Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каннов

Что вас ожидает

Герои кинематографического мира

Вы побываете у Дворца кинофестивалей, где ежегодно проходит красная дорожка Каннского кинофестиваля. Я покажу вам здание с самого удачного ракурса, открою детали его строительства и необычной архитектуры. Вы прогуляетесь по Аллее Звезд и увидите «отпечатки ладоней» знаменитостей, а после мы устроим небольшую фотосессию на ступенях дворца.

Тайны Леринских островов

После мы отправимся на Леринские острова на катере. Вы полюбуетесь видом на город и прибрежные зоны с воды и по дороге на остров Святого Гонората узнаете о таинственной личности, заточенной неподалеку. А на самом острове вспомним фильм Рэндалла Уоллеса «Человек в железной маске» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Также поговорим о мифах и легендах острова и откроем его главные тайны.

Жители Аббатства и заброшенный монастырь

Я познакомлю вас с монахами Леринского Аббатства — единственными жителями острова Святого Гонората. Мы пройдем и к заброшенному старому монастырю, вас впечатлят ощущение уединенности и кровопролитная история прошлого этого места. Вы взберетесь на главную башню, осмотрите просторы острова с высоты и, при желании, посетите действующий собор. Во время прогулки мы сделаем небольшие остановки, чтобы полюбоваться пейзажами, насладиться хвойным запахом, искупаться и сделать фотографии.

Организационные детали