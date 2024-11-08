5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Индивидуальная экскурсия по Каннам: выберите между парфюмерной столицей Грасс и богемным Муженом или Сен-Поль-де-Ванс и домом Ренуара
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
€534 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Откройте для себя 9 городов Лазурного побережья за один день! Погрузитесь в атмосферу Монако, Ниццы и Канн, наслаждаясь уникальными видами и историей
Начало: Дворец фестивалей и конгрессов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
€249 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 ноября 2024Если бы можно было - я бы поставила 10 звёзд)))) Огромное спасибо Наталье за интересную экскурсию, рассказ с душой и красивые места. И отдельное спасибо за федеральные фото))))
- ААлександр23 сентября 2024Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все сложилось в прекрасную мозаику: вкус, цвет, запах и очень приятный голос Натальи! Огромное спасибо за этот чудесный день нашей жизни!
- ААлександра2 июля 2024Потрясающие и неповторимые и гид и экскурсия! Наталья провела нас по богемским местам и рассказала очень многое о художниках, которые жили и творили в этих местах!
- ЛЛюбовь29 июня 2024Обьемная и содержательная экскурсия. Наталья сумела за один день дать ощутить атмосферу и своеобразие Лазурного берега! Большое спасибо за прекрасно проведенный тур.
- ССветлана2 июня 2024Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
- РРимма16 июля 2023Шикарная экскурсия с профессиональным образованным гидом, любящим Лазурный берег, Францию, культуру, искусство, и людей. Успели насладиться захватывающими пейзажами, живописными деревушками, интереснейшими музеями, сопровождаемыми насыщенными рассказами и красивым языком гида. Большое Вам спасибо, Наталья!
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в декабре 2024
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