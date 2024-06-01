Экскурсии выходного дня в Каннах

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Каннах на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Канны: кино и не только
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
13 июля в 15:00
18 июля в 10:00
129 за всё до 7 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Прогулка по Каннам откроет вам многообразие жизни и сказочную историю города. Увидите Дворец Фестивалей, легендарные отели и православный собор
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
Сегодня в 17:00
12 июля в 09:00
250 за всё до 15 чел.
Канны: провансальский рынок и Старый город
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каннам с дегустацией на провансальском рынке
Погрузитесь в атмосферу Канн: дегустация на рынке, прогулка по средневековым улочкам и захватывающие виды с холма Сюке
Начало: рядом с вокзалом города Канн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июля в 10:00
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    1 июня 2024
    Канны: кино и не только
    Полина замечательный человек и увлечённый своим занятием профессионал. На ходу адаптируется под состав группы. Рекомендуем однозначно!!!
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Канны: кино и не только
    Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент
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    посещения проводились заключительные дни кинофестиваля. Можно увидеть вживую мировых звезд кино) Красивая атмосфера Лазурного берега, вкусная еда и вино сделают пребывание незабываемым)

    Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно
  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Канны: кино и не только
    Полина,замечательный гид и рассказчик. Знание материала превосходное. Увлеченность,богатый язык,информированность,яркость образов,подготовленность-Выше всяческих похвал.
  • Л
    Люба
    25 сентября 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец
  • Е
    Елена
    23 августа 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод
  • В
    Виктория
    9 октября 2022
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.
  • В
    Владимир
    6 сентября 2021
    Канны: провансальский рынок и Старый город
    Всё хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июле 2024
Сейчас в Каннах в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 250. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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