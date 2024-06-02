Обзорные и познавательные экскурсии Каннов

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Каннах на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм Лазурного Берега
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
«В старом городе вы познакомитесь с историей династии Гримальди, увидите их дворец и смену караула, при желании сможете посетить парадные апартаменты»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
550 за всё до 4 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
«На прогулке по курортному городу Лазурного побережья вы познакомитесь со всем многообразием жизни и сказочной историей Канн»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
250 за всё до 15 чел.
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
«Обзорная экскурсия по городам-жемчужинам Лазурного берега»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
399 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в
  • И
    Ирина
    16 ноября 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Прекрасно
  • Л
    Люба
    25 сентября 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец
  • Е
    Елена
    23 августа 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод
  • Д
    Дмитрий
    4 августа 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так
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    и для ребенка 11 лет, которого Наталья очень мягко пыталась заинтересовать искусством Пикассо). Разнообразие внесла посещением продовольственного рынка в Каннах и Антибе, попробовали натуральное мороженое и бобовую лепешку, приготовленную на рынке прямо в печке. Помогла с выбором картины в Сан Поль де Ванс). Прекрасный экскурсовод и водитель!

  • В
    Виктория
    9 октября 2022
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Обзорные»

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  1. Шарм Лазурного Берега
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
Сейчас в Каннах в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 550. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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