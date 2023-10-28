По очаровательным улочкам Кольмара для малышей

Прогулка по городу для детей и их родителей в компании с культурологом и мягкой игрушкой

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С пухленьким эльзасским человечком — забавной игрушкой — мы отправимся в путешествие по средневековым улицам.

Вы увидите, кто живёт на крыше собора Сен-Мартин, и попробуете на вкус стройматериалы для пряничного жилья. Я покажу, где спрятался самый крошечный домик в городе, и расскажу, где найти лучший куглопф. Вы запомните Кольмар как детскую сказку!
По очаровательным улочкам Кольмара для малышей
По очаровательным улочкам Кольмара для малышей
По очаровательным улочкам Кольмара для малышей
По очаровательным улочкам Кольмара для малышей
По очаровательным улочкам Кольмара для малышей
По очаровательным улочкам Кольмара для малышей
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы услышите, что позабыл Геракл на этих землях
  • Познакомитесь с персонажами самого кольмарианского художника Анси
  • Пройдёте по улице Пекарей и найдёте ответы на загадки старинных домов
  • Увидите самый маленький домик в Кольмаре
  • Рассмотрите эльзасские крендели на Доминиканской площади
  • Попробуете, из чего был сделан пряничный домик в известной сказке
  • Заглянете в самый эльзасский дворик на Купеческой улице
  • Увидите, кто живёт на крыше собора Сен-Мартин
  • Раскроете тайну улицы Августинцев
  • Узнаете, где самый вкусный куглопф в городе, и услышите легенду о нём

К концу прогулки мы окажемся в самом романтичном районе Кольмара — Маленькой Венеции, где вы по желанию покатаетесь на лодке.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт детям дошкольного и младшего школьного возраста и их родителям
  • Дополнительные расходы (по желанию): катание на лодке в Маленькой Венеции (услуга доступна с марта по октябрь, продолжительность прогулки — 30 минут)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Унтерлинден
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Летние

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