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Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону

5
1 отзыв
Спутник Л.
Спутник Л. – Гид из Лиона
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳.

Посещение 3-х кварталов, находящихся в списке Юнеско: квартала Прескиль, Фурвьер, Старый Лион, а также посещение территории римских театров, смотровой площадки и собора Нотр Дам де Фурвьер.
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Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону

Что вы увидите

  • Прескиль
  • Фурвьер
  • Старый Лион.
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳. Посещение 3-х кварталов, находящихся в списке Юнеско: квартала Прескиль, Фурвьер, Старый Лион, а также посещение территории римских театров, смотровой площадки и собора Нотр Дам де Фурвьер.
Сохранившиеся кварталы эпохи Ренессанс только по занимаемой площади уступают первое место Венеции. Кварталы Старого Лиона знамениты уникальными «трабулями», конструкциями скрытых внутри домов переходов, позволяющими пересекать улицы не выходя из дома. В квартале Круа Рус остановка у фрески «Ткачи», дворика «Ворас»- шедевра городской архитектуры « canuse », римского амфитеатра, а также площади Терро.
По желанию возможно посещение ателье-бутика лионских ткачей, в квартале Старого Лиона (шелкоткачество на станке XVIII века, пеш. вариант) или ателье на Прескиле (авт. вариант), где производится нанесение рисунка на ткань. В обоих ателье можно приобрести изделия из лионского шелка.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону
Пешеходная обзорная экскурсия по Лиону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Л.
Спутник Л.
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