1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
13 июля в 15:00
18 июля в 10:00
€129 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Прогулка по Каннам откроет вам многообразие жизни и сказочную историю города. Увидите Дворец Фестивалей, легендарные отели и православный собор
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
Сегодня в 17:00
12 июля в 09:00
€250 за всё до 15 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каннам с дегустацией на провансальском рынке
Погрузитесь в атмосферу Канн: дегустация на рынке, прогулка по средневековым улочкам и захватывающие виды с холма Сюке
Начало: рядом с вокзалом города Канн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июля в 10:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь1 июня 2024Полина замечательный человек и увлечённый своим занятием профессионал. На ходу адаптируется под состав группы. Рекомендуем однозначно!!!
- ААндрей25 мая 2024Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент
- ВВадим19 мая 2024Полина,замечательный гид и рассказчик. Знание материала превосходное. Увлеченность,богатый язык,информированность,яркость образов,подготовленность-Выше всяческих похвал.
- ЛЛюба25 сентября 2023Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
- ЕЕлена23 августа 2023Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
- ВВиктория9 октября 2022Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.
- ВВладимир6 сентября 2021Всё хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июле 2024
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