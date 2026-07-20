За нарядной набережной Сен-Тропе с яхтами и кафе скрывается старый провансальский город с узкими улочками, тихими площадями и своей историей. Мы погуляем по его красивым местам и поговорим о звёздном прошлом. Заглянем в соседний Порт-Гримо, который называют провансальской Венецией, а заодно сделаем яркие фото и видео на память.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €500 за экскурсию

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Описание экскурсии

Цитадель Сен-Тропе

Вы посетите крепость 16 века и подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на бухту Сен-Тропе.

Старый порт

Окажетесь в месте, куда причалила лодка с обезглавленным телом святого Тропезия Пизанского, в честь которого назвали город.

Музей Аннонсиады (Musée de l’Annonciade)

Увидите музей, где представлены работы Анри Матисса, Жоржа Брака, Поля Синьяка и других мастеров французского искусства.

Музей истории кино

Побываете у бывшего здания жандармерии. Здесь снимались те самые фильмы о жандарме из Сен-Тропе с Луи де Фюнесом.

Пляжи Сен-Тропе

Проедете вдоль побережья и увидите пляжи, прославившиеся благодаря сериалу «Под солнцем Сен-Тропе».

Переход через бухту

На кораблике пересечёте бухту Сен-Тропе и отправитесь в Порт-Гримо.

Порт-Гримо

Прогуляетесь по живописному городку, который часто называют провансальской Венецией, благодаря каналам, мостикам и уютным улочкам.

Приморский массив Эстерель (по желанию)

При желании маршрут можно дополнить поездкой по живописному горному массиву Эстерель со знаменитыми красными скалами.

На экскурсии вы узнаете:

как небольшой рыбацкий порт превратился в один из самых известных курортов Средиземноморья

почему Брижит Бардо навсегда изменила историю Сен-Тропе

какие фильмы снимались в городе и почему он стал любимой площадкой французского кинематографа

где и сегодня можно встретить знаменитостей и почувствовать атмосферу легендарного курорта

Организационные детали