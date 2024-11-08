И Ирина Шарм Лазурного Берега Если бы можно было - я бы поставила 10 звёзд)))) Огромное спасибо Наталье за интересную экскурсию, рассказ с душой и красивые места. И отдельное спасибо за федеральные фото))))

А Александр Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все сложилось в прекрасную мозаику: вкус, цвет, запах и очень приятный голос Натальи! Огромное спасибо за этот чудесный день нашей жизни!

А Александра Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега Потрясающие и неповторимые и гид и экскурсия! Наталья провела нас по богемским местам и рассказала очень многое о художниках, которые жили и творили в этих местах!

Л Любовь Шарм Лазурного Берега Обьемная и содержательная экскурсия. Наталья сумела за один день дать ощутить атмосферу и своеобразие Лазурного берега! Большое спасибо за прекрасно проведенный тур.

С Светлана Шарм Лазурного Берега Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!