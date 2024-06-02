Выездные экскурсии из Каннов

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Каннах на русском языке, цены от €66. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм Лазурного Берега
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
550 за всё до 4 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
534 за всё до 4 чел.
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
3 отзыва
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Станция Канны
66 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в
  • И
    Ирина
    16 ноября 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Прекрасно
  • Д
    Дмитрий
    4 августа 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так
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    и для ребенка 11 лет, которого Наталья очень мягко пыталась заинтересовать искусством Пикассо). Разнообразие внесла посещением продовольственного рынка в Каннах и Антибе, попробовали натуральное мороженое и бобовую лепешку, приготовленную на рынке прямо в печке. Помогла с выбором картины в Сан Поль де Ванс). Прекрасный экскурсовод и водитель!

  • Р
    Римма
    16 июля 2023
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Шикарная экскурсия с профессиональным образованным гидом, любящим Лазурный берег, Францию, культуру, искусство, и людей. Успели насладиться захватывающими пейзажами, живописными деревушками, интереснейшими музеями, сопровождаемыми насыщенными рассказами и красивым языком гида. Большое Вам спасибо, Наталья!
  • М
    Мария
    16 мая 2023
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Спасибо большое Наталье! Прекрасный, интеллигентный очень чуткий специалист! Учитывает все Ваши запросы и пожелания! Самые прекрасные впечатления от этой экскурсии, всем рекомендую!
  • О
    Оксана
    11 апреля 2023
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Просто восхитительно!
  • Х
    Хачатрян
    12 июня 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень
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    понравилось. Сам остров впечатляет своей тишиной (если бы ещё не приватные самолеты над головой каждые 15 минут), крепостью 9 века, садами и самое главное, на острове "витает" дух средневековый. Спасибо большое Дине за увлекательную экскурсию! Интересный рассказ, старые фотографии тех мест что мы смотрели… было очень приятно)) Спасибо

  • В
    Вадим
    20 мая 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората!
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    Удивительно красивые пейзажи и виды вокруг в сочетание с интересным и увлекательным повествованием оставляют самые прекрасные впечатления! Честно говоря, до сих пор пребывают под этим самым впечатлением. Сама экскурсия проходит в неспешном и очень комфортном режиме, благодаря чему есть возможность сделать фото, задать интересующие вопросы гиду. Отдельное спасибо за знания, которыми Дина также делится вне тематики экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
Сейчас в Каннах в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 66 до 550. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии по окрестностям Каннов и местам Франции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции
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