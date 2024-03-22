2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский след в Каннах
Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Начало: На ж/д вокзале в Каннах
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Откройте для себя 9 городов Лазурного побережья за один день! Погрузитесь в атмосферу Монако, Ниццы и Канн, наслаждаясь уникальными видами и историей
Начало: Дворец фестивалей и конгрессов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
€249 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная прогулка по Каннам
Погрузитесь в атмосферу Канн, прогуляйтесь по набережной Круазет и старому кварталу Лё Сюке. Узнайте секреты города и насладитесь его красотой
Завтра в 08:00
22 дек в 08:00
от €100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ссергей22 марта 2024Если хотите узнать больше о русской истории Канн выберите эту экскурсию Элины. Объемный и познавательный рассказ и прогулка по русским местам. Спасибо
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