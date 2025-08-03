Мои заказы

Экскурсии на 1 день в Каннах

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Каннах на русском языке, цены от €299. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Шарм Лазурного Берега
На машине
6 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн
На машине
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Откройте для себя 9 городов Лазурного побережья за один день! Погрузитесь в атмосферу Монако, Ниццы и Канн, наслаждаясь уникальными видами и историей
Начало: Дворец фестивалей и конгрессов
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€299 за человека
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло из Кан
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло из Кан
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€649 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 августа 2025
    Шарм Лазурного Берега
    Наталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часов и даже детям было
    читать дальше

    интересно! Посетили шикарные Монако и Монте Карло, Канны, Ниццу, это были самые красивые места и самая интересная экскурсия за всю нашу поездку, большое спасибо Наталье!

    Наталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часовНаталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часовНаталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часовНаталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часовНаталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часовНаталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часовНаталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часовНаталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часовНаталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часовНаталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часов
  • N
    Nataliya
    25 июня 2025
    Шарм Лазурного Берега
    Мы провели с Натальей незабываемую экскурсию по Монако. Мы были сильно ограничены по времени, поэтому откорректировали наш экскурсионный маршрут. Наталья
    читать дальше

    много лет живет во Франции, на Лазурном берегу, поэтому прекрасно знает самые красивые видовые площадки для фото, интересные истории про местных знаменитостей, историю региона и этапы его развития. Могу смело советовать данного экскурсовода! Отдельное спасибо Наталье, что смогла нас встретить и отвезти обратно в аэропорт.

  • Т
    Татьяна
    21 июня 2025
    Шарм Лазурного Берега
    1 июня мы провели замечательный день с Наталией. Это настолько открытый, веселый, увлекательный и приятный в общении человек, с желанием
    читать дальше

    поделиться своей любовью к Лазурному Берегу. Человек, который искренне хочет показать его красоту, характер, темперамент.
    Так как мы "круизные путешественники" и были ограничены во времени, но хотелось посмотреть многое, она перестроила свой обычный маршрут под наши пожелания. Благодаря ей, мы смогли увидеть и Канны, и Ницу, и Монако.
    История, интересные факты, детали, огромная информация, с множеством необычных фактов, и все это легко, ярко и интересно. Роскошная и незабываемая получилась экскурсия.
    Огромная благодарность Наталии!

  • Н
    Наталья
    7 июня 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн
    Владимир молодец, очень комфортно провел экскурсию. Мы не устали,много посмотрели и узнали нового.
  • N
    Natalia
    22 мая 2025
    Шарм Лазурного Берега
    С Натальей у нас было путешествие из Канн сначала в Ниццу, там мы оставили в отеле вещи и поехали в
    читать дальше

    Монако. Экскурсия нам очень понравилась, прекрасные виды. Посетили фабрику Фрагонар, конечно купили там подарки. Наталья - отличный рассказчик, собеседник и водитель, машина комфортная, очень рекомендую!

  • J
    Julia
    24 апреля 2025
    Шарм Лазурного Берега
    Провели замечательный день с Наталией. Спасибо за её мобильность прекрасно сореентировалась исходя из наших пожеланий и возможностей. Интересный, интеллигентный, доброжелательный человек. С удовольствием рекомендуем! С уважением Юлия. Состав 3 взрослых, ребёнок 11 лет
  • т
    татьяна
    22 апреля 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн
    Выбрать экскурсию у Владимира был очень хорошее решение, очень интересно все рассказал о каждой достопримечательности. Если вы желаете интересное время провождения,хороший и качественный сервис, Вам сюда. Большое спасибо Вам.
  • А
    Андрей
    3 апреля 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн
    Прекрасно организованная поездка! Путешествие по Лазурному Берегу - Канны, Монако, Антиб, Эз - всё это оставило массу положительных впечатлений. Отдельная благодарность гиду Владимиру.
  • Ж
    Женя
    12 февраля 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн
    Замечательная экскурсия! Гид очень интересно рассказывал, потрясающе красивые виды, Монако, Канны… Весь Лазурный Берег проехали, можно сказать, за один день. Узнали много интересного об истории этих мест. Ещё раз спасибо!
  • С
    Саша
    24 января 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн
    Потрясающе красивая и интересная экскурсия. Захватывающие виды Лазурного Берега и великолепие местной природы впечатляют. Гид Владимир - профессионал своего дела,
    читать дальше

    он создал всем нам замечательное настроение. Мы узнали много интересных фактов о культуре, о местной жизни, об истории этого края. Пообедали в местном ресторане, что стало чудесной жемчужинкой нашей замечательной поездки.

  • И
    Ирина
    8 ноября 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Если бы можно было - я бы поставила 10 звёзд)))) Огромное спасибо Наталье за интересную экскурсию, рассказ с душой и красивые места. И отдельное спасибо за федеральные фото))))
  • Л
    Любовь
    29 июня 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Обьемная и содержательная экскурсия. Наталья сумела за один день дать ощутить атмосферу и своеобразие Лазурного берега! Большое спасибо за прекрасно проведенный тур.
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в
  • И
    Ирина
    16 ноября 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Прекрасно
  • Д
    Дмитрий
    4 августа 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так
    читать дальше

    и для ребенка 11 лет, которого Наталья очень мягко пыталась заинтересовать искусством Пикассо). Разнообразие внесла посещением продовольственного рынка в Каннах и Антибе, попробовали натуральное мороженое и бобовую лепешку, приготовленную на рынке прямо в печке. Помогла с выбором картины в Сан Поль де Ванс). Прекрасный экскурсовод и водитель!

  • V
    Vlada
    19 июня 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Очень увлекательная екскурсия с интересным и профессиональным гидом. на которую можно положиться и доверять. спасибо Наталья. вы лучшая
  • В
    Виктор
    13 мая 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Наталия Ильинская провела нам экскурсию по Лазурному Берегу. Мы получили полное удовлетворение от экскурсии несмотря на очень ограниченное время, которое
    читать дальше

    у нас было ограничено круизом. Весь маршрут Наталия спланировала так, чтобы мы смогли увидеть максимально много и доставила нас в порт точно в назначенное время. Наталия очень интеллигентный, знающий, профессиональный и приятный экскурсовод и собеседник, влюбленный в своё дело.
    Мы очень рекомендуем ее профессиональные услуги. Не пожалеетж!

  • В
    Валентина
    21 декабря 2021
    Шарм Лазурного Берега
    Огромна благодарность Наталье за индивидуальную экскурсию в день рождения!
    Маршрут строится по желанию заказчика, Наталия очень интересный рассказчик!
    Время экскурсии пролетело незаметно. Позитивные эмоции и замечательные впечатления за это время!
  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2021
    Шарм Лазурного Берега
    Экскурсия подойдет тем, кто хочет в неспешном режиме посмотреть часть Лазурного Берега. Наталья знает и рассказывает много интересного, особенно связанное с художниками, которые жили и работали на юге Франции.
  • А
    Ангелина
    6 сентября 2021
    Шарм Лазурного Берега
    Очень интересная экскурсия, много информации, много красивых фотографий, лучшего и желать нельзя!

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каннах
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шарм Лазурного Берега
  2. Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн
  3. Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло из Кан
Какие места ещё посмотреть в Каннах
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Каннам в сентябре 2025
Сейчас в Каннах в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 299 до 649. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Канны на 1 день, гиды Каннов подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Канны так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке