1 чел. По популярности Пешая 2 часа 27 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт Начало: На железнодорожном вокзале Канн €137 за всё до 7 чел. На катере 3.5 часа 5 отзывов Водная прогулка Дворец кинофестивалей и Леринские острова Канны ждут вас! Посетите Дворец кинофестивалей, прокатитесь на катере до Леринских островов и окунитесь в атмосферу кинематографа и природы Начало: Около Дворца Кинофестиваля €67 за человека Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная Индивидуальная прогулка по Каннам Погрузитесь в атмосферу Канн, прогуляйтесь по набережной Круазет и старому кварталу Лё Сюке. Узнайте секреты города и насладитесь его красотой от €100 за человека 4 часа Индивидуальная Импрессионисты и вдохновляющий Прованс (на вашем авто) Оставить суету побережья и отправиться в средневековый Мужен, в мир мимолетных впечатлений Начало: На станции Канны от €120 за человека Другие экскурсии Каннов

