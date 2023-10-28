Влада — ваш гид в Кольмаре

Провела экскурсии для 392 туристов

Петербурженка по рождению, кандидат культурологии по образованию и жительница Кольмара по удаче. Наша прогулка будет маленьким путешествием по улочкам старого города. Обо всем по чуть-чуть: традиции, легенды, истории, дома и люди, жизнь прошлая и современная… Я покажу вам мой Кольмар, каким я вижу его и люблю, и таким, каким мне бы хотелось, чтобы полюбили его и вы!

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