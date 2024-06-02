1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
«После посещения Монако вы побываете в одном из самых живописных уголков Лазурного берега — деревушке Эз, где находятся филиалы парфюмерных мануфактур Фрагонар и Галимар»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
«Дворец Фестивалей и легендарные отелиНа набережной Круазетт перед вами предстанет Дворец Фестивалей, свидетель самых «звездных» моментов в жизни города»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами
Начало: У вашего отеля
«После этого мы отправимся в живописную фиалковую столицу Лазурного берега — Туретт-сюр-Лу, откуда открывается панорамный вид на горы и морские просторы»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€534 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
- ИИрина16 ноября 2023Прекрасно
- ЛЛюба25 сентября 2023Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
- ЕЕлена23 августа 2023Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
- ДДмитрий4 августа 2023Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так
- РРимма16 июля 2023Шикарная экскурсия с профессиональным образованным гидом, любящим Лазурный берег, Францию, культуру, искусство, и людей. Успели насладиться захватывающими пейзажами, живописными деревушками, интереснейшими музеями, сопровождаемыми насыщенными рассказами и красивым языком гида. Большое Вам спасибо, Наталья!
- ММария16 мая 2023Спасибо большое Наталье! Прекрасный, интеллигентный очень чуткий специалист! Учитывает все Ваши запросы и пожелания! Самые прекрасные впечатления от этой экскурсии, всем рекомендую!
- ООксана11 апреля 2023Просто восхитительно!
- ВВиктория9 октября 2022Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Набережная»
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