Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳. Посещение 3-х кварталов, находящихся в списке Юнеско: квартала Прескиль, Фурвьер, Старый Лион, а также посещение территории римских театров, смотровой площадки и собора Нотр Дам де Фурвьер.

Сохранившиеся кварталы эпохи Ренессанс только по занимаемой площади уступают первое место Венеции. Кварталы Старого Лиона знамениты уникальными «трабулями», конструкциями скрытых внутри домов переходов, позволяющими пересекать улицы не выходя из дома. В квартале Круа Рус остановка у фрески «Ткачи», дворика «Ворас»- шедевра городской архитектуры « canuse », римского амфитеатра, а также площади Терро.

По желанию возможно посещение ателье-бутика лионских ткачей, в квартале Старого Лиона (шелкоткачество на станке XVIII века, пеш. вариант) или ателье на Прескиле (авт. вариант), где производится нанесение рисунка на ткань. В обоих ателье можно приобрести изделия из лионского шелка.