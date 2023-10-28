Прогулка по городу для детей и их родителей в компании с культурологом и мягкой игрушкой
С пухленьким эльзасским человечком — забавной игрушкой — мы отправимся в путешествие по средневековым улицам.
Вы увидите, кто живёт на крыше собора Сен-Мартин, и попробуете на вкус стройматериалы для пряничного жилья. Я покажу, где спрятался самый крошечный домик в городе, и расскажу, где найти лучший куглопф. Вы запомните Кольмар как детскую сказку!
Вы увидите, кто живёт на крыше собора Сен-Мартин, и попробуете на вкус стройматериалы для пряничного жилья. Я покажу, где спрятался самый крошечный домик в городе, и расскажу, где найти лучший куглопф. Вы запомните Кольмар как детскую сказку!
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы услышите, что позабыл Геракл на этих землях
- Познакомитесь с персонажами самого кольмарианского художника Анси
- Пройдёте по улице Пекарей и найдёте ответы на загадки старинных домов
- Увидите самый маленький домик в Кольмаре
- Рассмотрите эльзасские крендели на Доминиканской площади
- Попробуете, из чего был сделан пряничный домик в известной сказке
- Заглянете в самый эльзасский дворик на Купеческой улице
- Увидите, кто живёт на крыше собора Сен-Мартин
- Раскроете тайну улицы Августинцев
- Узнаете, где самый вкусный куглопф в городе, и услышите легенду о нём
К концу прогулки мы окажемся в самом романтичном районе Кольмара — Маленькой Венеции, где вы по желанию покатаетесь на лодке.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям дошкольного и младшего школьного возраста и их родителям
- Дополнительные расходы (по желанию): катание на лодке в Маленькой Венеции (услуга доступна с марта по октябрь, продолжительность прогулки — 30 минут)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Унтерлинден
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада — ваш гид в Кольмаре
Провела экскурсии для 392 туристов
Петербурженка по рождению, кандидат культурологии по образованию и жительница Кольмара по удаче. Наша прогулка будет маленьким путешествием по улочкам старого города. Обо всем по чуть-чуть: традиции, легенды, истории, дома и люди, жизнь прошлая и современная… Я покажу вам мой Кольмар, каким я вижу его и люблю, и таким, каким мне бы хотелось, чтобы полюбили его и вы!
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