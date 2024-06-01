И Игорь Канны: кино и не только Полина замечательный человек и увлечённый своим занятием профессионал. На ходу адаптируется под состав группы. Рекомендуем однозначно!!!

А Андрей Канны: кино и не только читать дальше посещения проводились заключительные дни кинофестиваля. Можно увидеть вживую мировых звезд кино) Красивая атмосфера Лазурного берега, вкусная еда и вино сделают пребывание незабываемым) Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент

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Л Люба Магия старого города и кинематографический гламур Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.

Е Елена Магия старого города и кинематографический гламур Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.

В Виктория Магия старого города и кинематографический гламур Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.