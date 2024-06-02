С Светлана Шарм Лазурного Берега Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!

И Игорь Канны: кино и не только Полина замечательный человек и увлечённый своим занятием профессионал. На ходу адаптируется под состав группы. Рекомендуем однозначно!!!

А Андрей Канны: кино и не только читать дальше посещения проводились заключительные дни кинофестиваля. Можно увидеть вживую мировых звезд кино) Красивая атмосфера Лазурного берега, вкусная еда и вино сделают пребывание незабываемым) Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент

В Вадим Канны: кино и не только Полина,замечательный гид и рассказчик. Знание материала превосходное. Увлеченность,богатый язык,информированность,яркость образов,подготовленность-Выше всяческих похвал.

И Ирина Шарм Лазурного Берега Прекрасно

Л Люба Магия старого города и кинематографический гламур Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.

Е Елена Магия старого города и кинематографический гламур Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.

Д Дмитрий Шарм Лазурного Берега читать дальше и для ребенка 11 лет, которого Наталья очень мягко пыталась заинтересовать искусством Пикассо). Разнообразие внесла посещением продовольственного рынка в Каннах и Антибе, попробовали натуральное мороженое и бобовую лепешку, приготовленную на рынке прямо в печке. Помогла с выбором картины в Сан Поль де Ванс). Прекрасный экскурсовод и водитель! Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так

В Виктория Магия старого города и кинематографический гламур Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.