Экскурсии по набережной Каннов

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Каннах на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм Лазурного Берега
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
«После посещения Монако вы побываете в одном из самых живописных уголков Лазурного берега — деревушке Эз, где находятся филиалы парфюмерных мануфактур Фрагонар и Галимар»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
550 за всё до 4 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
«Дворец Фестивалей и легендарные отелиНа набережной Круазетт перед вами предстанет Дворец Фестивалей, свидетель самых «звездных» моментов в жизни города»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
250 за всё до 15 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами
Начало: У вашего отеля
«После этого мы отправимся в живописную фиалковую столицу Лазурного берега — Туретт-сюр-Лу, откуда открывается панорамный вид на горы и морские просторы»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
534 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в
  • И
    Ирина
    16 ноября 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Прекрасно
  • Л
    Люба
    25 сентября 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец
  • Е
    Елена
    23 августа 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод
  • Д
    Дмитрий
    4 августа 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так
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    и для ребенка 11 лет, которого Наталья очень мягко пыталась заинтересовать искусством Пикассо). Разнообразие внесла посещением продовольственного рынка в Каннах и Антибе, попробовали натуральное мороженое и бобовую лепешку, приготовленную на рынке прямо в печке. Помогла с выбором картины в Сан Поль де Ванс). Прекрасный экскурсовод и водитель!

  • Р
    Римма
    16 июля 2023
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Шикарная экскурсия с профессиональным образованным гидом, любящим Лазурный берег, Францию, культуру, искусство, и людей. Успели насладиться захватывающими пейзажами, живописными деревушками, интереснейшими музеями, сопровождаемыми насыщенными рассказами и красивым языком гида. Большое Вам спасибо, Наталья!
  • М
    Мария
    16 мая 2023
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Спасибо большое Наталье! Прекрасный, интеллигентный очень чуткий специалист! Учитывает все Ваши запросы и пожелания! Самые прекрасные впечатления от этой экскурсии, всем рекомендую!
  • О
    Оксана
    11 апреля 2023
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Просто восхитительно!
  • В
    Виктория
    9 октября 2022
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Набережная»

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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
Сейчас в Каннах в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 550. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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