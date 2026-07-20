Пройти там, где ходили Брижит Бардо, Луи де Фюнес, Ален Делон и Катрин Денёв, и получить яркие фото
За нарядной набережной Сен-Тропе с яхтами и кафе скрывается старый провансальский город с узкими улочками, тихими площадями и своей историей. Мы погуляем по его красивым местам и поговорим о звёздном прошлом.
Заглянем в соседний Порт-Гримо, который называют провансальской Венецией, а заодно сделаем яркие фото и видео на память.
Описание экскурсии
Цитадель Сен-Тропе
Вы посетите крепость 16 века и подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на бухту Сен-Тропе.
Старый порт
Окажетесь в месте, куда причалила лодка с обезглавленным телом святого Тропезия Пизанского, в честь которого назвали город.
Музей Аннонсиады (Musée de l’Annonciade)
Увидите музей, где представлены работы Анри Матисса, Жоржа Брака, Поля Синьяка и других мастеров французского искусства.
Музей истории кино
Побываете у бывшего здания жандармерии. Здесь снимались те самые фильмы о жандарме из Сен-Тропе с Луи де Фюнесом.
Пляжи Сен-Тропе
Проедете вдоль побережья и увидите пляжи, прославившиеся благодаря сериалу «Под солнцем Сен-Тропе».
Переход через бухту
На кораблике пересечёте бухту Сен-Тропе и отправитесь в Порт-Гримо.
Порт-Гримо
Прогуляетесь по живописному городку, который часто называют провансальской Венецией, благодаря каналам, мостикам и уютным улочкам.
Приморский массив Эстерель (по желанию) При желании маршрут можно дополнить поездкой по живописному горному массиву Эстерель со знаменитыми красными скалами.
На экскурсии вы узнаете:
как небольшой рыбацкий порт превратился в один из самых известных курортов Средиземноморья
почему Брижит Бардо навсегда изменила историю Сен-Тропе
какие фильмы снимались в городе и почему он стал любимой площадкой французского кинематографа
где и сегодня можно встретить знаменитостей и почувствовать атмосферу легендарного курорта
Организационные детали
В стоимость включены трансфер из Канн и фотосессия
В течение недели после экскурсии вы получите 20-40 фото и видео, снятых на камеру GoPro 11. Обычно отправляю их через Google Drive, но могу использовать другие удобные вам способы
Все музеи мы осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Каннах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 79 туристов
Вырос в Ницце и более десяти лет живу в Париже, где преподаю кинематограф в университете. Режиссёр фильмов, участник Каннского кинофестиваля. С радостью познакомлю с любимым городом и расскажу о французской культуре и творческой жизни.
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