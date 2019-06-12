Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каннов

Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова

Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове

5
3 отзыва
Канны славятся роскошью, элегантностью, особой природной красотой и, конечно, ежегодным кинофестивалем.

Вы посетите самое «звездное» место в городе, прокатитесь на катере до Леринских островов и узнаете, как с ними связан Леонардо ДиКаприо.

А еще прогуляетесь по заброшенному монастырю, осмотрите остров с высоты и по-настоящему проникнитесь его таинственной атмосферой.
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова

Что вас ожидает

Герои кинематографического мира

Вы побываете у Дворца кинофестивалей, где ежегодно проходит красная дорожка Каннского кинофестиваля. Я покажу вам здание с самого удачного ракурса, открою детали его строительства и необычной архитектуры. Вы прогуляетесь по Аллее Звезд и увидите «отпечатки ладоней» знаменитостей, а после мы устроим небольшую фотосессию на ступенях дворца.

Тайны Леринских островов

После мы отправимся на Леринские острова на катере. Вы полюбуетесь видом на город и прибрежные зоны с воды и по дороге на остров Святого Гонората узнаете о таинственной личности, заточенной неподалеку. А на самом острове вспомним фильм Рэндалла Уоллеса «Человек в железной маске» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Также поговорим о мифах и легендах острова и откроем его главные тайны.

Жители Аббатства и заброшенный монастырь

Я познакомлю вас с монахами Леринского Аббатства — единственными жителями острова Святого Гонората. Мы пройдем и к заброшенному старому монастырю, вас впечатлят ощущение уединенности и кровопролитная история прошлого этого места. Вы взберетесь на главную башню, осмотрите просторы острова с высоты и, при желании, посетите действующий собор. Во время прогулки мы сделаем небольшие остановки, чтобы полюбоваться пейзажами, насладиться хвойным запахом, искупаться и сделать фотографии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Если вас больше трех человек, то я могу сделать этот тур «индивидуальным» для вашей группы.
  • Если вы выезжаете из Ниццы, мы можем встретиться на вокзале в Ницце.
  • Билеты на катер не включены в стоимость тура (9 евро для детей, 15-16 евро для взрослых).
  • Мы также можем заглянуть на дегустацию монастырского вина и оливкового масла (оплачивается отдельно: от 5 евро на человека).
  • Обязательно наденьте удобную обувь, возьмите с собой бутылку воды и солнцезащитный крем. Для желающих искупаться — купальные костюмы и водные тапочки.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: станция Канны
Время проведения: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
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3 настоящих отзыва от туристов

Х
12 июня 2019
Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень понравилось. Сам остров впечатляет своей тишиной (если бы ещё не приватные самолеты над головой каждые 15 минут), крепостью 9 века, садами и самое главное, на острове "витает" дух средневековый. Спасибо большое Дине за увлекательную экскурсию! Интересный рассказ, старые фотографии тех мест что мы смотрели… было очень приятно)) Спасибо
В
20 мая 2019
Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
Т
30 апр 2019
Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората! Удивительно красивые пейзажи и виды вокруг в сочетание с интересным и увлекательным повествованием оставляют самые прекрасные впечатления! Честно говоря, до сих пор пребывают под этим самым впечатлением. Сама экскурсия проходит в неспешном и очень комфортном режиме, благодаря чему есть возможность сделать фото, задать интересующие вопросы гиду. Отдельное спасибо за знания, которыми Дина также делится вне тематики экскурсии!

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