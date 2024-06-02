1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
«В старом городе вы познакомитесь с историей династии Гримальди, увидите их дворец и смену караула, при желании сможете посетить парадные апартаменты»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
«На прогулке по курортному городу Лазурного побережья вы познакомитесь со всем многообразием жизни и сказочной историей Канн»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
«Обзорная экскурсия по городам-жемчужинам Лазурного берега»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€399 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
- ИИрина16 ноября 2023Прекрасно
- ЛЛюба25 сентября 2023Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
- ЕЕлена23 августа 2023Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
- ДДмитрий4 августа 2023Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так
- ВВиктория9 октября 2022Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
Сейчас в Каннах в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 550. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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