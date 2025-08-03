Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Откройте для себя 9 городов Лазурного побережья за один день! Погрузитесь в атмосферу Монако, Ниццы и Канн, наслаждаясь уникальными видами и историей
Начало: Дворец фестивалей и конгрессов
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€299 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло из Кан
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€649 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 августа 2025Наталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часов и даже детям было
- NNataliya25 июня 2025Мы провели с Натальей незабываемую экскурсию по Монако. Мы были сильно ограничены по времени, поэтому откорректировали наш экскурсионный маршрут. Наталья
- ТТатьяна21 июня 20251 июня мы провели замечательный день с Наталией. Это настолько открытый, веселый, увлекательный и приятный в общении человек, с желанием
- ННаталья7 июня 2025Владимир молодец, очень комфортно провел экскурсию. Мы не устали,много посмотрели и узнали нового.
- NNatalia22 мая 2025С Натальей у нас было путешествие из Канн сначала в Ниццу, там мы оставили в отеле вещи и поехали в
- JJulia24 апреля 2025Провели замечательный день с Наталией. Спасибо за её мобильность прекрасно сореентировалась исходя из наших пожеланий и возможностей. Интересный, интеллигентный, доброжелательный человек. С удовольствием рекомендуем! С уважением Юлия. Состав 3 взрослых, ребёнок 11 лет
- ттатьяна22 апреля 2025Выбрать экскурсию у Владимира был очень хорошее решение, очень интересно все рассказал о каждой достопримечательности. Если вы желаете интересное время провождения,хороший и качественный сервис, Вам сюда. Большое спасибо Вам.
- ААндрей3 апреля 2025Прекрасно организованная поездка! Путешествие по Лазурному Берегу - Канны, Монако, Антиб, Эз - всё это оставило массу положительных впечатлений. Отдельная благодарность гиду Владимиру.
- ЖЖеня12 февраля 2025Замечательная экскурсия! Гид очень интересно рассказывал, потрясающе красивые виды, Монако, Канны… Весь Лазурный Берег проехали, можно сказать, за один день. Узнали много интересного об истории этих мест. Ещё раз спасибо!
- ССаша24 января 2025Потрясающе красивая и интересная экскурсия. Захватывающие виды Лазурного Берега и великолепие местной природы впечатляют. Гид Владимир - профессионал своего дела,
- ИИрина8 ноября 2024Если бы можно было - я бы поставила 10 звёзд)))) Огромное спасибо Наталье за интересную экскурсию, рассказ с душой и красивые места. И отдельное спасибо за федеральные фото))))
- ЛЛюбовь29 июня 2024Обьемная и содержательная экскурсия. Наталья сумела за один день дать ощутить атмосферу и своеобразие Лазурного берега! Большое спасибо за прекрасно проведенный тур.
- ССветлана2 июня 2024Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
- ИИрина16 ноября 2023Прекрасно
- ДДмитрий4 августа 2023Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так
- VVlada19 июня 2023Очень увлекательная екскурсия с интересным и профессиональным гидом. на которую можно положиться и доверять. спасибо Наталья. вы лучшая
- ВВиктор13 мая 2023Наталия Ильинская провела нам экскурсию по Лазурному Берегу. Мы получили полное удовлетворение от экскурсии несмотря на очень ограниченное время, которое
- ВВалентина21 декабря 2021Огромна благодарность Наталье за индивидуальную экскурсию в день рождения!
Маршрут строится по желанию заказчика, Наталия очень интересный рассказчик!
Время экскурсии пролетело незаметно. Позитивные эмоции и замечательные впечатления за это время!
- ЕЕкатерина1 декабря 2021Экскурсия подойдет тем, кто хочет в неспешном режиме посмотреть часть Лазурного Берега. Наталья знает и рассказывает много интересного, особенно связанное с художниками, которые жили и работали на юге Франции.
- ААнгелина6 сентября 2021Очень интересная экскурсия, много информации, много красивых фотографий, лучшего и желать нельзя!
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каннах
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каннах
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Каннам в сентябре 2025
Сейчас в Каннах в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 299 до 649. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Канны на 1 день, гиды Каннов подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Канны так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке