофестивалей и Леринские острова
Канны ждут вас! Посетите Дворец кинофестивалей, прокатитесь на катере до Леринских островов и окунитесь в атмосферу кинематографа и природы
Начало: Около Дворца Кинофестиваля
16 дек в 12:00
7 янв в 12:00
€67 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная прогулка по Каннам
Погрузитесь в атмосферу Канн, прогуляйтесь по набережной Круазет и старому кварталу Лё Сюке. Узнайте секреты города и насладитесь его красотой
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
от €100 за человека
Индивидуальная
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс (на вашем авто)
Оставить суету побережья и отправиться в средневековый Мужен, в мир мимолетных впечатлений
Начало: На станции Канны
26 дек в 12:00
9 янв в 12:00
от €120 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каннах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Каннах
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Каннам в декабре 2025
Сейчас в Каннах в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 67 до 137. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
