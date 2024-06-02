1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€534 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Станция Канны
€66 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
- ИИрина16 ноября 2023Прекрасно
- ДДмитрий4 августа 2023Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так
- РРимма16 июля 2023Шикарная экскурсия с профессиональным образованным гидом, любящим Лазурный берег, Францию, культуру, искусство, и людей. Успели насладиться захватывающими пейзажами, живописными деревушками, интереснейшими музеями, сопровождаемыми насыщенными рассказами и красивым языком гида. Большое Вам спасибо, Наталья!
- ММария16 мая 2023Спасибо большое Наталье! Прекрасный, интеллигентный очень чуткий специалист! Учитывает все Ваши запросы и пожелания! Самые прекрасные впечатления от этой экскурсии, всем рекомендую!
- ООксана11 апреля 2023Просто восхитительно!
- ХХачатрян12 июня 2019Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень
- ВВадим20 мая 2019Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
- ТТатьяна30 апреля 2019Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората!
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
Сейчас в Каннах в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 66 до 550. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии по окрестностям Каннов и местам Франции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции