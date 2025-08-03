О Ольга Шарм Лазурного Берега читать дальше интересно! Посетили шикарные Монако и Монте Карло, Канны, Ниццу, это были самые красивые места и самая интересная экскурсия за всю нашу поездку, большое спасибо Наталье! Наталья прекрасный рассказчик, грамотная речь настоящей петербурженки, слушать ее сплошное удовольствие! Наша экскурсия длилась 8 часов и даже детям было

N Nataliya Шарм Лазурного Берега читать дальше много лет живет во Франции, на Лазурном берегу, поэтому прекрасно знает самые красивые видовые площадки для фото, интересные истории про местных знаменитостей, историю региона и этапы его развития. Могу смело советовать данного экскурсовода! Отдельное спасибо Наталье, что смогла нас встретить и отвезти обратно в аэропорт. Мы провели с Натальей незабываемую экскурсию по Монако. Мы были сильно ограничены по времени, поэтому откорректировали наш экскурсионный маршрут. Наталья

Т Татьяна Шарм Лазурного Берега читать дальше поделиться своей любовью к Лазурному Берегу. Человек, который искренне хочет показать его красоту, характер, темперамент.

Так как мы "круизные путешественники" и были ограничены во времени, но хотелось посмотреть многое, она перестроила свой обычный маршрут под наши пожелания. Благодаря ей, мы смогли увидеть и Канны, и Ницу, и Монако.

История, интересные факты, детали, огромная информация, с множеством необычных фактов, и все это легко, ярко и интересно. Роскошная и незабываемая получилась экскурсия.

Огромная благодарность Наталии! 1 июня мы провели замечательный день с Наталией. Это настолько открытый, веселый, увлекательный и приятный в общении человек, с желанием

Н Наталья Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн Владимир молодец, очень комфортно провел экскурсию. Мы не устали,много посмотрели и узнали нового.

N Natalia Шарм Лазурного Берега читать дальше Монако. Экскурсия нам очень понравилась, прекрасные виды. Посетили фабрику Фрагонар, конечно купили там подарки. Наталья - отличный рассказчик, собеседник и водитель, машина комфортная, очень рекомендую! С Натальей у нас было путешествие из Канн сначала в Ниццу, там мы оставили в отеле вещи и поехали в

J Julia Шарм Лазурного Берега Провели замечательный день с Наталией. Спасибо за её мобильность прекрасно сореентировалась исходя из наших пожеланий и возможностей. Интересный, интеллигентный, доброжелательный человек. С удовольствием рекомендуем! С уважением Юлия. Состав 3 взрослых, ребёнок 11 лет

т татьяна Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн Выбрать экскурсию у Владимира был очень хорошее решение, очень интересно все рассказал о каждой достопримечательности. Если вы желаете интересное время провождения,хороший и качественный сервис, Вам сюда. Большое спасибо Вам.

А Андрей Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн Прекрасно организованная поездка! Путешествие по Лазурному Берегу - Канны, Монако, Антиб, Эз - всё это оставило массу положительных впечатлений. Отдельная благодарность гиду Владимиру.

Ж Женя Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн Замечательная экскурсия! Гид очень интересно рассказывал, потрясающе красивые виды, Монако, Канны… Весь Лазурный Берег проехали, можно сказать, за один день. Узнали много интересного об истории этих мест. Ещё раз спасибо!

С Саша Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн читать дальше он создал всем нам замечательное настроение. Мы узнали много интересных фактов о культуре, о местной жизни, об истории этого края. Пообедали в местном ресторане, что стало чудесной жемчужинкой нашей замечательной поездки. Потрясающе красивая и интересная экскурсия. Захватывающие виды Лазурного Берега и великолепие местной природы впечатляют. Гид Владимир - профессионал своего дела,

И Ирина Шарм Лазурного Берега Если бы можно было - я бы поставила 10 звёзд)))) Огромное спасибо Наталье за интересную экскурсию, рассказ с душой и красивые места. И отдельное спасибо за федеральные фото))))

Л Любовь Шарм Лазурного Берега Обьемная и содержательная экскурсия. Наталья сумела за один день дать ощутить атмосферу и своеобразие Лазурного берега! Большое спасибо за прекрасно проведенный тур.

С Светлана Шарм Лазурного Берега Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!

И Ирина Шарм Лазурного Берега Прекрасно

Д Дмитрий Шарм Лазурного Берега читать дальше и для ребенка 11 лет, которого Наталья очень мягко пыталась заинтересовать искусством Пикассо). Разнообразие внесла посещением продовольственного рынка в Каннах и Антибе, попробовали натуральное мороженое и бобовую лепешку, приготовленную на рынке прямо в печке. Помогла с выбором картины в Сан Поль де Ванс). Прекрасный экскурсовод и водитель! Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так

V Vlada Шарм Лазурного Берега Очень увлекательная екскурсия с интересным и профессиональным гидом. на которую можно положиться и доверять. спасибо Наталья. вы лучшая

В Виктор Шарм Лазурного Берега читать дальше у нас было ограничено круизом. Весь маршрут Наталия спланировала так, чтобы мы смогли увидеть максимально много и доставила нас в порт точно в назначенное время. Наталия очень интеллигентный, знающий, профессиональный и приятный экскурсовод и собеседник, влюбленный в своё дело.

Мы очень рекомендуем ее профессиональные услуги. Не пожалеетж! Наталия Ильинская провела нам экскурсию по Лазурному Берегу. Мы получили полное удовлетворение от экскурсии несмотря на очень ограниченное время, которое

В Валентина Шарм Лазурного Берега Огромна благодарность Наталье за индивидуальную экскурсию в день рождения!

Маршрут строится по желанию заказчика, Наталия очень интересный рассказчик!

Время экскурсии пролетело незаметно. Позитивные эмоции и замечательные впечатления за это время!

Е Екатерина Шарм Лазурного Берега Экскурсия подойдет тем, кто хочет в неспешном режиме посмотреть часть Лазурного Берега. Наталья знает и рассказывает много интересного, особенно связанное с художниками, которые жили и работали на юге Франции.